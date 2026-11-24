El martes 24 de noviembre, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido popularmente como El Choliseo, será la sede de la Gran Final de Miss Universo 2026.
La edición número 75 del concurso arrancará a las 20:00 horas y se podrá seguir en plataformas de streaming a través de Universal+. Además, el canal de televisión de Telemundo también transmitirá la gala.
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Adicionalmente, los canales oficiales de YouTube de Miss Universo y Telemundo transmitirán en vivo el certamen.
Horarios de transmisión para Iberoamérica
- México, Centroamérica: 19:00 horas.
- Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 20:00 horas.
- Venezuela, Bolivia, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana: 21:00 horas.
- Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 22:00 horas.
- España: 2:00 horas (del 25 de noviembre).
La Gran Final del concurso reunirá a 116 delegadas procedentes de distintos países y territorios de los seis continentes.
Esta edición incluye debuts históricos de Saint Martin y Uganda, así como el regreso de 16 naciones que no habían participado en varios años, entre ellas Alemania, Islandia, Jamaica, Jordania y Túnez, este último ausente desde 1971.
Las candidatas llegaron a la isla desde el 8 de noviembre y se hospedan en el San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino, en el sector de Condado.
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Puerto Rico fue elegida sede con el respaldo de 9 millones de dólares en fondos públicos asignados por la Compañía de Turismo de Puerto Rico y Discover Puerto Rico.
Cabe recordar que la competencia se desarrolló en tres etapas: el National Costume Extravaganza del 21 de noviembre, la Competencia Preliminar del 22 de noviembre y la Gran Final de este martes 24 de noviembre.
Los dos primeros eventos estuvieron disponibles en el canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento.
La reina saliente, Fátima Bosch de México, quien ganó el título en 2025, entregará la corona a su sucesora al cierre de la noche. Entre las favoritas para sucederla figuran representantes de Venezuela, Filipinas y Puerto Rico,
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Lista completa de las candidatas
El certamen reunirá a 116 candidatas de todo el mundo en una competencia que se desarrolla en etapas: entrevista privada, presentación de trajes nacionales, pasarela preliminar en traje de baño y vestido de gala, y la gala de coronación.
El misólogo venezolano-cubano Osmel Sousa redujo su quiniela de once a cinco favoritas para llevarse la ansiada corona: Venezuela, Filipinas, Francia, Nueva Zelanda y Puerto Rico.
A continuación te dejamos la lista completa de las 116 concursantes:
América
- Argentina: Daiana Stefani Pereyra
- Belice: Caleigh-Rose West
- Bolivia: Valeria Mena
- Brasil: Armandina Cunha
- Canadá: Aslihan Morali
- Chile: Dominga López
- Colombia: María Alejandra López Pérez
- Costa Rica: Mariale Acosta
- Cuba: Mia Dio
- Curazao: Bianty Rojer-Gomperts
- Ecuador: Dalia Bucaram Pazmiño
- El Salvador: Sofía Córdova
- Estados Unidos: Justus Kelley
- Guadalupe: Chloé Deher
- Guatemala: Adelina Castillo
- Guyana: Angel Bhathal
- Haití: Tatenda Rameau
- Honduras: Luisa Pineda
- Islas Caimán: Juliana Myers
- Islas Vírgenes (EE.UU.): Orealia Thomas
- México: María Vargas
- Nicaragua: Bruk Belete (aunque compite por Etiopía)
- Panamá: Gabriela González
- Paraguay: Gretha Matiauda
- Perú: Luren Márquez
- Puerto Rico: Jennifer Barreto
- República Dominicana: Melissa Núñez Alevante
- Surinam: Maruschka Sahiboe
- Trinidad y Tobago: Vinita Manoo
- Uruguay: Lucía Piñeyro Lima
- Venezuela: Clara Vegas Goetz
- Bonaire: Caroline Porras
Europa
- Albania: Jogersa Beqiri
- Bélgica: Olga Lombardo
- Bielorrusia: Aliya Karotkaya
- Croacia: Antea Mršić
- Chequia: Dominika Viktorie Kotoučková
- Dinamarca: Fie Rose Lindegaard
- España: Susana Medina
- Finlandia: Veera Grönlund
- Francia: Garance Authié
- Irlanda: Aideen Howard
- Israel: Danielle Yablonka
- Italia: Giada Folcia
- Kosovo: Evisa Pacolli
- Letonia: Lāsma Kuhtarska
- Liechtenstein: Celina Weil
- Malta: Francesca Mercieca
- Moldavia: Dorina Darii
- Montenegro: Maria Aleksandra Ivezaj
- Noruega: Abalone Smedsrud
- Países Bajos: Melissa Bottema
- Rumania: Sabina Parmac
- Rusia: Alexandra Stashkevich
- Serbia: Nikolina Vujcic
- Eslovaquia: Anna Ličková
- Suecia: Josefin Strand
- Ucrania: Anna Nikonova
Asia
- Arabia Saudita: Perla Harb
- Azerbaiyán: Arena Zeynalian
- Bangladés: Samira Khan Mahi
- China: Sabrina Wang
- Corea del Sur: Yurim Kim
- Filipinas: Bea Millan-Windorski
- Hong Kong: Jennifer Kraft Zhou
- Hungría: Kamilla Kiss
- India: Kaziah Liz Mejo
- Irak: Samantha Slewa
- Islandia: Sigga Ózk
- Japón: Sayuki Ito
- Jordania: Destiny Anbar
- Kazajistán: Alina Ekaterinecheva
- Kirguistán: Medina Ermekova
- Líbano: Xuhe Hou
- Myanmar: May Grace Parry
- Pakistán: Misbah Arshad
- Polonia: Vivica Lewandowski
- Sri Lanka: Nimhara Sasindi
- Suiza: Itiya Dube
- Tayikistán: Ziedakhon Sharipova
- Túnez: Sarrah Brahmi
- Uzbekistán: Olga Bykadorova
África
- Botswana: Dabilo Moses
- Camerún: Audrey Moutongo Black
- Camerún: Emili Denneng
- Congo (RDC): Jessi Kalambayi
- Egipto: Sonia Gergis
- Etiopía: Bruk Belete
- Ghana: Belvy Naa Teide Ofori
- Guinea: Justine Kamara
- Kenya: Jean Ojiro
- Mayotte: Maeva Toumbou Dani
- Namibia: Charene Labuschagne
- Nigeria: Danielle Adewusi
- Reunión: Abigaëlle Taïlamée
- Sierra Leona: Katti Fofanah
- Sudáfrica: Bajabulise Thela
- Sudán del Sur: Amylia Deng
- Tanzania: Queen Elizabeth William Makune
- Uganda: Mitchelle Daka
- Zambia: Selena Grant
- Zimbabue: Anna Nikonova
Oceanía
- Australia: Caity Worthington
- Camboya: Than Rthna
- Islas Caimán: Juliana Myers
- Jamaica: Jasmine Blandford
- Nueva Zelanda: Georgia Waddington
- Papúa Nueva Guinea: Celene Hall
- Samoa Americana: Jenna-Monét Queeley
- Santa Lucía: Bernella Velinor
- San Vicente y las Granadinas: Elle Duncan
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