Cámara a bordo de un monoplaza en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

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Franco Colapinto terminó sexto en el Gran Premio de Las Vegas e igualó su mejor resultado en la Fórmula 1. En una carrera que quedó marcada por una disputa compacta entre los principales equipos, el argentino se lució con su Alpine y dejó maniobras brillantes en el trazado callejero estadounidense. La que acaparó todos los flashes ocurrió contra los dos corredores de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, quienes acompañaron a Max Verstappen en el podio tras la bandera a cuadros.

La competición a 50 vueltas estuvo marcada por los cambios de posiciones constantes debido a los diferentes despliegues de energía de los monoplazas, una tendencia que se acentuó con el reglamento de 2026. No obstante, la preparación para los sobrepasos es clave para llevarlos a cabo y Colapinto se lució en el giro número 12.

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Luego de perder la ventaja que ganó por su magnífica largada, el argentino de Alpine se mantuvo en la cola del tren de monoplaza en el 11° lugar, detrás de los pilotos de Ferrari y McLaren. Mientras los compañeros de los equipos principales estaban a la par, Franco Colapinto emergió con su Alpine de manera inesperada y, en un solo movimiento, adelantó a Norris y Piastri. El argentino completó su maniobra en el punto de frenaje de la curva 17 y escaló de manera parcial a la 9° plaza.

Un toque entre Rafael Cámara y Sergio Checo Pérez provocó la salida del Safety Car en la vuelta 19. Colapinto no tuvo suerte en la multitudinaria parada en boxes y perdió algunas posiciones, aunque logró mantenerse en los puestos de vanguardia tras el abandono de Arvid Lindblad y la caída de Isack Hadjar al fondo de la grilla tras sufrir daños en el alerón delantero.

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La actuación del argentino no tuvo errores y se benefició de algunos adelantamientos, del choque entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc —que recibió una penalización— y de una equivocación de George Russell. El resultado le permitió repetir la mejor posición de su carrera en la categoría, lograda previamente en Canadá.

“Fue una carrera larga. Creo que divertida para los fanáticos y para ver. Hay que esperar, pero fue una linda carrera. Contento con los puntos. Con el seis mío y el cinco de Pierre. Los dos en los puntos y es positivo. Creo que seguiremos trabajando para las próximas dos. Haber peleado con los equipos de adelante es lo que me llevo. Competir con ellos estuvo bueno, es una gran experiencia”, analizó Colapinto con ESPN.

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*La maniobra de Colapinto contra los McLaren

A esto, sumó: “Pero fue lindo haber peleado con los equipos de adelante. Con Leclerc, es complicado con la Ferrari cuando tienen mucha energía en una parte de la pista y menos en otra. Es como que te pasan, pero después pierden los dos mucho tiempo. Es complicado cuando peleas. Perdés mucho y el tren se corta. En la doble bandera amarilla levanté mucho, después en la simple de Russell. Perdí mucho tiempo ahí. Pero, en general, tuvimos buen ritmo con la goma media. No tanto con las blandas y hay que entender ese stint”.

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Pierre Gasly llegó a ubicarse cerca del podio durante buena parte de la prueba. Su rendimiento disminuyó parcialmente en el tramo final, mientras que Alpine pidió a sus dos pilotos que no pelearan entre sí cuando Colapinto circulaba a menos de un segundo de su compañero. El quinto puesto del francés y la sexta plaza del argentino le dieron a Alpine 18 unidades en Las Vegas.

La temporada finalizará con dos fechas en Medio Oriente. El Gran Premio de Qatar se disputará del 27 al 29 de noviembre, con la carrera principal programada para el domingo a las 13:00, hora argentina. El campeonato cerrará del 4 al 6 de diciembre en Abu Dhabi, donde la última carrera comenzará a las 10:00. La categoría ratificó ambas citas pese al conflicto bélico tras presentar garantías de seguridad para realizar la competición.

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Franco Colapinto completó una notable actuación en Las Vegas y repitió su mejor resultado en la Fórmula 1 al quedar sexto (REUTERS/Daniel Cole)