Diálogo Regional Latinoamericano y Caribeño del World Governments Summit (Cortesía del World Governments Summit.)

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La semana pasada tuve la oportunidad de participar en el Diálogo Regional Latinoamericano y Caribeño del World Governments Summit (WGS), una iniciativa impulsada por los Emiratos Árabes Unidos que reunió a líderes de ambas regiones en Cap Cana, República Dominicana. La elección de esta sede no es casual y dice mucho sobre el lugar que el país ha conseguido ocupar en el escenario internacional.

La relación entre los países del Golfo y América Latina y el Caribe tiene un potencial enorme. Hace algunos años, el Banco Interamericano de Desarrollo estimó que el comercio entre ambas regiones podría aumentar en unos USD 9.800 millones anuales mediante acuerdos comerciales y otros USD 3.300 millones simplemente ampliando la presencia diplomática y las oficinas de promoción comercial. Son cifras que permiten dimensionar cuánto espacio existe todavía para construir nuevas relaciones económicas.

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Durante dos días, el encuentro reunió a jefes de Estado y de Gobierno y líderes de los sectores público y privado del más alto nivel para discutir el futuro al que deben prepararse nuestros países. Es un ejercicio desafiante y necesario. Las conversaciones abordaron desde el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, la gestión pública y las relaciones humanas hasta el desarrollo de destinos turísticos y la conectividad aérea entre regiones. Temas distintos, pero atravesados por una misma pregunta: ¿Cómo pueden los gobiernos anticiparse a los cambios y aprovechar las oportunidades que estos generan?

El presidente dominicano Luis Abinader ofrece un discurso desde el atril en la Cumbre Mundial de Gobiernos. (Cortesía del World Governments Summit.)

En una de las conversaciones que resumió el objetivo principal del encuentro, titulada La geografía de la oportunidad, los presidentes Luis Abinader y José Raúl Mulino abordaron el papel de los gobiernos en la construcción de nuevos corredores económicos. La innovación tecnológica, la apertura comercial y la atracción de inversiones fueron parte de una discusión sobre cómo acercar mercados, conectar regiones y fortalecer la competitividad de nuestros países en el largo plazo.

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Construir esos puentes requiere algo más que identificar oportunidades. Hace falta generar confianza. En un mundo en el que el capital, el talento y las inversiones pueden escoger entre múltiples destinos, la estabilidad, la seguridad, la apertura y la credibilidad de las instituciones se convierten en ventajas competitivas. Los gobiernos no pueden decretar la confianza ni improvisar una reputación internacional. Deben construirlas con decisiones consistentes y demostrar que sus países son socios serios, capaces de sostener compromisos y ofrecer oportunidades.

Víctor Bisonó, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (Cortesía del World Governments Summit.)

Identificar la construcción de puentes como una prioridad no es difícil; lo complejo es convertir esa intención en resultados. Y esta reunión es una muestra de que República Dominicana está avanzando en la dirección correcta. Me atrevo a decir que si una de las mayores economías del mundo árabe escoge a esta isla caribeña como plataforma para acercarse a nuestra región, buena parte de la explicación tiene nombre y apellido: Victor -Ito- Bisonó. El canciller dominicano es un líder que inspira confianza y que ha sabido transmitir al mundo un mensaje de apertura y seriedad que ha puesto a su país en el radar de las principales economías internacionales. Para el Adam Smith Center for Economic Freedom es un honor contar con él como profesor en nuestras aulas.

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La trayectoria de esta iniciativa refleja también su compromiso personal. Ito era ministro de Industria, Comercio y Mipymes cuando propició los acercamientos con los Emiratos Árabes Unidos y se organizó, con el apoyo de su Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), la primera edición del encuentro en República Dominicana. Posteriormente, como ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, participó en la firma del memorando que dio continuidad al diálogo regional. Hoy, desde la cancillería, ha acompañado la realización de su segunda edición. Tres responsabilidades distintas, pero una misma visión de país. Su talento, experiencia y capacidad para construir relaciones han sido fundamentales para el éxito de esta iniciativa. Son precisamente estos vínculos, construidos con paciencia, dedicación y confianza, los que permiten transformar las oportunidades en resultados.

El concepto que inspira estos encuentros, la calidad de las discusiones y la apuesta por República Dominicana generan grandes expectativas sobre lo que viene. Más allá de las oportunidades comerciales y de inversión que puedan concretarse, hay un logro que merece destacarse: República Dominicana está demostrando que el tamaño de un país no determina necesariamente su capacidad de influencia. El liderazgo, la confianza y una visión clara de su lugar en el mundo pueden llevarlo mucho más lejos.

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* El autor es empresario, estratega político y de políticas públicas y ex alto funcionario gubernamental de los Estados Unidos. Es el Director Fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University.