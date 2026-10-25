Deportes

Franco Colapinto largará desde el fondo de la grilla el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

El piloto argentino partirá desde el puesto 21 por la penalización que sufrió Alpine tras cambiar un componente en la unidad de potencia. Antonelli saldrá desde la pole. Transmiten Fox Sports y Disney+

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Carrera a 56 vueltas: 17.00 (Argentina) / 15.00 (Austin, EEUU)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

11:56 hsHoy

Lo que dejó la clasificación con Antonelli en la pole:

11:28 hsHoy

Los mensajes de Alpine y del agente de Colapinto tras los comentarios de un presentador británico en el GP de Estados Unidos de F1

Jeremy Clarkson emitió una frase vinculada a la nacionalidad argentina del piloto y la escudería salió a respaldar a su pupilo

El presentador británico aseguró que le pondría una penalización al piloto por ser argentino

“A Franco (Colapinto) le han metido una penalización en la parrilla por ser argentino... Probablemente. Bueno, yo se la pondría por eso”. El comentario de Jeremy Clarkson durante una transmisión de Sky Sports desde el paddock del Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1 provocó que el entorno del piloto y Alpine divulguen diferentes comunicados al término de la clasificación, que obligará a largar al sudamericano desde la 21° colocación en la carrera de este domingo, a disputarse desde las 17:00 (hora argentina).

Leer la nota completa
10:50 hsHoy

La grilla de partida del GP de Estados Unidos de F1:

Así partirán los 22 pilotos (@F1)
Así partirán los 22 pilotos (@F1)
10:48 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio Estados Unidos de la Fórmula 1 con la participación de Franco Colapinto.

Franco Colapinto (IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron)
Franco Colapinto (IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron)

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