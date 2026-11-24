Taylor Swift es comparada con Regina George de 'Mean Girls' en polémico artículo de Vanity Fair.

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Taylor Swift se convirtió en el centro de una controversia luego de que la revista Vanity Fair publicara un artículo sobre su trayectoria, personalidad y relaciones dentro de la industria musical, en el que recopiló testimonios de personas que supuestamente han tenido cercanía con ella.

El texto, firmado por la periodista May Jeong, generó reacciones divididas en redes sociales, tanto entre seguidores de la artista como entre usuarios que respaldaron las declaraciones de las fuentes consultadas.

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El artículo, que evita mencionar directamente el nombre de Swift y utiliza los seudónimos “The Mastermind” y “The Star” para referirse a ella, presenta dos perspectivas de su figura pública.

Por un lado, el éxito profesional y la imagen que proyecta ante sus seguidores; por otro, una serie de acusaciones sobre su comportamiento en el ámbito personal y sus relaciones con otros artistas.

Entre las afirmaciones más destacadas, una fuente identificada como “The Exec”, vinculada a la industria musical, describió a la intérprete como una persona que puede tomar represalias cuando alguien no coincide con sus opiniones. “Es punitiva”, aseguró esta persona a la publicación.

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Taylor Swift supuestamente ataca a quienes no están de acuerdo con ella. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Otro informante, presentado como alguien que anteriormente habría mantenido una relación cercana con la cantante, afirmó que Taylor Swift utiliza determinadas actitudes para disciplinar a quienes la rodean.

“Le encanta golpear a la gente en la cabeza, en sentido figurado, como una manera de sentir que puede disciplinar a las personas. Nadie está exento de sus reproches”, señaló.

La misma fuente agregó: “Si no ves las cosas como ella, va contra ti. Siempre es lo mismo. Dicen algo que no le gusta y quedan muertos para ella. Puede estar cenando en casa de alguien y, tres semanas después, decir: ‘Oh, no, la odio con todas mis fuerzas’”.

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A partir de estos testimonios, el artículo comparó a la artista con Regina George, personaje interpretado por Rachel McAdams en la película Chicas pesadas (2004), conocida por encabezar un grupo de estudiantes populares y ejercer influencia sobre sus compañeros.

Los problemas de Taylor Swift con otras estrellas

La publicación también abordó las supuestas diferencias que la cantante habría mantenido con otras figuras del entretenimiento, entre ellas Katy Perry, Olivia Rodrigo y Charli XCX.

Taylor Swift supuestamente mantiene una actitud falsa ante Charli XCX.

Sobre esta última, una de las fuentes aseguró que Swift habría proyectado una imagen de apoyo que no correspondía con su postura real. “Ha hecho toda una actuación para aparentar que apoya a Charli XCX, pero no es así”, afirmó “The Exec”.

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Por si fuera poco, el texto recordó que Taylor Swift bailó durante la presentación musical de Charli XCX en la ceremonia de los Grammy de febrero de 2025, meses antes de publicar “Actually Romantic”, una canción que fue relacionada con la intérprete británica.

También mencionó que Charli habría evitado algunos acercamientos de Swift y que su canción “Sympathy Is a Knife” fue vinculada con esa situación.

Respecto a Olivia Rodrigo, Vanity Fair señaló que el supuesto distanciamiento entre ambas habría surgido después de que la cantante de “Drivers License” enviara su álbum debut a la esposa de una persona con quien Taylor mantenía diferencias.

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El artículo también recordó el conflicto que la intérprete estadounidense tuvo con Katy Perry hace aproximadamente una década, relacionado con bailarines que trabajaban para ambas. Las dos artistas hicieron pública su reconciliación en 2018.

Katy Perry y Taylor Swift se reconciliaron tras varios años de pelea. (Instagram @katyperry)

Otro de los temas abordados fue la relación de Taylor Swift con Blake Lively. Según la publicación, la actriz no habría sido invitada a la boda de la cantante con Travis Kelce, después de que Swift quedara involucrada en la controversia legal de Lively con Justin Baldoni, su compañero de reparto en It Ends With Us.

La personalidad de Taylor Swift en sus días como estudiante

La investigación también incluyó testimonios de antiguos compañeros de escuela y una profesora de Swift. Una de las personas consultadas la describió como “una de las acosadoras” y aseguró que “siempre formaba parte del grupo de los populares”.

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Por su parte, Sharon Luyben, quien fue profesora en Wyomissing Area Junior/Senior High, cuestionó una versión anterior de la cantante sobre su etapa escolar.

“Eso no era cierto”, afirmó al referirse al relato de Swift sobre pasar sola la hora del almuerzo. Un antiguo compañero también respaldó esa declaración y explicó que en la secundaria tenían lugares asignados para sentarse.

Una maestra de Taylor Swift afirmó que ella no era parte de los populares. (REUTERS/Kylie Cooper)

La publicación igualmente hizo referencia a la relación de la cantante con Kelce y a la organización de su boda, al señalar los recursos logísticos y de seguridad necesarios para un evento de esas características.

Tras la difusión del artículo, seguidores de Taylor Swift cuestionaron su contenido en redes sociales y criticaron el uso de testimonios anónimos. Otros usuarios, en cambio, señalaron que los admiradores de la artista suelen defenderla ante cualquier señalamiento.

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