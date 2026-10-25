Franco Colapinto largará desde el fondo de la grilla el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

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Polémica con Neymar en Brasil: fue expulsado por un gesto contra un rival y estalló con un duro descargo El delantero protagonizó un tenso cruce con Rodrigo Nestor durante el empate entre Bahía y Santos. Posteriormente publicó un video en sus redes sociales para explicar su versión de los hechos

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Qué necesita Andrea Kimi Antonelli para ser campeón récord de la Fórmula 1 en el GP de Estados Unidos El joven de 20 años podría convertirse en el ganador más joven de la historia de la categoría y cortar una extensa sequía sin títulos para el automovilismo italiano