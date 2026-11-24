James Blunt - You're Beautiful (Official Music Video)

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James Blunt recordó las críticas que recibió después del lanzamiento de “You’re Beautiful”, una de las canciones más populares de su carrera y uno de los temas que marcaron la música pop de mediados de los años 2000.

En una reciente entrevista con The Guardian, el intérprete habló sobre la reacción del público ante el éxito de la canción, la exposición mediática que experimentó y la manera en que aprendió a lidiar con los comentarios negativos.

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Lanzada el 30 de mayo de 2005 como el tercer sencillo de su álbum debut, Back to Bedlam, la canción alcanzó el primer lugar de las listas musicales en 10 países y convirtió a Blunt en una figura reconocida internacionalmente.

Sin embargo, el éxito también estuvo acompañado de críticas hacia el tema y su intérprete, debido, entre otros factores, a su constante difusión en las estaciones de radio y a la imagen romántica con la que fue promocionado.

“Fue una sorpresa al principio. Yo era simplemente un tipo pequeño con un sueño. Y cuando alcanzas tu sueño, piensas que la gente estará feliz por ti. Que no estén felices por ti, sino enojados contigo por tu canción, parece irracional, una reacción exagerada”, declaró.

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James Blunt admitió que no se esperaba las críticas por su canción. (REUTERS)

El cantante, de 52 años, también recordó el origen de la composición. En un ensayo publicado en el mismo periódico en 2020, explicó que escribió “You’re Beautiful” en aproximadamente dos minutos, después de encontrarse en Londres con una expareja que estaba acompañada de su nuevo novio.

“Nuestros ojos se encontraron, pero simplemente pasamos uno junto al otro. Después regresé a casa y escribí la letra de ‘You’re Beautiful’”, relató .

En una entrevista concedida a HELLO! Magazine en 2014, explicó que la difusión del sencillo terminó afectando la percepción que algunas personas tenían de su música.

“Hubo una canción que prácticamente le metieron a la fuerza a la gente: ‘You’re Beautiful’, y terminó volviéndose molesta. Creo que, al final, una compañía discográfica me promocionó para atraer al público femenino durante los comerciales de ‘Desperate Housewives’, y al hacerlo pierdes al 50 por ciento de la población”, señaló.

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James Blunt reconoció que la campaña de promoción de "you're beautiful" no fue la adecuada.

En su conversación más reciente con The Guardian, James Blunt también reflexionó sobre la manera en que enfrentó las críticas durante los primeros años de su popularidad.

El intérprete explicó que su experiencia profesional anterior a la música le permitió dimensionar los comentarios negativos y evitar que estos ocuparan un lugar central en su vida.

Antes de desarrollar su carrera como cantante, Blunt sirvió como capitán en el Ejército británico y estuvo relacionado con operaciones militares.

Al recordar esa etapa, mencionó que algunos de sus amigos se encontraban desplegados en Afganistán e Irak mientras él recibía críticas por sus trabajos musicales.

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“Es interesante cómo, en general, la gente quiere derribar a otros por alcanzar sus pequeños sueños. Pero yo había tenido un trabajo realmente serio antes de eso”, comentó.

James Blunt señaló la cantidad de gente que quería derribarlo. (REUTERS/Toby Melville)

El artista explicó que, al comparar sus preocupaciones profesionales con las experiencias de sus compañeros militares, las reseñas negativas sobre sus discos adquirían una dimensión diferente.

“Si en aquel momento me hubiera quejado con ellos diciendo: ‘Oh, The Guardian escribió algo realmente desagradable sobre mí y le dio tres estrellas a mi álbum’, ellos habrían podido hablar de quién había perdido la vida o alguna extremidad ese día, y eso ponía todo en perspectiva. Y la perspectiva lo es todo”, afirmó.

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El famoso también señaló que procura recordar la respuesta de quienes asisten a sus conciertos antes de prestar demasiada atención a los comentarios desfavorables en internet.

“Un periodista podría decir: ‘Oye, leí algo negativo sobre ti en internet’. Puedo empezar a defenderme de eso o ponerlo en perspectiva, que sería pensar que acabo de ofrecer un concierto para 15 mil personas y que esas 15 mil personas gastaron dinero que tanto les costó ganar para comprar una entrada, reservar hoteles o vuelos y hacer fila y, si es en Inglaterra, esperar bajo la lluvia”, explicó.

James Blunt agradece al público que se esfuerza para verlo en vivo. (REUTERS/Isabel Infantes)

Finalmente, concluyó: “Entonces, ¿realmente voy a molestarme por un solo comentario negativo en Twitter cuando 15 mil personas se involucraron de verdad conmigo? Todo se trata de perspectiva”.

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A dos décadas del lanzamiento de “You’re Beautiful”, James Blunt continúa reconociendo el impacto que tuvo la canción en su trayectoria, así como las consecuencias de su exposición masiva.