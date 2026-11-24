Ernesto "Tito" Bessone recuerda su título de TC 2000 y pide que le den libertad a los pilotos para poder correr en la categoría que quieran

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En el deporte, aprender a asimilar las derrotas es más importante que las victorias. Un ejemplo de ello es Ernesto “Tito” Bessone. Luego de tres frustraciones y 11 años, pudo lograr el título del TC 2000. El porteño logró su merecida coronación tras una combinación de resiliencia, perseverancia y lealtad, porque en esos años siempre defendió a Ford. Supo asimilar golpes duros, como su conducta antideportiva en una de las definiciones, pero reconoció su error y recibió el apoyo de sus colegas, algo muy común hace décadas. El 24 de noviembre de 1996, alcanzó la gloria en una consagración que alegró a todos sus rivales.

Su historia con el Turismo Competición 2000 comenzó en 1982 con uno de los VW 1500 del equipo del recordado Luis Rubén Di Palma. Fueron un puñado de carreras y luego retornó para quedarse a partir de 1985. Fue otro 24 de noviembre, pero de aquel año, que en Las Flores le dio el primer triunfo a una cupé Renault Fuego en la categoría . Sin saberlo, estaba poniéndole punto a final a la marca del Rombo y pasaría a ser emblema de su principal rival, el Óvalo.

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“Me cambié a Ford porque Renault puso su equipo oficial atendido por Berta y yo no estaba dispuesto a obedecer órdenes de nadie. Le di la prioridad a la parte deportiva sobre lo económico. El equipo Renault se armaba en torno al Flaco Traverso, que no le quito mérito, en absoluto, fue un justo campeón en todos los años que se coronó”, contó el porteño en una entrevista con Infobae.

En 1987 llegó como uno de los máximos candidatos a llevarse el cetro, pero los neumáticos le jugaron una mala pasada en una definición épica frente a Traverso y al recordado Silvio Oltra.

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A 30 años del campeonato de Tito Bessone en el TC 2000

Aunque hubo otra chance más concreta y fue en 1992. Tuvo todo servido en San Miguel de Tucumán, aunque una falla eléctrica lo perjudicó. Paró en boxes, volvió a pista, y le tiró el auto encima al de Traverso, que pudo seguir en carrera. Pudo haber sido peor. Tito reflexionó en una milésima de segundo y la frustración fue inmensa.

En 1994 también peleó el título, pero Guillermo Maldonado se impuso ante él y René Zanatta. El de Yoyo fue otro título merecido que se hizo esperar. Tito ya era ratificado como uno de los mejores pilotos nacionales.

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Dos años después llegó la revancha para Bessone, quien corrió con equipo propio, sin apoyo oficial de Ford, pero con una petrolera como principal sponsor. Los motores estuvieron a cargo de Rafael Balestrini, aunque la clave fue la asistencia técnica de Oreste Berta hijo en el Ford Escort. Tito logró cuatro triunfos y subió a un total de siete podios en las doce fechas disputadas.

En la penúltima carrera realizada en Trelew le alcanzó ser cuarto para alcanzar la gloria. Este medio habló con Bessone sobre aquella consagración y reconoció que ese título fue el más esperado. “Todos los campeonatos tienen su encanto. Quizás el más esperado fue el del TC2000, porque se frustró varias veces”.

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El Ford Escort con el que el porteño se consagró en 1996 (Archivo CORSA)

De esta temporada cuenta que “fue increíble lo que trabajamos. Tenerlo a Berta conmigo fue muy bueno en el sentido de que me facilitó las cosas y el hecho de ir, probar y entender. Yo tenía un gran equipo, pero bueno, siempre el aporte técnico me dio la posibilidad de ganar un campeonato frente a un equipo que era muy fuerte, que era el equipo Peugeot y más con un rival eterno que fue el Flaco, y con otro gran piloto como Angelito Guerra en el equipo. Al haber logrado el campeonato me di cuenta de la ayuda que fue tener la capacidad de Oreste Berta Junior y toda la estructura por detrás de él con su padre. Es lo que me dejó ese campeonato. Lo gané con mucho trabajo en pista, pero al final, luego de tanto trabajo, es como que no te das cuenta”. Fue el primer título de Oreste Berta hijo en el automovilismo.

También recuerda el gesto que tuvieron sus colegas luego de su error en Tucumán ‘92, ya que por su maniobra la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino (ACA) le quiso dar un año de suspensión. Pero el propio Traverso y Maldonado entre otros, fueron a hablar con las autoridades para que lo dejaran correr. Todo quedó en una multa económica. Tito explica por qué en esos tiempos los corredores tenían esos códigos con sus colegas. “Porque separábamos la parte deportiva, que conllevaba una gran rivalidad, de la parte de lo que significaba cuidar a la categoría. Nos juntábamos los referentes para tratar de buscarles soluciones al resto de los participantes para hacérsela fácil. De ser solidario con el otro, porque las categorías se conforman con todos los pilotos, están los que tienen mayores recursos económicos, los que no tienen tanto, pero en definitiva trabajar siempre en pos de una sola cosa, que es el bien en general, y no ser individualista. Se pensaba de esa manera y creo que así se sumaba”, afirma el porteño de 68 años.

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Hoy el TC 2000 es muy diferente de aquel de 1996. Vive un recambio generacional con los autos SUV, todos monomotores de cinco cilindros y un fuerte paquete aerodinámico. Tito corrió uno de esos coches y fue con un VW Nivus el año pasado. “Van fortísimo. Es un auto muy rápido, sobre todo porque conozco las entrañas (los responsables de la categoría Diego y Alejandro Levy), cómo piensan y hacia dónde quieren ir, hasta incluso volviendo algunas cosas el tiempo atrás para que esto sea todavía más atractivo”.

Bessone es uno de los ídolos máximos del automovilismo nacional, pues fue campeón en todas las categorías que corrió y cosechó siete coronas: TC 2000 (1996), TC (2003), Turismo Nacional (2003), Club Argentino de Pilotos (1983 y 1984), Supercart (1995) y Top Race (2004). Ante la consulta de cómo hizo para ser campeón en todas las categorías que corrió explica que “se debió a la dedicación, perseverancia y a estar trabajando con muy buenos equipos. Esto se logra con el trabajo en equipo”. De sus logros cuenta que “también para mí fue importante el título del TC, porque me faltaba ese. Los primeros del CAP (Club Argentino de Pilotos), también. Estaban todos los famosos, conocidos, consagrados, y llegué siendo un desconocido y pude salir bicampeón. Entonces, cada uno tiene su cosa”.

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Hace 30 años Tito Bessone logró su título más separado, el del TC 2000 (Archivo CORSA)

En su época, los referentes del automovilismo nacional eran muy populares. Podían pararse en Florida y Lavalle que todo el mundo los iba a reconocer. Eso hoy -salvo pocas excepciones- no pasa. Sobre qué tiene que pasar para que este deporte recupere su lugar afirma que “lo primero es que no exista más grieta, que los pilotos que viven de esto puedan elegir correr, si se puede, en todas las categorías que puedan hacerlo. Las divisiones no las comparto”.

Hoy, el conflicto institucional entre Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) y el ACA (las dos fiscalizadoras en Argentina) les impide a los pilotos poder correr las diversas categorías: por ejemplo, los pilotos de la ACTC que tramitan una licencia internacional de la CDA de ACA y luego vuelven a correr bajo la ACTC, se les da de baja dicha licencia. También habría “recomendaciones” de la ACTC a los pilotos para que no vayan a correr a categorías fiscalizadas por la CDA de ACA, por ejemplo, el TC 2000. El tema de la libertad para que los pilotos puedan correr donde quieran es algo en lo que insiste Bessone y que le daría la posibilidad al TC 2000 de potenciar su resurgimiento.

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“El TC 2000 está muy bien, pero le faltan algunos pilotos consagrados, que sabemos quiénes son. Lo que hace falta es que cada uno ponga su granito de arena para que los pilotos tengan la libertad de poder correr en las mejores categorías del país, con la libertad de poder elegir. Ojalá que algún día puedan estar en la categoría y que algunos del TC 2000 también puedan ir a correr al TC, al TN, o sea, que haya libertad total. Creo que si vamos todos trabajando y pregonando sobre eso, le suma al automovilismo”. Hoy Bessone colabora en la CDA del ACA y su trabajo puede resultar clave para una mesa de diálogo con la ACTC.

También hace hincapié en que no se los sancione a los corredores por sus declaraciones: “Hay que volver a darle lugar al piloto para que se exprese con libertad, pero con respeto, porque cuando el piloto se expresa, muestra su identidad, no solo arriba del auto, sino abajo del auto, eso genera en la gente un despertar”.

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Celebrando un podio con su gran rival, el recordado Flaco Traverso (Archivo CORSA)

Otro punto determinante es el avance tecnológico y los elementos genéricos (motores, gomas, amortiguadores, cajas) que proveen las principales categorías (TC y TC 2000), que igualó la performance de los autos. “Creo que siempre dar un pasito atrás en cuanto a lo tecnológico y darle más posibilidades a la participación en algo, en lo que sea artesanal, hace que se involucre toda la familia. Eso es lo que en algún momento fue, que todos tenían que ver con algo del auto. Entonces, la familia era hincha del auto o del piloto. En esa época, se terminaba la carrera y almorzaban todos juntos. Ahora quizá se perdió por estas cuestiones. Pero volver el tiempo atrás en algunas cosas me parece que está bueno”.

El porteño de Mataderos, que se mudó hace varios años a Alta Gracia, es un abanderado de una época de oro del TC 2000. Tan fuerte era el idilio de la gente por los referentes que por sus apodos a fines de los ‘80 y principios de los ‘90 eran reconocidos y vinculados a las marcas con apoyo oficial en la categoría: el Flaco (Traverso) con Renault, Yoyo (Maldonado) con Volkswagen, Tito (Bessone) con Ford y Cocho (López) Fiat.

Ernesto “Tito” Bessone tuvo hace 30 años la correspondencia a su sacrificio, perseverancia y resiliencia para levantarse tras tres definiciones perdidas en el TC 2000. Es un baluarte de una era muy fuerte del automovilismo argentino, ese que era tapa de los diarios y cuyas categorías más importantes llenaban los autódromos todos los domingos. Escuchar su visión sobre cómo volver a encaminar este deporte resulta clave. Su voz es autorizada, fue campeón en todo lo que corrió.