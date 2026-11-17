Franco Colapinto en Las Vegas

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Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas después de completar una buena tarea en la carrera en Interlagos, en la que acabó por delante de su compañero de equipo Pierre Gasly.

El piloto argentino terminó 13° tras una complicada largada que lo relegó hasta el puesto 18 de la carrera. A pesar de eso, y bajo condiciones de pista difíciles por la lluvia que cayó sobre el trazado paulista, el número 43 de Alpine pudo se lució con una defensa sublime contra los ataques de Nico Hulkenberg y Arvid Lindblad.

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La lluvia apareció en la vuelta 57 para ponerle drama deportivo al desenlace en Brasil. El argentino mostró un gran ritmo y, antes de ingresar a boxes para poner intermedias por la lluvia, adelantó de forma repentina a Gasly en la curva 12. Esto le permitió entrar a los pits adelante del francés y terminar por delante.

Colapinto buscará volver a los puntos en un circuito callejero de lo más peligroso del calendario. La prueba tendrá 50 vueltas y los pilotos recorrerán casi 310 mil kilómetros durante la carrera. El viernes se llevarán a cabo las primeras dos prácticas libres. Ya el sábado habrá doble acción: el último entrenamiento y la clasificación que definirá lo que será la grilla de partida de la competencia el domingo, que tendrá la largada a un horario particular de la Argentina, ya que el show comenzará a las 01:00 del domingo.

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El año pasado, Max Verstappan con su Red Bull logró lo que es hasta ahora la vuelta más rápida (1:33.365) desde 2023 y tambien fue el ganador de una atrapante prueba bajo las luces de la Ciudad del Pecado.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Jueves 19 de noviembre

Práctica libre 1: 21.30 (Argentina)

Viernes 20 de noviembre

Práctica libre 2: 01.00 (Argentina)

Práctica libre 3: 21.30 (Argentina)

Sábado 21 de noviembre

Clasificación: 01.00 (Argentina)

Domingo 22 de noviembre

Carrera a 50 vueltas: 01.00 (Argentina)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

El circuito de Las Vegas de F1 2026

EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

6- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

7- 7° en el Gran Premio de Miami

8- 9° de la Sprint en Canadá

9- 6° en el Gran Premio de Canadá

10- 15° en el Gran Premio de Mónaco

11- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo

12- 15° en el Gran Premio de Austria

13- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

14- 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña

15- 10º en el Gran Premio de Bélgica

16- 15° en el Gran Premio de Hungría

17- 12° en la Sprint del Gran Premio de Países Bajos

18- 14° en el Gran Premio de Países Bajos

19- 9° en el Gran Premio de Italia

20- 7° en el Gran Premio de España

21- Abandonó el Gran Premio de Azerbaiyán

22- 13° en el Gran Premio de Baréin (Malasia)

23- Abandono la Sprint del Gran Premio de Singapur

24- Abandonó el Gran Premio de Singapur

25- Abandonó el Gran Premio de Estados Unidos

26- 15° en el Gran Premio de México

27- 13° en el Gran Premio de Brasil

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint

EL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE FÓRMULA 1 2026

Mercedes: 652 (Campeón) Ferrari: 510 Red Bull: 415 McLaren: 398 Racing Bulls: 114 Alpine: 69 Haas: 31 Audi: 28 Williams: 12 Aston Martin: 7 Cadillac: 0

LA TABLA DEL CAMPEONATO DE PILOTOS DE FÓRMULA 1 2026

Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 390 (Campeón) Max Verstappen - Red Bull: 279 George Russell - Mercedes: 262 Lewis Hamilton - Ferrari: 261 Charles Leclerc - Ferrari: 249 Lando Norris - McLaren: 246 Oscar Piastri - McLaren: 152 Isack Hadjar - Red Bull: 122 Liam Lawson - Racing Bulls*: 89 Pierre Gasly - Alpine: 42 Arvid Lindblad - Racing Bulls: 38 Franco Colapinto - Alpine: 27 Oliver Bearman - Haas: 23 Gabriel Bortoleto - Audi: 14 Nico Hulkenberg - Audi: 14 Esteban Ocon - Haas: 7 Fernando Alonso - Aston Martin: 7 Carlos Sainz - Williams: 7 Alex Albon - Williams: 5 Yuki Tsunoda - Racing Bulls**: 1 Ryo Hirakawa - Haas***: 1 Lance Stroll - Aston Martin: 0 Valtteri Bottas - Cadillac: 0 Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0 Rafael Cámara - Haas****: 0

*Reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull en Zandvoort, Monza y Madrid

**Ocupó la butaca de Liam Lawson en Racing Bulls en Zandvoort, Monza y Madrid

***Suplantó a Esteban Ocon en México

****Ingresó por Esteban Ocon en Brasil