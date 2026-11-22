El mediocampista estaba dando una nota con DSports tras ganar la Copa Sudamericana

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Un momento de extrema preocupación se vivió momentos después del título de Copa Sudamericana que conquistó Boca Juniors en Barranquilla. El capitán Leandro Paredes se acercó hasta el móvil del canal Dsports para dar una entrevista y se descompensó repentinamente. Según afirmó el cronista Marcelo Benedetto, fue atendido inmediatamente y se retiró del lugar por sus propios medios.

El hecho sucedió en el campo de juego del estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. “Estoy con el emblema, el que vino para todo esto. ¿Cómo lo estás viviendo porque te vi con tu familia, con Cami (su esposa), con tus hijos? Contame cómo estás viviendo todo esto", le planteó Marcelo Benedetto. “Feliz, Feliz... Hay pocas palabras para describir lo que estoy viviendo. Así que agradecido, agradecido a todos”, fue la escueta respuesta.

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“¿Qué significa? Porque habías venido para acá, sos un elegido te decía ayer, campeón del mundo, ídolo del club, ¿y ahora?“, le planteó Benedetto. ”Ahora a disfrutar, a disfrutar de mis compañeros. Agradecer por todo lo que vivimos...“, alcanzó a decir el mediocampista de 32 años antes de desmayarse. La temperatura en Barranquilla, en ese momento, rozaba los 30°C con una humedad cercana al 80%.

Inmediatamente, el relator Pablo Giralt aclaró que la producción le advertía por privado: “Lo están atendiendo, está bien. Se le bajó la presión”. Durante la final ante Atlético Mineiro, el capitán dejó la cancha a los 58 minutos: fue el primer futbolista en ser reemplazado para dejarle su lugar a Tomás Belmonte. En ese momento, se comentó que Paredes estaba sofocado por las altas temperaturas en el lugar.

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La transmisión esperó reconectar con Benedetto, quien aseguró que el referente se fue del lugar consciente. “Está bien. Se fue por sus propios medios para dar tranquilidad. Se fue para el vestuario, se lo llevaron. Inmediatamente lo levantaron y él con el pulgar arriba dijo que estaba bien”, afirmó el periodista. “Ahora estaba bien”, insistió. “Ahí va la mamá también para el vestuario, se está metiendo la familia. Total tranquilidad”, aclaró.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena se refirió en conferencia de prensa a lo sucedido con el capitán tanto en el partido como luego en la nota: “Ahí lo crucé, entraba al vestuario. Es verdad que terminando el primer tiempo tuvo un bajón, se sentía mareado. En el entretiempo mejoró un poco, pero diez minutos y ya veías que le costaba trasladarse a los costados. Es muy honesto y pidió el cambio. Ahora, recién me enteré que también le había agarrado un bajón. Es un líder positivo. Todas las cosas que ha ganado y en el vestuario es uno más”.

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El suceso se hizo rápidamente viral y el cronista de ESPN, Diego Monroig, dio un reporte también desde Colombia tras lo sucedido. “Leandro Paredes en el banco como que se sentía mareado y ahora yendo al vestuario, en el túnel, también se descompensó. Lo están atendiendo los médicos”, adelantó apenas ocurrió el hecho. Luego, completó: “Para llevar tranquilidad, ya se lo llevaron los médicos al vestuario. Estaba haciendo una nota con nuestro colega de DSports, terminaba de hacer la nota y venía con nosotros. No pudo ni siquiera empezar a contestar que se derrumbó. Es lo mismo que le pasó también en el banco de suplentes, que lo marcábamos en la transmisión. Ya está bien. Ahí está yendo el papá y la madre al vestuario. Se fue caminando por sus medios”.

El mediocampista había celebrado con su familia en el campo de juego e incluso había dado una entrevista previamente para otra de las transmisiones que estaba en Barranquilla cubriendo la final.

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El líder del Xeneize se mostró activo durante los festejos y fue el encargado de alzar el trofeo de campeón tras la protocolar premiación. La entrevista sucedió después de todos esos eventos, más de una hora después de finalizado el encuentro en Colombia.

Paredes alzó la Copa Sudamericana tras ser campeón (Foto: Reuters/Luisa Gonzalez)