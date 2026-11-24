La ANSES aplica un aumento del 1,93% en los haberes de noviembre según el Índice de Precios al Consumidor de septiembre

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Este martes 24 de noviembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el pago de jubilaciones, asignaciones y prestaciones familiares. Las acreditaciones corresponden al calendario de noviembre de 2026 e incorporan una actualización del 1,93%, definida a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. Los pagos se ordenan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Hoy comienza el calendario de pago para los jubilados y pensionados que perciben haberes por encima del mínimo. Los titulares con DNI terminado en 0 y 1 son los primeros en cobrar en esta franja. El cronograma para este grupo se extenderá hasta el 30 del mes.

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Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los beneficiarios de la AUH con DNI terminado en 8 también perciben su prestación este 24 de noviembre. El organismo previsional acredita el 80% del monto directamente; el 20% restante queda retenido hasta que el titular acredite los controles sanitarios y educativos correspondientes.

Asignación por Embarazo

Los titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 8 también cobran este martes. Al igual que la AUH, el organismo liquida de forma directa el 80% del monto bruto, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de los controles médicos correspondientes.

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con documento finalizado en 8 reciben la acreditación directa de unos 127.700 pesos (REUTERS/Francisco Loureiro)

Asignaciones de Pago Único

Las prestaciones por nacimiento, adopción y matrimonio están disponibles para todas las terminaciones de DNI. El período de pago comenzó el 11 de noviembre y se extenderá hasta el 10 de diciembre.

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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de esta prestación tienen habilitado el cobro, sin distinción por la terminación del DNI, desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

De cuánto son las jubilaciones en noviembre 2026

El haber jubilatorio mínimo quedó fijado en $444.158,46, mientras que el haber máximo asciende a $2.988.765,82. La Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes de las jubilaciones contributivas, se ubica en $203.182,22.

Los beneficiarios de la mínima pueden recibir un refuerzo previsional de hasta $70.000, con lo que el ingreso total puede alcanzar los $514.158,46. El complemento se paga de manera decreciente a quienes superan el haber mínimo, según el esquema vigente.

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De cuánto son las asignaciones en noviembre 2026

La AUH para hijos con discapacidad asciende a $519.704. De ese total, el depósito directo mensual equivale a $415.763,20, debido a la retención del 20% que ANSES libera tras el cumplimiento de los requisitos previstos.

La Asignación Familiar por Hijo para grupos familiares con ingresos de hasta $1.212.301 es de $79.812,80. En los tramos siguientes, los montos son de $53.838,46, $32.564,29 y $16.801,94, de acuerdo con la escala de ingresos.

El refuerzo previsional de hasta 70.000 pesos eleva el ingreso total de los jubilados de la mínima a 514.158,46 pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para hijos con discapacidad, la asignación familiar llega a $259.864 para grupos familiares con ingresos de hasta $1.235.699; desciende a $183.839 para ingresos de entre $1.235.699,01 y $1.812.272 y a $116.026 para ingresos superiores a $1.812.272,01.

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Las prestaciones de pago único se actualizaron con el mismo incremento mensual: el beneficio por nacimiento asciende a $93.032,34, la asignación por adopción llega a $556.214 y la correspondiente a matrimonio es de $139.297,43. Estos montos están disponibles para todas las terminaciones de DNI entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre.

Por su parte, los jubilados y pensionados del régimen contributivo que tengan cónyuge a cargo perciben una asignación mensual de $19.365,68 por ese concepto.