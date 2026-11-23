Charlie Cox cuestiona el criterio de edad para James Bond tras la elección de Robert Pattinson.

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Charlie Cox reveló que manifestó interés en interpretar a James Bond en la próxima película de la franquicia, pero recibió una respuesta negativa debido a su edad.

Durante una entrevista con Virgin Radio UK, el protagonista de Daredevil contó que pidió a sus representantes consultar la posibilidad de conseguir una audición para el personaje, que tendrá una nueva etapa cinematográfica bajo la dirección de Denis Villeneuve y la producción de Amazon MGM Studios.

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Cox, quien está próximo a cumplir 44 años, explicó que sus agentes realizaron las consultas correspondientes para conocer si podía participar en el proceso de selección del nuevo agente 007. Sin embargo, la respuesta que recibió fue que ya era demasiado mayor para el papel.

“Yo pedí audicionar para ese papel. ¿Saben qué me dijeron? ‘Demasiado mayor’. ¡Pero Rob tiene la misma edad que yo! Aunque debo reconocer que tiene muy buen aspecto para interpretarlo. El próximo mes voy a cumplir 44 años... ¿Cómo es que 44 años es demasiado mayor?”, comentó.

Charlie Cox aseguró que le dijeron que era muy mayor para interpretar a James Bond. (Shutterstock)

La referencia de Charlie Cox fue hacia Robert Pattinson, actor que finalmente fue elegido para interpretar al famoso espía británico en la entrega número 26 de la saga.

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Pattinson tiene 40 años y asumirá el personaje después de que Daniel Craig lo interpretara durante cinco películas, desde Casino Royale (2006) hasta No Time to Die (2021).

La elección del actor se produjo después de un proceso de selección en el que también se mencionaron distintos nombres de artistas británicos como posibles candidatos.

Entre ellos figuraron Jack Lowden, Callum Turner, Nicholas Hoult y Josh O’Connor. De acuerdo con los reportes que circularon durante el proceso de casting, los productores buscaban a un intérprete que estuviera en la treintena para asumir el papel.

Durante la entrevista, Cox también compartió sus propias predicciones sobre quién podría convertirse en el siguiente James Bond. El actor reconoció que esperaba que la elección estuviera entre Jack Lowden y Callum Turner.

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Charlie Cox deseaba que Callum Turner fuera el próximo James Bond.

Posteriormente, se refirió a la trayectoria profesional del actor seleccionado y destacó los proyectos cinematográficos que ha realizado a lo largo de su carrera.

“¡Qué carrera tan extraordinaria ha construido Pattinson! Algunas de las cosas que ha hecho... Ha trabajado con directores que después se convirtieron en grandes autores cinematográficos, pero cuando colaboró con ellos apenas estaban realizando su primera película o comenzaban sus trayectorias”, señaló.

Por su parte, Pattinson expresó su entusiasmo por asumir uno de los personajes más reconocidos del cine internacional después de que se anunciara oficialmente su incorporación a la franquicia.

El actor compartió un mensaje en el que reconoció la importancia del papel y su interés por trabajar con el equipo responsable de la nueva producción.

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“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me hayan confiado el papel del agente 007 es el honor de toda una vida. Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto. No podría estar más emocionado por esta colaboración y por el trabajo que tenemos por delante con este fantástico equipo”, declaró.

Robert Pattinson se mostró honrado por su nombramiento como James Bond. (AP)

La próxima película de James Bond será la número 26 de la franquicia. De acuerdo con la información disponible, el rodaje de la nueva entrega está previsto para comenzar el próximo año.

Por el momento, los detalles sobre la trama, el resto del elenco y la fecha de estreno no han sido confirmados en la información difundida.

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