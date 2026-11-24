Un hombre pasa junto a una pantalla en la que se muestra el índice bursátil Nikkei de Japón, a las puertas de una agencia de valores en Tokio (Japón), el 24 de noviembre de 2026. (REUTERS/Issei Kato)

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El regreso de Jensen Huang a la dirección ejecutiva de Nvidia impulsó un fuerte repunte de las bolsas asiáticas este martes, luego de que Wall Street registrara su mayor avance en meses. Las acciones tecnológicas recuperaron terreno tras la restitución del empresario, cuya salida había generado incertidumbre en el sector de la inteligencia artificial (IA), golpeado por las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones y el volumen de recursos destinados a esa industria.

La reacción se reflejó en los principales mercados de Asia. La bolsa de Taiwán subió más del 9%, con avances cercanos al 10% para Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) y Foxconn, dos compañías vinculadas a la cadena de producción de Nvidia. El índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico, que excluye a Japón, avanzó un 4% y se encaminó hacia su mayor ganancia diaria desde el 31 de julio.

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En Corea del Sur, el Kospi avanzó más del 6%, impulsado por las subas de SK Hynix y Samsung. En Japón, el Nikkei llegó a ganar un 5% durante la jornada, después del regreso de los operadores tras un feriado local. En otros mercados de la región también se registraron avances, aunque las acciones chinas mostraron un comportamiento más moderado por las preocupaciones sobre posibles restricciones adicionales a las exportaciones estadounidenses de chips.

El índice CSI 300 de las principales compañías chinas subió un 0,4%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong retrocedió un 0,5%, según las cifras de la jornada.

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En Wall Street, las acciones de Nvidia se dispararon un 31,5% el lunes, su mayor suba porcentual diaria en 23 años. El avance permitió recuperar casi un billón de dólares en capitalización bursátil para la compañía. El Nasdaq 100, que concentra numerosas empresas tecnológicas de gran capitalización, ganó más del 6%, mientras que el S&P 500 avanzó un 4,7% y el Dow Jones subió un 3%.

El regreso de Huang, anunciado el lunes poco después de la apertura de los mercados estadounidenses, puso fin a menos de dos semanas de incertidumbre sobre el liderazgo de Nvidia. Su renuncia, el 12 de noviembre, provocó una fuerte reacción en los mercados y profundizó las dudas sobre el futuro de la industria de la inteligencia artificial.

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El regreso de Huang, anunciado el lunes poco después de la apertura de los mercados estadounidenses, puso fin a menos de dos semanas de incertidumbre sobre el liderazgo de Nvidia (EFE)

El empresario ocupa un lugar central en el ecosistema tecnológico por su relación con clientes, proveedores y financiadores, además de su papel en la estrategia de Nvidia, uno de los principales proveedores de procesadores utilizados para el desarrollo de sistemas de IA.

“Esto elimina una importante fuente de incertidumbre”, afirmó Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo en Singapur. “Su regreso restablece la continuidad estratégica en Nvidia y reduce el riesgo inmediato de interrupciones en su cadena de suministro y su hoja de ruta tecnológica”.

La analista advirtió, sin embargo, que el repunte no garantiza una recuperación sostenida. “Las cuestiones más importantes en torno a la rentabilidad de la inversión en IA, la sostenibilidad del gasto de las hiperescaladoras y las elevadas valoraciones siguen sin respuesta”, señaló.

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En la misma línea, Gavin Friend, del National Australia Bank, sostuvo que el sector recibió un respiro con la reincorporación del empresario. “La reincorporación de Huang ha disipado los temores de que se desmorone la actividad de financiación circular que ha sido un apoyo clave para el sector”, afirmó.

La restitución también se produjo en medio de investigaciones sobre las actividades de Nvidia y sus vínculos comerciales. La compañía permanece bajo el escrutinio de organismos estadounidenses, entre ellos el FBI y el Congreso.

Uno de los casos involucra a Megaspeed, una empresa con sede en Singapur investigada por presuntamente ayudar a compañías chinas a obtener acceso a los chips avanzados de Nvidia. Según los informes, Huang mantenía una relación con Alice Huang, una exejecutiva de esa firma con quien no tiene parentesco.

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El diario The New York Times publicó nuevos detalles sobre las acusaciones y señaló que Alice Huang habría mantenido contactos con la principal agencia de espionaje china durante esa relación. El lunes, Estados Unidos incorporó a Megaspeed a una lista negra comercial que le impide comprar chips avanzados.

Huang mantenía una relación con Alice Huang, una exejecutiva de esa firma con quien no tiene parentesco (REUTERS)

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que la reincorporación de Huang se produjo después de sus propios contactos directos con el consejo de administración de Nvidia.

El repunte tecnológico también repercutió en los mercados financieros. La recuperación de las acciones redujo las preocupaciones sobre el crecimiento económico y relajó las condiciones financieras, lo que reactivó las apuestas de los operadores a favor de un endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal.

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Los futuros de los fondos federales reflejaron mayores expectativas de un incremento de las tasas de interés en la reunión de diciembre, frente a las probabilidades del 89% que el mercado asignaba a esa posibilidad el viernes, cuando las acciones registraron fuertes pérdidas. La probabilidad implícita de un aumento de 50 puntos básicos se ubicó cerca del 5%.

Los inversores esperan ahora la publicación del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), prevista para el miércoles. El indicador constituye el último conjunto de datos económicos clave antes de la reunión final de la Reserva Federal de 2026.

En el mercado de deuda, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años subió por segunda jornada consecutiva y alcanzó el 4,6767%, mientras que la tasa de los títulos a diez años permaneció estable en el 4,9277%. El dólar, por su parte, se mantuvo cerca de su máximo de más de 20 meses frente al euro.

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El petróleo continuó su retroceso después de la caída del lunes. El Brent perdió un 0,6% y se ubicó en 88,80 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) descendió un 0,3%, hasta los 79,90 dólares, por debajo de los 80 dólares por primera vez desde agosto.

Las operaciones de NVIDIA se muestran en un teletipo, mientras un operador de futuros y opciones trabaja en el parqué de la NYSE American (AMEX) de la Bolsa de Nueva York, después de que el consejo de administración de NVIDIA reincorporara a Jensen Huang como consejero delegado, en la ciudad de Nueva York, el 23 de noviembre de 2026. (REUTERS/Brendan McDermid)

La baja del crudo también estuvo vinculada a las expectativas de un posible final del conflicto con Irán. Según informó Axios, el vicepresidente estadounidense JD Vance se reunió con el primer ministro de Qatar, país que actúa como mediador en los esfuerzos para resolver la guerra, que lleva casi nueve meses.

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El oro al contado, en tanto, se mantuvo estable en 3.630,81 dólares por onza.

(Con información de AFP y REUTERS)