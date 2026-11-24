El futbolista y la arquitecta disfrutan de una nueva etapa junto a sus hijos en Emiratos Árabes alejados de las cámaras

Guardar

Alejandro Gómez y Linda Raff comenzaron una nueva etapa en los Emiratos Árabes Unidos, donde el volante dio un impensado paso en su carrera después de incorporarse al Forte Virtus. Desde la llegada a Medio Oriente, la pareja mostró parte de la adaptación a un cambio profundo en la rutina familiar, junto a sus hijos Bautista, Constanza y Milo. Sin una exposición constante ante las cámaras, el Papu, de 38 años, afronta este desafío deportivo con el acompañamiento de su familia.

El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 llegó en septiembre a suelo emiratí. Desde entonces, inició con su familia una adaptación a un destino desconocido, aunque el grupo ya había acompañado al futbolista en cada ciudad donde desarrolló su carrera. Las redes sociales permitieron conocer los primeros pasos de esa instalación. Linda Raff se encargó de compartir los cambios, la mudanza y las emociones propias de empezar de nuevo.

PUBLICIDAD

En un video reciente, la arquitecta mostró imágenes de la ciudad y de las recorridas por distintos locales de muebles. También registró el momento en que un camión llegó con cajas para amueblar la casa, en una escena que reflejó el esfuerzo por convertir un espacio nuevo en un hogar. Las valijas, abiertas y repartidas por los ambientes, acompañaron buena parte de ese proceso familiar.

Papu Gómez y Linda Raff compartieron las imágenes de la rutina en Medio Oriente

Entre esas pertenencias aparecieron camisetas de la selección argentina, símbolos de un recorrido deportivo que Gómez llevó consigo a su nuevo destino. También estuvieron presentes los tres hijos de la pareja, que comenzaron a apropiarse de su casa al acomodar las habitaciones y guardar la ropa. La emoción de Bautista, Constanza y Milo ante esos pequeños gestos quedó registrada en las imágenes difundidas por Linda.

PUBLICIDAD

Después de los primeros días de cajas, valijas y decisiones domésticas, la familia empezó a recuperar una rutina. Las actividades en la pileta, los entrenamientos de tenis de Constanza, la decoración de la vivienda y las canchas que forman parte del día a día se mantienen en la nueva vida. El Papu y Linda se mostraron juntos, sonrientes y cercanos, mientras acompañaban el ritmo de sus hijos en el nuevo entorno.

La tranquilidad fue otro de los aspectos que llamó la atención en esta etapa. La familia pudo asistir a distintos eventos, visitar la playa, entrenar en el gimnasio y disfrutar de espacios cotidianos sin las cámaras encima. Esa posibilidad de transitar los días con calma y sin presiones se convirtió en una diferencia respecto de otros momentos de sus vidas, marcados por una exposición mucho mayor.

PUBLICIDAD

En el posteo que compartió Linda, la arquitecta resumió el valor de la adaptación. “Un mes de primeros días: cole, tenis, fútbol, y la primera noche en casa nueva. Estos suelen quedar en la memoria así que por mi parte intentando acompañarlos en cada nuevo paso”. Pocos días antes, también había dedicado un mensaje especial a Milo por su cumpleaños: “Felices 8 Milo. Gracias por tus locuras y por traer tanta alegría a nuestra familia”.

La pareja disfruta una rutina más reservada junto a sus hijos (@papugomez_official)

Por su parte, el futbolista compartió el primer día escolar de sus hijos junto a su esposa. “Hoy los chicos tuvieron su primer día de cole en una cultura y un entorno totalmente increíble y emocionante. Entre el inglés, el árabe en clase y la mezcla multicultural del patio, no podemos estar más que orgullosos de lo valientes que son adaptándose a todo”, destacó el Papu. Linda reaccionó al mensaje con una frase breve, pero cargada de afecto: “Mi equipo”.

PUBLICIDAD

La adaptación familiar tuvo su correlato en el regreso del jugador a la competencia. El exfutbolista de San Lorenzo celebró su primer gol de tiro libre con la camiseta del Forte Virtus, equipo que compite en la segunda división de la liga de los Emiratos Árabes Unidos. El tanto llegó en el triunfo por 1-0 ante Dubai City FC y representó una recompensa deportiva después de un período complejo lejos de las canchas.

Después de ese encuentro, Gómez publicó una carta abierta sobre su reencuentro con una versión más simple y cercana del fútbol. “Tres partidos, dos goles, y una sensación que creía olvidada. Acá en Dubái, entre chicos locales emiratíes y muchos africanos que corren como si cada pelota fuera la última, me reencontré con el fútbol de siempre. Sin cámaras, sin fotógrafos, sin lujos. Solo la pelota, el campo y las ganas”, escribió el delantero argentino. El mensaje reflejó la experiencia que atraviesa lejos de los escenarios de las principales ligas europeas.

PUBLICIDAD

El Papu Gómez brilla con la camiseta del Forte Virtus FC en la segunda división de Emiratos Árabes Unidos

Antes de esta nueva etapa, el Papu había llegado al Padova en el mercado de junio de 2025 como jugador libre, tras su paso por el Monza. En la previa a la mudanza, el futbolista expresó la nostalgia que le provocaba dejar Italia junto a su esposa e hijos. “Dejar atrás la calidez de Italia, nuestras rutinas conocidas, el aroma del café de siempre y los rincones que nos vieron crecer no es fácil. Hay una nostalgia dulce en mirar atrás y saber que fuimos inmensamente felices aquí. Pero la vida es un viaje de constantes capítulos, y hoy elegimos escribir el siguiente juntos. Nos mudamos a Abu Dhabi”.

El jugador completó ese mensaje con una mirada puesta en lo que esperaba a la familia en el nuevo destino. “Nos espera un horizonte completamente nuevo: entre luces, desierto y mar, listos para adaptarnos, aprender, asombrarnos con cada nueva experiencia y construir nuestro hogar donde sea que estemos unidos. La aventura cambia de paisaje, pero la esencia y el amor de esta familia siguen siendo exactamente los mismos. Grazie di tutto, Italia. Marhaba, Abu Dhabi. Comienza una nueva aventura”. Linda Raff acompañó la llegada con una reflexión propia: “Nací en Argentina. Viví en Italia, España y ahora en Abu Dhabi. Mis 3 hijos nacieron en Italia y van a crecer sabiendo que el mundo tiene muchas maneras de vivir”. La arquitecta añadió: “Solo tenemos una vida. Me gusta llenarla de experiencias y que mis hijos estén abiertos a cualquier reto cultural y social. Porque si no es ahora, entonces, ¿Cuándo?”.

PUBLICIDAD

El Papu Gómez y Linda Raff escriben un nuevo capítulo familiar en Abu Dhabi (@linda.raff)

La carrera del Papu incluyó pasos por Arsenal de Sarandí, donde disputó 77 partidos y convirtió 12 goles, y San Lorenzo, club con el que jugó 48 encuentros y marcó ocho tantos. Después pasó por Catania, con 106 presentaciones y 16 conversiones, y Metalist Kharkiv, donde acumuló 23 partidos y tres goles. Su etapa más destacada fue la de Atalanta: entre 2014 y 2021 jugó 252 encuentros y anotó 50 tantos. En la temporada 2019-20 consiguió el récord de la Serie A de asistencias en una campaña, con 16 pases de gol. Más tarde, en Sevilla, disputó 66 partidos y convirtió nueve goles entre 2021 y 2023. Con Argentina, sumó 17 participaciones y tres festejos, además de formar parte del plantel campeón en Qatar 2022. Tras el hito en el Estadio Lusail, nunca volvió a usar la casaca albiceleste.

La historia reciente del futbolista también estuvo atravesada por el episodio que lo alejó del fútbol durante casi dos años. En octubre de 2023 se confirmó que había dado positivo en un control antidoping realizado en noviembre de 2022, días antes del Mundial de Qatar, cuando todavía pertenecía al Sevilla. La sustancia detectada fue terbutalina, un agente B2-adrenérgico prohibido, y Gómez sostuvo que la ingirió de manera accidental al tomar el jarabe para la tos de su hijo. La FIFA le aplicó una suspensión de dos años, una decisión que el jugador consideró desproporcionada. “Tomás cocaína, fumás un porro y te dan seis meses. A mí me dieron dos años por tomar el jarabe de mi hijo”, dijo en declaraciones recogidas por Fox Sports. El Sevilla rescindió su contrato a raíz del caso y el Papu tuvo una breve escala en el Monza antes de que la sanción se hiciera efectiva. Cumplió la suspensión el 18 de octubre de 2025 y regresó a la competencia el 22 de noviembre de ese año, en un partido de la Serie B entre Padova y Venezia, tras 776 días sin jugar.

PUBLICIDAD