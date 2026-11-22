El mensaje de Leandro Paredes desde la clínica tras haberse descompensado cuando finalizó el partido entre Boca y Atlético Mineiro (Instagram)

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Una vez finalizado el partido entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en Barranquilla, que coronó al Xeneize como campeón de la Copa Sudamericana, Leandro Paredes se desmayó mientras daba una entrevista. El futbolista de 32 años sufrió una descompensación y debió ser trasladado a una clínica de la zona, donde le realizaron estudios complementarios.

La escena generó incertidumbre sobre el estado de salud de una de las figuras del equipo del Vasco Arruabarrena, pero horas más tarde el propio Paredes llevó tranquilidad a sus seguidores con un mensaje en su cuenta de Instagram. “Estamos bien. Aguante Boca hoy y siempre”, escribió el campeón del mundo desde el hospital con una foto en la que se lo ve con un buen semblante. “Gracias a todos por los mensajes fue solo un mareo por tantas vueltas juntas”, bromeó en otro posteo que se lo ve besando el trofeo en la cancha.

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El capitán de Boca fue titular, debió abandonar el campo de juego a los 58 minutos del encuentro ante Atlético Mineiro al no sentirse en buena forma física y fue reemplazado por Tomás Belmonte. En Barranquilla, la temperatura rozaba los 30 °C y la humedad era cercana al 80% cuando ocurrió el episodio.

El mediocampista estaba dando una nota con DSports tras ganar la Copa Sudamericana

Una vez terminado el encuentro, Paredes se acercó al móvil de DSports tras participar de los festejos con su familia y levantar el trofeo durante la ceremonia de premiación. Marcelo Benedetto, periodista del canal, le preguntó cómo vivía la conquista junto a su esposa, Camila Galante, y sus hijos. “Feliz, feliz... Hay pocas palabras para describir lo que estoy viviendo. Así que agradecido, agradecido a todos”, respondió el futbolista. Poco después, al ser consultado por el significado de sumar otro título tras haber sido campeón del mundo e ídolo del club, alcanzó a decir: “Ahora a disfrutar, a disfrutar de mis compañeros. Agradecer por todo lo que vivimos...”, antes de colapsar.

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El relator de la señal, Pablo Giralt, comunicó durante la transmisión que Paredes estaba siendo asistido y que “se le bajó la presión”. Benedetto aseguró luego que el jugador se retiró consciente hacia el vestuario: “Inmediatamente lo levantaron y él con el pulgar arriba dijo que estaba bien”.

La familia del mediocampista se dirigió también a la zona interna del estadio. Benedetto insistió en que el futbolista se había ido “por sus propios medios” y que se encontraba en condiciones de caminar.

Por su parte, Rodolfo Arruabarrena explicó que el malestar había comenzado antes del desmayo. “Terminando el primer tiempo tuvo un bajón, se sentía mareado. En el entretiempo mejoró un poco, pero diez minutos y ya veías que le costaba trasladarse a los costados”, afirmó el Vasco en conferencia de prensa.

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El técnico valoró que el capitán hubiera solicitado la sustitución. “Es muy honesto y pidió el cambio. Ahora, recién me enteré que también le había agarrado un bajón. Es un líder positivo. Todas las cosas que ha ganado y en el vestuario es uno más”, sostuvo Arruabarrena.

Diego Monroig, cronista de ESPN, informó desde Colombia que el jugador había mostrado síntomas similares en el banco de suplentes y en el túnel hacia el vestuario. “No pudo ni siquiera empezar a contestar que se derrumbó”, relató sobre la entrevista que concedía a DSports. Cerca de dos horas después, el cronista precisó que Paredes fue trasladado en ambulancia a una clínica privada con suero, aunque remarcó que el procedimiento era preventivo. “Está bien, camina por sus propios medios, pero le quieren hacer estudios por precaución”, indicó.

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La temporada acumuló una alta demanda para Paredes después de su participación con la selección argentina en el Mundial 2026, cuya final se disputó el 19 de julio. Cuatro días más tarde fue titular en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins, de Chile, y desde entonces sumó 21 partidos. Durante ese período sufrió una molestia en el muslo a mediados de agosto y un desgarro grado dos en octubre. La última lesión persistió durante semanas, mientras el futbolista aceleró su recuperación para jugar la definición de la Tabla Anual y la semifinal de la Sudamericana ante Vasco da Gama en el Maracaná: en ese tramo acumuló 420 minutos repartidos en seis encuentros.