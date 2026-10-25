Franco Colapinto largará desde el fondo de la grilla el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Carrera a 56 vueltas: 17.00 (Argentina) / 15.00 (Austin, EEUU)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV
Lo que dejó la clasificación con Antonelli en la pole:
“A Franco (Colapinto) le han metido una penalización en la parrilla por ser argentino... Probablemente. Bueno, yo se la pondría por eso”. El comentario de Jeremy Clarkson durante una transmisión de Sky Sports desde el paddock del Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1 provocó que el entorno del piloto y Alpine divulguen diferentes comunicados al término de la clasificación, que obligará a largar al sudamericano desde la 21° colocación en la carrera de este domingo, a disputarse desde las 17:00 (hora argentina).
La grilla de partida del GP de Estados Unidos de F1:
Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio Estados Unidos de la Fórmula 1 con la participación de Franco Colapinto.