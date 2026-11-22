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Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana en Barranquilla al vencer 2-0 en la final al Atlético Mineiro de Brasil gracias a los goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel. De esta manera, el conjunto que dirige el Vasco Arruabarrena pudo cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales. El desahogo en el campo de juego fue enorme y en medio de la emoción, el presidente del club, Juan Román Riquelme, sorprendió al entrenador y lo abrazó.

El gesto silencioso de uno de los máximos ídolos en la historia xeneize fue captado por las cámaras en la transmisión y no pasó inadvertido. Mientras los jugadores y el cuerpo técnico aguardaban para subir al escenario para recibir las medallas y el trofeo de campeón, Riquelme se acercó a Arruabarrena, corrió a los colaboradores que los separaban, le dio un fuerte abrazo y le dijo algunas palabras al oído. Luego, el actual directivo del club se dirigió rumbo al escenario para recibir la medalla de parte del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

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Más tarde, en la conferencia de prensa, al Vasco le consultaron sobre su relación con Riquelme, quien lo contrató luego del paso de Claudio Úbeda y contestó en tono de broma: “Le dije a Román que cobró dos buenos cheques y que va a tener que tirar un centro a los chicos. Tanto él como nosotros, gente del oficialismo y la oposición quieren a Boca. De la charla esa se fueron dando las cosas y los resultados”.

*El abrazo de Riquelme con los jugadores de Boca tras la conquista de la Copa Sudamericana

En cuanto al partido que se disputó en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, el equipo argentino tuvo una actuación dominante ante su par brasileño y mostró una supremacía notable en el campo. Los goles llegaron por intermedio de Santiago Ascacibar, a los 15 minutos del primer tiempo tras aprovechar una pelota suelta en el área, y de Miguel Merentiel, a los 47 minutos, luego de una jugada iniciada por Facundo Herrera y continuada por Sebastián Villa. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena controló el partido casi en su totalidad, con chances claras para ampliar la ventaja, mientras el Galo, pese a reaccionar en el complemento, no logró inquietar el resultado.

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Con este triunfo, Boca obtuvo su título 19 en competencias continentales, además de un millonario premio económico y la clasificación a la Recopa Sudamericana 2027, donde enfrentará al ganador de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras. El plantel de Eduardo Domínguez, por su parte, quedó golpeado tras un partido en el que mostró inconsistencias que motivaron tres cambios simultáneos al inicio del segundo tiempo.

Sin margen para prolongar los festejos, Boca Juniors deberá enfocarse de inmediato en el plano local: este miércoles, a las 21:00 (hora argentina), recibirá en la Bombonera a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura, con la perspectiva de enfrentar en cuartos de final al ganador entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell’s Old Boys.

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