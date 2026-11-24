El AMBA atraviesa una semana de temperaturas elevadas y nubosidad variable (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por tormentas en el norte del país y por vientos fuertes en sectores de la costa bonaerense y la Patagonia. Mientras tanto, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará una jornada con nubosidad variable y ráfagas del sur antes de una mejora que se extenderá hasta el viernes.

Para este martes se espera una temperatura mínima de 19°C durante la mañana. Por la tarde, podría llegar a 30°C, siendo uno de los días más calurosos durante la semana.

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El cielo estará entre parcialmente y mayormente nublado, con una baja probabilidad de chaparrones aislados. El viento, que rotará al sur, será uno de los factores centrales del día.

El pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires prevé una máxima de 30°C este martes

En este marco, rige una alerta amarilla por vientos para la zona costera de la provincia de Buenos Aires, desde General Lavalle hasta Tres Arroyos, además del sector de Carmen de Patagones. El área será afectada por viento del sur con velocidades sostenidas de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

El miércoles se perfila como el comienzo de un tramo más estable sobre el AMBA. Se espera una mínima de 15°C y una máxima de 26°C, con predominio de cielo despejado o con poca nubosidad. El viento soplará primero desde el sudeste y luego desde el este, con intensidad moderada.

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Para el jueves, el pronóstico prevé una nueva suba térmica. La temperatura partirá de unos 15°C y podrá alcanzar 28°C durante la tarde, con sol y algunas nubes. En ese contexto, el equipo meteorológico de Meteored advirtió que el Río de la Plata podría registrar una crecida en las primeras horas del miércoles y del jueves.

El viernes se consolidará el ascenso de las marcas térmicas. El pronóstico indica una mínima de 19°C y una máxima próxima a 30°C bajo cielo parcialmente nublado. El viento del este y noreste favorecerá el ingreso de aire más cálido.

El SMN mantiene alertas por tormentas y vientos en varias provincias

El escenario de mayor inestabilidad se concentra en el norte del país. Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa están alcanzadas por una alerta naranja por tormentas. El aviso prevé fenómenos aislados de fuerte intensidad, con posibilidad de abundantes lluvias, granizo de distintos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de hasta 90 km/h.

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Imagen satelital del SMN muestra el desarrollo de núcleos de tormenta sobre el norte y el centro del país

Para esas áreas, se esperan acumulados de entre 70 y 100 milímetros, aunque los registros pueden resultar superiores de manera puntual. La advertencia incluye sectores donde la combinación de humedad elevada y una zona frontal puede sostener el desarrollo de tormentas durante varios días.

El alerta amarillo por tormentas abarca a Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En esas provincias pueden producirse tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente intensas, con lluvias copiosas en períodos breves, descargas eléctricas, granizo ocasional y ráfagas.

En este caso, los valores de precipitación previstos se ubican entre 30 y 70 milímetros, con la posibilidad de excedentes puntuales. El seguimiento se concentra especialmente en Misiones, Formosa y el este salteño, donde las tormentas podrían dejar los mayores acumulados.

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El mapa de alertas meteorológicas anticipa tormentas en el norte argentino y avisos por viento en sectores de la costa bonaerense y la Patagonia

Además de las alertas por tormentas, el SMN emitió avisos por vientos intensos para distintas zonas de la Patagonia. La advertencia alcanza a Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se esperan vientos del oeste o sudoeste de entre 40 y 70 km/h. En esos sectores, las ráfagas podrían superar los 90 km/h.

Ante los avisos vigentes, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante las tormentas o las ráfagas más intensas, asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales ante eventuales actualizaciones.