El arbitraje de Nicolás Ramírez no estuvo exento de polémicas

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El ex futbolista e ídolo de Newell’s Old Boys, Maxi Rodríguez, cuestionó con dureza al árbitro Nicolás Ramírez después de que el juez expulsara a dos jugadores de la Lepra en la derrota por 4 a 2 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, resultado que dejó al equipo rosarino eliminado de los octavos de final del Torneo Clausura 2026.

“Ya no nos preguntamos contra quién nos toca jugar o cómo vamos a hacer la táctica, ahora preguntamos quién es el árbitro. Ya no hablamos de qué bien jugó el 10 o el 5, ahora las figuras de los partidos son los árbitros”, escribió el ex mediocampista en sus redes sociales.

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El encuentro, disputado en el estadio Juan Carmelo Zerillo, conocido como el Bosque, se definió en el tiempo suplementario. Newell’s sufrió dos expulsiones por doble amarilla: primero Jerónimo Russo, tras una falta sobre Jeremías Merlo, y después Martín Ortega, que vio la segunda tarjeta por arrojar la pelota contra Ignacio Fernández, quien se encontraba en el piso. Con la inferioridad numérica en cancha, el equipo dirigido por Frank Darío Kudelka no pudo contener al Lobo, que aprovechó los espacios para marcar los goles de Franco Escobar (en su propio arco) y Matías Melluso y sellar el 4 a 2 definitivo.

El posteo de Maxi Rodríguez

El encuentro había llegado empatado 2 a 2 al final de los 90 minutos reglamentarios, con un doblete de penal de Walter Mazzanti para la visita. Gimnasia había abierto el marcador con un gol de Nacho Fernández y lo había ampliado con el tanto de Ignacio Miramón.

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Desde Newell’s también reclamaron una tarjeta roja por doble amarilla para Germán Conti tras uno de los penales convertidos por la visita, una decisión arbitral que generó malestar entre los dirigidos por Kudelka y que se sumó a la frustración por la eliminación. El entrenador increpó a Ramírez en el campo de juego, donde se le pudo leer la frase “ya sabemos todo”, y luego fue a buscarlo a su vestuario para manifestarle sus discrepancias.

El pitazo final no puso fin a la tensión acumulada durante los 120 minutos de juego. Apenas el árbitro marcó el cierre del partido, se desató una batalla campal entre jugadores de ambos equipos. La discusión entre el arquero colombiano Harlen Castillo y el delantero uruguayo Ignacio Ramírez encendió la mecha del conflicto, luego de que acusaran al guardameta de burlarse de sus adversarios.

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Lo que comenzó como un cruce verbal escaló en pocos segundos hacia un enfrentamiento generalizado con participación de futbolistas de ambos bancos de suplentes. Lucas Carrizo impactó con un cabezazo a Marcelo Torres, mientras que Gabriel Arias, arquero suplente de Newell’s y exjugador de Racing, también se involucró de manera directa en los forcejeos sobre el campo de juego.

Nicolás Ramírez debió intervenir junto a sus asistentes para separar a los futbolistas, que continuaron enfrentados varios minutos después de concluido el encuentro. El árbitro repartió tres tarjetas rojas adicionales: para Gabriel Arias y Lucas Carrizo, de la visita, y para Harlen Castillo, del local. Como consecuencia, Gimnasia se quedará sin arquero titular para la próxima instancia del torneo. Vale recordar que el juez había tenido una discutida labor en el último Superclásico entre Boca Juniors y River Plate.

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Con la clasificación asegurada, el elenco platense enfrentará en cuartos de final al ganador del cruce entre Boca e Independiente Rivadavia.