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El martes 24 de noviembre, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido popularmente como El Choliseo, será la sede de la Gran Final de Miss Universo 2026.

La edición número 75 del concurso arrancará a las 20:00 horas y se podrá seguir en plataformas de streaming a través de Universal+. Además, el canal de televisión de Telemundo también transmitirá la gala.

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Adicionalmente, los canales oficiales de YouTube de Miss Universo y Telemundo transmitirán en vivo el certamen.

Horarios de transmisión para Iberoamérica

México, Centroamérica: 19:00 horas.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 20:00 horas.

Venezuela, Bolivia, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana: 21:00 horas.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 22:00 horas.

España: 2:00 horas (del 25 de noviembre).

La final de Miss Universo podrá verse en Universal+.

La Gran Final del concurso reunirá a 116 delegadas procedentes de distintos países y territorios de los seis continentes.

Esta edición incluye debuts históricos de Saint Martin y Uganda, así como el regreso de 16 naciones que no habían participado en varios años, entre ellas Alemania, Islandia, Jamaica, Jordania y Túnez, este último ausente desde 1971.

Las candidatas llegaron a la isla desde el 8 de noviembre y se hospedan en el San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino, en el sector de Condado.

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Puerto Rico fue elegida sede con el respaldo de 9 millones de dólares en fondos públicos asignados por la Compañía de Turismo de Puerto Rico y Discover Puerto Rico.

Cabe recordar que la competencia se desarrolló en tres etapas: el National Costume Extravaganza del 21 de noviembre, la Competencia Preliminar del 22 de noviembre y la Gran Final de este martes 24 de noviembre.

La competencia tuvo dos etapas preliminares antes de la gran final. (Instagram)

Los dos primeros eventos estuvieron disponibles en el canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento.

La reina saliente, Fátima Bosch de México, quien ganó el título en 2025, entregará la corona a su sucesora al cierre de la noche. Entre las favoritas para sucederla figuran representantes de Venezuela, Filipinas y Puerto Rico,

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Lista completa de las candidatas

El certamen reunirá a 116 candidatas de todo el mundo en una competencia que se desarrolla en etapas: entrevista privada, presentación de trajes nacionales, pasarela preliminar en traje de baño y vestido de gala, y la gala de coronación.

El misólogo venezolano-cubano Osmel Sousa redujo su quiniela de once a cinco favoritas para llevarse la ansiada corona: Venezuela, Filipinas, Francia, Nueva Zelanda y Puerto Rico.

A continuación te dejamos la lista completa de las 116 concursantes:

América

Argentina: Daiana Stefani Pereyra

Belice: Caleigh-Rose West

Bolivia: Valeria Mena

Brasil: Armandina Cunha

Canadá: Aslihan Morali

Chile: Dominga López

Colombia: María Alejandra López Pérez

Costa Rica: Mariale Acosta

Cuba: Mia Dio

Curazao: Bianty Rojer-Gomperts

Ecuador: Dalia Bucaram Pazmiño

El Salvador: Sofía Córdova

Estados Unidos: Justus Kelley

Guadalupe: Chloé Deher

Guatemala: Adelina Castillo

Guyana: Angel Bhathal

Haití: Tatenda Rameau

Honduras: Luisa Pineda

Islas Caimán: Juliana Myers

Clara Vegas Goetz, representante de Venezuela es una de las favoritas para ganar Miss Universo 2026. (Instagram)

Islas Vírgenes (EE.UU.): Orealia Thomas

México: María Vargas

Nicaragua: Bruk Belete (aunque compite por Etiopía)

Panamá: Gabriela González

Paraguay: Gretha Matiauda

Perú: Luren Márquez

Puerto Rico: Jennifer Barreto

República Dominicana: Melissa Núñez Alevante

Surinam: Maruschka Sahiboe

Trinidad y Tobago: Vinita Manoo

Uruguay: Lucía Piñeyro Lima

Venezuela: Clara Vegas Goetz

Bonaire: Caroline Porras

Europa

Albania: Jogersa Beqiri

Bélgica: Olga Lombardo

Bielorrusia: Aliya Karotkaya

Croacia: Antea Mršić

Chequia: Dominika Viktorie Kotoučková

Dinamarca: Fie Rose Lindegaard

España: Susana Medina

Finlandia: Veera Grönlund

Francia: Garance Authié

Garance Authié tuvo un incidente que podría dejarla fuera de la final, pese a ser una de las favoritas para ganar la corona. (Instagram)

Irlanda: Aideen Howard

Israel: Danielle Yablonka

Italia: Giada Folcia

Kosovo: Evisa Pacolli

Letonia: Lāsma Kuhtarska

Liechtenstein: Celina Weil

Malta: Francesca Mercieca

Moldavia: Dorina Darii

Montenegro: Maria Aleksandra Ivezaj

Noruega: Abalone Smedsrud

Países Bajos: Melissa Bottema

Rumania: Sabina Parmac

Rusia: Alexandra Stashkevich

Serbia: Nikolina Vujcic

Eslovaquia: Anna Ličková

Suecia: Josefin Strand

Ucrania: Anna Nikonova

Asia

Arabia Saudita: Perla Harb

Azerbaiyán: Arena Zeynalian

Bangladés: Samira Khan Mahi

China: Sabrina Wang

Corea del Sur: Yurim Kim

Filipinas: Bea Millan-Windorski

Hong Kong: Jennifer Kraft Zhou

Hungría: Kamilla Kiss

India: Kaziah Liz Mejo

Irak: Samantha Slewa

Islandia: Sigga Ózk

Japón: Sayuki Ito

Jordania: Destiny Anbar

Kazajistán: Alina Ekaterinecheva

Kirguistán: Medina Ermekova

Líbano: Xuhe Hou

Myanmar: May Grace Parry

Pakistán: Misbah Arshad

Polonia: Vivica Lewandowski

Sri Lanka: Nimhara Sasindi

Suiza: Itiya Dube

Tayikistán: Ziedakhon Sharipova

Túnez: Sarrah Brahmi

Uzbekistán: Olga Bykadorova

África

Botswana: Dabilo Moses

Camerún: Audrey Moutongo Black

Camerún: Emili Denneng

Congo (RDC): Jessi Kalambayi

Egipto: Sonia Gergis

Etiopía: Bruk Belete

Ghana: Belvy Naa Teide Ofori

Guinea: Justine Kamara

Kenya: Jean Ojiro

Mayotte: Maeva Toumbou Dani

Namibia: Charene Labuschagne

Nigeria: Danielle Adewusi

Reunión: Abigaëlle Taïlamée

Sierra Leona: Katti Fofanah

Sudáfrica: Bajabulise Thela

Sudán del Sur: Amylia Deng

Tanzania: Queen Elizabeth William Makune

Uganda: Mitchelle Daka

Mitchelle Daka, de 30 años, protagoniza el debut histórico de Uganda en Miss Universo 2026. (Instagram)

Zambia: Selena Grant

Zimbabue: Anna Nikonova

Oceanía

Australia: Caity Worthington

Camboya: Than Rthna

Islas Caimán: Juliana Myers

Jamaica: Jasmine Blandford

Nueva Zelanda: Georgia Waddington

Papúa Nueva Guinea: Celene Hall

Samoa Americana: Jenna-Monét Queeley

Santa Lucía: Bernella Velinor

San Vicente y las Granadinas: Elle Duncan