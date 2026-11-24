La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el ajuste fiscal de Lula en medio de la caída del real y la desconfianza de los mercados (REUTERS)

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La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en la madrugada del martes un plan de ajuste fiscal impulsado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que otorga al Gobierno mayor margen para congelar gastos y reducir exenciones tributarias, en un contexto de creciente desconfianza de los mercados por el rumbo de las cuentas públicas y una fuerte depreciación del real.

El proyecto obtuvo 352 votos a favor, 128 en contra y seis abstenciones, después de seis horas de debate. La iniciativa ya contaba con el aval del Senado y ahora solo resta la sanción presidencial para convertirse en ley.

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La aprobación parlamentaria ocurrió mientras la moneda brasileña registraba una nueva caída. El lunes, el real llegó al umbral de seis unidades por dólar, su cotización más baja desde abril de 2025, según la prensa local. Al cierre de la jornada, recuperó terreno y se ubicó en 5,97 por dólar, de acuerdo con los datos del portal del Banco Central.

La deuda pública de Brasil supera el 80% del producto interno bruto (PIB), un nivel que alimenta las preocupaciones de los inversores sobre la capacidad del Gobierno para mantener bajo control las cuentas fiscales. La desconfianza se profundizó después de la reelección de Lula en octubre.

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El plan aprobado por los diputados busca ampliar las herramientas del Ejecutivo para cumplir sus objetivos fiscales en 2027. Entre las medidas contempla una mayor capacidad para congelar partidas presupuestarias y recortar beneficios tributarios.

El Gobierno prevé que el ajuste permita un ahorro de hasta 56.000 millones de reales (unos 9.400 millones de dólares) en 2027. Parte de ese resultado dependerá de reducciones en los presupuestos de salud y educación, además de una disminución de las transferencias a los estados y municipios.

La aprobación parlamentaria ocurrió mientras la moneda brasileña registraba una nueva caída. El lunes, el real llegó al umbral de seis unidades por dólar, su cotización más baja desde abril de 2025, según la prensa local (REUTERS)

Sin embargo, el Ejecutivo descartó modificar la regla de actualización del salario mínimo, que establece incrementos anuales por encima de la inflación. El mecanismo también determina el valor de buena parte de las jubilaciones y las ayudas sociales, por lo que su modificación era una de las demandas de sectores del mercado.

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Lula defendió su posición durante una visita a Madrid la semana pasada, donde rechazó las presiones del sistema financiero para profundizar los recortes. “No puedo volverme rehén del sistema financiero”, afirmó el mandatario.

La administración brasileña apuesta a que el ajuste fiscal contribuya a una reducción de las tasas de interés, que considera uno de los principales obstáculos para la actividad económica.

La tasa de referencia se encuentra en 13,75%, uno de los niveles más elevados del mundo en términos reales. El Banco Central advirtió que la falta de disciplina fiscal puede obligar a mantener los tipos de interés altos durante más tiempo.

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El ministro de Hacienda, Darío Durigan, reconoció días atrás que los mercados consideraban insuficiente el esfuerzo fiscal del Ejecutivo, aunque aseguró que el ajuste se profundizará durante los próximos años.

La iniciativa también generó resistencias dentro de un sector de la izquierda brasileña, que advirtió que los recortes presupuestarios podrían llevar al país a una recesión.

Lula defendió su posición durante una visita a Madrid la semana pasada, donde rechazó las presiones del sistema financiero para profundizar los recortes. “No puedo volverme rehén del sistema financiero”, afirmó el mandatario (REUTERS)

Desde la oposición, el diputado bolsonarista Nikolas Ferreira cuestionó el proyecto y acusó al Gobierno de priorizar el aumento de la carga tributaria sobre el sector productivo en lugar de reducir sus propios gastos.

El legislador sostuvo que la administración de Lula prefería “cobrar más a quien produzca” antes que avanzar sobre sus gastos internos.

(Con información de AFP)