Personal del DUAR y Bomberos Voluntarios instaló un sistema de cuerdas para cruzar el río San Guillermo en Villa de Soto

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Cuatro personas que regresaban de una caminata por las sierras de Córdoba quedaron aisladas por la crecida del río. El grupo fue rescatado mediante un sistema de cuerdas y no presentó lesiones.

El hecho ocurrió durante la noche en el paraje La Toma, sobre el río San Guillermo, en Villa de Soto. Tres mujeres de 32, 58 y 70 años y un hombre de 60 regresaban de una excursión por el sendero que conduce al cerro de la Cruz cuando la crecida del cauce les impidió continuar.

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Los excursionistas habían realizado trekking en el sector y, al llegar al río, se encontraron con un incremento del caudal que les impidió continuar por sus propios medios. Frente a la imposibilidad de atravesar el curso de agua, solicitaron asistencia.

La crecida del río San Guillermo dejó al grupo del otro lado de la ribera, sin condiciones seguras. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, los cuatro damnificados permanecieron en el lugar hasta la llegada de los rescatistas.

El operativo estuvo a cargo de efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía de Córdoba y de los Bomberos Voluntarios de Villa de Soto. Al llegar al paraje La Toma, los equipos evaluaron el aumento del caudal y las condiciones del cruce. Montaron un sistema de cuerdas para realizar el traslado de manera asistida.

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Así se desplegó el operativo (X: @PoliciaCbaOf)

Las cuerdas permitieron trasladar a los cuatro excursionistas hacia un sector seguro, con la asistencia permanente de los equipos de emergencia. La maniobra evitó que intentaran atravesar por su cuenta el río San Guillermo, cuyo caudal había aumentado.

Una vez terminado el operativo, las tres mujeres y el hombre fueron asistidos por personal médico luego de ser trasladados hacia un sector seguro. La evaluación posterior determinó que se encontraban en buen estado de salud y que ninguno requirió derivación ni traslado a un hospital.

El operativo se produjo en medio de jornadas de inestabilidad meteorológica en distintos sectores de Córdoba. Durante el fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta amarilla por tormentas para áreas de la provincia, con previsión de precipitaciones abundantes en períodos breves, actividad eléctrica, ráfagas y posible granizo.

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La advertencia contemplaba acumulados de entre 30 y 70 milímetros de lluvia, con posibilidad de registros superiores de forma puntual. Ese volumen de agua puede elevar en poco tiempo el nivel de ríos y arroyos serranos, especialmente en sectores donde los senderos cruzan o bordean los cauces.

El operativo se realizó sobre el río San Guillermo y finalizó sin heridos ni traslados hospitalarios

En las sierras, las condiciones de un curso de agua pueden cambiar durante una caminata. La lluvia caída en zonas más altas de la cuenca también puede incrementar el caudal aguas abajo, incluso cuando en el punto donde se encuentran los excursionistas no se registran precipitaciones de igual intensidad.

En ese contexto, organismos provinciales y equipos de emergencia advirtieron sobre la posibilidad de crecidas repentinas en ríos y arroyos. El aumento del caudal puede modificar las condiciones de vados, puentes precarios y senderos que atraviesan cursos de agua, como ocurrió durante el regreso de los cuatro excursionistas en Villa de Soto.

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Las autoridades recomiendan no ingresar a cauces ni intentar cruzarlos cuando el nivel del agua aumenta. También sugieren consultar las alertas meteorológicas antes de iniciar actividades al aire libre, atender las indicaciones de bomberos, policías y personal de defensa civil y suspender el recorrido ante cambios en las condiciones climáticas.

El uso de cuerdas para asistir a personas aisladas por una creciente ya había sido necesario meses atrás en el río San Guillermo. En febrero, ocho personas —seis adultos y dos menores— fueron rescatadas en Villa de Soto luego de que una subida repentina del caudal las dejara incomunicadas en una zona de difícil acceso.

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En aquella ocasión, el Departamento de Unidades de Alto Riesgo trabajó junto con Bomberos Voluntarios, el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes y efectivos policiales. El operativo incluyó sistemas de tracción con cuerdas para trasladar a los afectados hacia un punto seguro. Todos fueron encontrados en buen estado de salud.