Los combustibles líquidos convencionales se agitan en los tanques y complican el control de las naves espaciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Investigadores de la Universidad Concordia desarrollaron un propulsor en forma de gel a base de queroseno —uno de los combustibles líquidos más usados en propulsión espacial— que podría resolver uno de los problemas más persistentes en el diseño de cohetes y satélites: mantener el propulsor estable durante el almacenamiento y, al mismo tiempo, lograr que fluya con precisión en el momento en que el motor lo necesita.

Los combustibles líquidos convencionales se agitan dentro de los tanques durante el vuelo, lo que complica el control de la nave. Los geles tradicionales, por su parte, son tan espesos que resultan difíciles de bombear y de convertir en la fina niebla de partículas que los motores necesitan para la combustión.

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El nuevo material, en cambio, se comporta casi como un sólido cuando está en reposo, pero fluye con facilidad cuando se le aplica fuerza, una combinación que los combustibles actuales no logran reunir.

Los combustibles líquidos convencionales se agitan en los tanques y complican el control de las naves espaciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para comprender esa propiedad, los investigadores midieron cómo reacciona el gel ante distintas condiciones de fuerza, temperatura y composición química. El hallazgo central es que su resistencia al movimiento cae aproximadamente cien veces a medida que se aumenta la fuerza aplicada, lo que permite que fluya con precisión en las condiciones requeridas para la inyección en el motor. Las muestras, además, permanecieron estables durante más de un año en recipientes sellados sin registrar separación visible.

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La industria espacial busca combustibles más seguros y controlables

La carrera por desarrollar misiones de mayor autonomía y menor costo ha puesto en el centro del debate la eficiencia de los sistemas de propulsión. Tanto agencias espaciales como empresas privadas que operan satélites de órbita baja y vehículos reutilizables enfrentan el mismo dilema: los combustibles líquidos son eficientes, pero difíciles de controlar, y los sólidos ofrecen estabilidad, pero no permiten regular el empuje una vez encendidos.

La búsqueda de una solución intermedia lleva décadas sin una respuesta satisfactoria. Un gel que combine ambas virtudes tiene aplicación directa en ese contexto y podría reducir los márgenes de error en maniobras de precisión.

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Las muestras del compuesto conservaron su estabilidad durante más de un año en recipientes sellados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados, según se detalla en el estudio publicado en la revista Langmuir, “ofrecen una imagen detallada de cómo se comporta el gel bajo distintas condiciones e identifican las propiedades necesarias para un almacenamiento y una entrega de combustible confiables”.

El trabajo también señala que la transparencia del material podría facilitar la observación directa de cómo el propulsor se mueve y se quema durante las pruebas, una ventaja técnica que los combustibles opacos no permiten.

La lecitina, clave de una fórmula que apunta al espacio

El componente que hace posible ese comportamiento es la lecitina, una molécula grasa que se encuentra de forma natural en alimentos como la soja y la yema de huevo y que actúa como espesante dentro del gel. A ella se suma una pequeña cantidad de cloruro de calcio, compuesto mineral que modifica la estructura interna del gel y ajusta su consistencia.

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El sector aeroespacial busca soluciones intermedias entre la eficiencia líquida y el control de los propulsores sólidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de ambos ingredientes con el queroseno produce un material que es inflamable, estable y de origen mayormente natural, lo que simplifica su manejo en comparación con propulsores que requieren condiciones criogénicas o protocolos de seguridad estrictos.

Pranay Mudaliar y Jerin John, profesor de Ingeniería Mecánica, Industrial y Aeroespacial en Concordia, lideraron el trabajo. El equipo reconoce que el estudio establece una base sólida para el desarrollo futuro, aunque aclara que serán necesarias pruebas en propulsión real para determinar si el material rinde en condiciones de vuelo efectivo.

Esa es la próxima etapa: llevar el gel del laboratorio a los sistemas de propulsión reales que lo pondrán a prueba en las condiciones extremas del vuelo espacial, donde temperatura, presión y vibración no admiten margen de error.

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