Franco Colapinto fue sexto en Las Vegas (Prensa Alpine)

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Alpine se reivindicó en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 con el doble puntaje que loograron Pierre Gasly (5°) y Franco Colapinto (6°) en el circuito callejero que fue sede de la 21ª fecha de la temporada. La escudería francesa venía de dos fechas sin poder cosechar y se llevó 18 puntos del escenario norteamericano. Además, aprovechó que su rival por el quinto puesto del Campeonato de Constructores, Racing Bulls, no pudo sumar ninguna unidad.

Los mencionados puntos son los que Alpine le pudo descontar a Racing Bulls, que llegó a este evento con 114 contra los 69 que tanía el team de Enstone. Dicha distancia ahora se recortó a 27 tantos cuando restan las últimas dos fechas y habrá un máximo de 116 puntos en juego para los equipos.

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Alpine quedó favorecida porque Racing Bulls no sumó puntos, después de que Arvid Lindblad abandonara y Liam Lawson terminara 15º tras largar del pitlane por problemas en su monoplaza. El resultado en las calles de Las Vegas benefició a la escudería en la disputa con su principal rival.

Alpine celebró su doble puntaje en Las Vegas

¿Cómo sigue la lucha por el primer lugar tras las cuatro escuderías más dominantes de la F1? Alpine mantiene posibilidades matemáticas de terminar entre los cinco mejores equipos del Campeonato de Constructores tras las dos fechas restantes. Para lograrlo, deberá sumar muchos puntos con Colapinto y Gasly, mientras espera que Racing Bulls no consiga resultados importantes.

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La próxima carrera será el Gran Premio de Qatar, programado del 27 al 29 de noviembre. La temporada 2026 concluirá en Abu Dhabi, entre el 4 y el 6 de diciembre, cuando se definirán las posiciones finales del campeonato.

La lucha por los primeros puestos también se mantiene entre Red Bull y McLaren. Red Bull conserva el tercer lugar con 440 puntos, mientras que McLaren llegó a 431 tras el segundo puesto de Lando Norris y el tercero de Oscar Piastri; Ferrari sigue segunda con 517 unidades y Mercedes lidera con 666.

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Cabe recordar que Mercedes se quedó con ambos campeonatos. En la última fecha corrida en San Pablo se aseguró el de Constructores y en la anterior en México se llevó el Conductores que fue ganado por Kimi Antonelli.

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE FÓRMULA 1 2026

Mercedes: 666 (campeón) Ferrari: 517 Red Bull: 440 McLaren: 431 Racing Bulls: 114 Alpine: 87 Haas: 31 Audi: 28 Williams: 16 Aston Martin: 7 Cadillac: 0

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE FÓRMULA 1 2026

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 402 (campeón) Max Verstappen - Red Bull: 304 Lewis Hamilton - Ferrari: 267 George Russell - Mercedes: 264 Lando Norris - McLaren: 264 Charles Leclerc - Ferrari: 250 Oscar Piastri - McLaren: 167 Isack Hadjar - Red Bull: 122 Liam Lawson - Racing Bulls*: 89 Pierre Gasly - Alpine: 52 Arvid Lindblad - Racing Bulls: 38 Franco Colapinto - Alpine: 35 Oliver Bearman - Haas: 23 Gabriel Bortoleto - Audi: 14 Nico Hulkenberg - Audi: 14 Carlos Sainz - Williams: 11 Esteban Ocon - Haas: 7 Fernando Alonso - Aston Martin: 7 Alexander Albon - Williams: 5 Yuki Tsunoda - Racing Bulls**: 1 Ryo Hirakawa - Haas***: 1 Lance Stroll - Aston Martin: 0 Valtteri Bottas - Cadillac: 0 Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0 Rafael Camara - Haas****: 0

*Reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull en Zandvoort, Monza y Madrid

**Ocupó la butaca de Liam Lawson en Racing Bulls en Zandvoort, Monza y Madrid

***Tomó el lugar de Esteban Ocon en México tras su desvinculación

****Sustituyó a Ryo Hirakawa en Brasil y Las Vegas