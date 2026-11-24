Nvidia posee inversiones estratégicas en firmas de infraestructura de inteligencia artificial como CoreWeave y la surcoreana Naver. (EFE/ Seeger Gray)

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El espectacular regreso de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, provocó un suspiro de alivio entre los inversionistas del maltrecho sector de la inteligencia artificial —un mercado valorado en billones de dólares—, ya que algunos lo interpretaron como una señal de que el auge de la IA y el hombre que lo lidera eran demasiado importantes para dejarlos caer.

La reincorporación de Huang al frente del gigante de los semiconductores frenó la caída de las acciones tecnológicas que había llevado al índice de referencia S&P 500 .SPX a territorio de corrección, aunque también se manifestó cierta cautela ante la posibilidad de que su regreso pudiera acarrear nuevos riesgos para la empresa y el sector.

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El brusco cambio de rumbo del directorio de Nvidia se produjo después de que la salida de Huang a principios de este mes, tras revelaciones sobre relaciones extramatrimoniales, sacudiera a los inversionistas. La preocupación no solo se centró en Nvidia, sino también en la salud del ecosistema de IA, que el fabricante de chips ha ayudado a impulsar como prestamista e inversionista de sus principales clientes.

“En esencia, se ha producido una tormenta perfecta de incertidumbre que ha generado una crisis de confianza”, dijo King Lip, estratega jefe de BakerAvenue Wealth Management en San Francisco.

“Las repercusiones de lo ocurrido en Nvidia eran uno de esos elementos de (...) incertidumbre. Así que el regreso de Jensen elimina uno bastante importante”.

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La renuncia inicial de Jensen Huang ocurrió tras revelaciones sobre relaciones extramatrimoniales que alteraron al sector de la inteligencia artificial. (REUTERS/Evelyn Hockstein/Foto de archivo/Foto de archivo)

Las acciones de Nvidia .NVDA.O se dispararon más de un 31% el lunes, sumando más de 950.000 millones de dólares de valor de mercado y reduciendo en dos tercios su caída acumulada en el año en una sola sesión.

Las empresas de todo el sector de la IA registraron fuertes alzas y el Nasdaq 100 .NDX avanzó casi un 7%. En Asia, los socios de producción de Nvidia encabezaron las subidas, con la taiwanesa TSMC 2330.TW y Foxconn 2317.TW subiendo el martes hasta su límite diario del 10%.

“La reacción inicial (...) es un gran suspiro colectivo de alivio”, dijo Thomas Urano, codirector de inversiones de Sage Advisory en Austin, Texas. “Quizá Jensen (...) devuelva la confianza al sector de la IA”.

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Muchos inversionistas están preocupados por hasta qué punto el enorme valor de Nvidia estaba ligado a Huang, a quien se atribuía haber anticipado cambios tecnológicos que situaron los avanzados chips de Nvidia en el centro del auge de la IA y dispararon sus utilidades.

Jensen Huang responderá ante el Congreso de Estados Unidos sobre su relación con una presunta espía china. (NVIDIA vía X/vía REUTERS)

“Intentar sustituir a Jensen era algo con lo que nadie se sentía cómodo, ya que era difícil pensar que se fuera a encontrar a alguien capaz de ocupar automáticamente su puesto”, dijo Tom Plumb, gestor de carteras del Plumb Balanced Fund en Madison, Wisconsin.

“(Por ello), recuperar al visionario que fue capaz de atraer a algunas de las personas con más talento del sector (...) es sin duda muy, muy positivo para la empresa”.

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Quedan interrogantes

Nvidia está vinculada a numerosas empresas que participan en el enorme despliegue de infraestructura de IA. Compró acciones del operador de centros de datos CoreWeave CRWV.O, del proveedor surcoreano de servicios de internet y en la nube Naver 035420.KS, entre otras compañías.

Estas acciones subieron tras conocerse el regreso de Huang, pero no lo suficiente como para recuperar las pérdidas registradas desde su dimisión, lo que sugiere que los inversionistas siguen inquietos por las perspectivas de la financiación de clientes por parte de Nvidia y, en general, por las inversiones vinculadas a la IA.

El regreso de Huang también podría plantear problemas regulatorios y poner en duda la independencia del directorio.

Los socios de producción de Nvidia en Asia, TSMC y Foxconn, alcanzaron su límite diario de incremento del 10% en el mercado bursátil. (REUTERS/Shannon Stapleton)

El presidente Donald Trump, que dijo haber conseguido el acuerdo para el regreso de Huang, declaró a CNBC que la reacción del mercado bursátil a la dimisión de Huang “probablemente” influyó en su decisión de impulsar su restitución, aunque pesó más su opinión sobre los beneficios a largo plazo de que Huang siguiera al frente de la empresa.

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Por su parte, Trump afirmó que EEUU no tenía motivos para creer que el regreso de Huang supusiera un riesgo para la seguridad. Es probable que Huang tenga que responder la próxima semana ante el Congreso a preguntas sobre su relación con una presunta espía china.

La Fiscalía General de California señaló que la reincorporación de Huang no reduce la necesidad de investigar lo que Nvidia comunicó a los inversionistas sobre sus vínculos con China. La sede central de Nvidia se encuentra en California.

“La cuestión del director ejecutivo se ha resuelto, pero las cuestiones de gobernanza y geopolíticas siguen sin resolverse”, dijo Yang Wang, analista principal de Counterpoint Research en Londres.

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Donald Trump intervino en las negociaciones para restituir a Jensen Huang al frente del fabricante de semiconductores. (REUTERS/Evan Vucci/File Photo)

Las acciones chinas relacionadas con la IA registraron el martes ganancias mucho menores que otros mercados asiáticos. El índice de Inteligencia Artificial de Hong Kong .HSAIT se mantenía estable y operadores señalaron el riesgo de que las autoridades intensifiquen el control sobre la exposición de Nvidia a China.

Además, es probable que persistan cuestiones más generales sobre la financiación de la IA, la rentabilidad, la regulación y la resistencia pública a la construcción de centros de datos, que ya habían lastrado el mercado antes de la crisis de liderazgo de Nvidia.

“Es muy posible que veamos más presión vendedora una vez que este repunte de alivio se agote”, dijo James St. Aubin, director de inversiones de Ocean Park Asset Management en Santa Mónica, California.

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“El regreso de Jensen no es una respuesta a las grandes preguntas que preocupaban a los inversionistas”.

(REUTERS)