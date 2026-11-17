De presunto jefe del KGB en Buenos Aires a víctima de un coche bomba en Moscú. Seguei Zavorotny, señalado como espía por EE.UU. bajo la fachada de periodista, está en coma tras el atentado. (Montaje fotográfico Infobae).

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Eran las 10.20 del viernes 13 de noviembre y Serguéi Zavorotny iba camino a su casa de campo. Salió del patio de su edificio, en el barrio moscovita de Chertánovo, al volante de un Toyota Fortuner negro, y avanzó unos 200 metros por la calle Kirovogradskaya. Entonces el vehículo estalló. Las puertas del lado izquierdo salieron despedidas, el conductor quedó tendido sobre el asfalto y la camioneta siguió rodando sin control hasta detenerse a un metro de un auto que venía de frente. El hombre que lo manejaba bajó, le tomó el pulso y llamó a una ambulancia.

Zavorotny sobrevivió, pero no ileso. Perdió el brazo izquierdo, tiene heridas graves en las piernas, el pecho y la espalda, y permanece en coma inducido, según contó Mikola Azárov, el ex primer ministro de Ucrania para quien trabajó durante años. Fue entonces cuando el foco se corrió del atentado a la víctima. El hombre que los medios rusos presentaban como periodista y ex vocero de un político ucraniano figuraba, desde 2020, en un informe del Congreso de EEUU como oficial de la inteligencia exterior rusa. Y un conocido suyo le contó a un medio independiente ruso algo que lo une a la Argentina: que en algún momento fue el jefe de los espías del KGB en Buenos Aires, con la cobertura de una credencial de corresponsal extranjero.

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El corresponsal

Serguéi Zavorotni, de 72 años. Sobrevivió el viernes a la explosión de su auto en Moscú. (Foto: Redes sociales)

Zavorotny nació en 1954 en Khabarovsk, en el Extremo Oriente ruso. Es historiador latinoamericanista, con una tesis sobre Cuba, e hizo carrera en Komsomólskaya Pravda, el diario de masas soviético que llegó a vender cerca de 22 millones de ejemplares. Su territorio era América Latina. En 1986, en un hotel de Ixtapa, México, entrevistó a Gabriel García Márquez durante una cumbre de seis países que reclamaban el desarme nuclear. Ocho años más tarde, ya desde la Argentina, pasó tres meses intentando comunicarse por teléfono con el escritor, que vivía en Cuernavaca, hasta lograrlo.

En 1992 recorría el cono sur con su colega Ígor Chernyak, de Uruguay a Chile, hasta la base antártica argentina de Marambio. Ese mismo año, según recordó el propio Chernyak en Rossiyskaya Gazeta, cubrió la visita a Buenos Aires de Aleksandr Rutskói, el vicepresidente de Boris Yeltsin, que un año después encabezaría la rebelión parlamentaria contra el presidente. Registros históricos rusos de 1992 ubican a Rutskói en la capital argentina entre el 8 y el 15 de ese mes, firmando un grupo de trabajo para un tratado de cooperación.

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Según sus colegas, Zavorotny se volvió una figura de la colonia de corresponsales extranjeros: lo recuerdan como su decano y hasta amigo de Diego Maradona, a quien entrevistó. En 1996, desde Buenos Aires, siguió una pista que ya había recorrido la prensa argentina: en junio, un hombre había entregado en Bariloche, a un diario local, un pasaporte uruguayo a nombre de Ricardo Bauer, supuesto alias de Martin Bormann, el secretario de Hitler. Zavorotny viajó al sur de Chile, no logró ver el original, pero volvió con una copia notarial que le regaló un colega local. El 17 de octubre publicó “Tras la pista de Martin Bormann”. En el mismo viaje intentó almorzar en Colonia Dignidad, el enclave alemán cuyo líder, Paul Schäfer, huyó un año después, y terminó escoltado hacia afuera cuando supieron que era un periodista de Moscú.

De regreso en Rusia pasó por la prensa y por la política, y en 2010 reapareció en Kiev como vocero y asesor de Azárov, jefe de gobierno del presidente prorruso Víktor Yanukóvich. Cuando las protestas del Euromaidán derrocaron a Yanukóvich en 2014, ambos huyeron a Moscú. Zavorotny siguió junto a Azárov, escribió un libro sobre la caída de su antiguo jefe y terminó dirigiendo “Antifascista”, un sitio de propaganda prorrusa.

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El expediente

Página 128 del informe del Comité de Inteligencia del Senado de EEUU (volumen 5, agosto de 2020), donde se menciona a Zavorotny como oficial del SVR, la inteligencia exterior rusa. La fuente que lo identifica está tachada en la versión pública.

En agosto de 2020, el Comité de Inteligencia del Senado de EEUU publicó el último tomo de su investigación bipartidista sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016. En la página 128, en un pasaje sobre las maniobras de Moscú para devolver peso político a Yanukóvich y su entorno, aparece una línea sobre el vocero de Azárov, tanto cuando fue primer ministro como cuando anunció desde un hotel de Moscú un “gobierno en el exilio”. Se llamaba Serhiy Zavorotnyy, dice el informe, y era un oficial del SVR, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, heredero del KGB, dedicado a operaciones de influencia.

La nota al pie añade un dato: una fuente cuyo nombre está tachado en la versión pública lo identifica como integrante de la “unidad militar 33949”. Es un número de fachada. Según una investigación de Novaya Gazeta de 2010, no corresponde a una unidad del ejército sino al propio SVR: es la dirección postal de su consejo de veteranos y la pagadora de sus oficiales. En esa unidad revistaba el coronel Aleksandr Potéyev, el hombre que ese año desertó a EEUU y delató a la red de espías “ilegales” rusos, entre ellos Anna Chapman. El artículo, que no menciona a Zavorotny, relata que la unidad tenía hasta una “rama sudamericana”.

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¿El jefe del KGB en Argentina?

Zavorotni trabajó como vocero del ex primer ministro ucraniano Mikola Azárov. Antes fue corresponsal de Komsomólskaya Pravda en América Latina.

Ahí entra la fuente anónima. Un conocido de Zavorotny le dijo a The Insider, un medio ruso de investigación que trabaja desde el exilio, que había servido en el KGB y que fue su “residente”, es decir, el jefe de inteligencia, en la Argentina, con la cobertura de corresponsal de Komsomólskaya Pravda. Según la misma fuente, antes de la guerra en Ucrania participó en operaciones de propaganda de la inteligencia rusa en Europa. No hay documentos, ni confirmación de ningún otro medio, ni reacción de las autoridades argentinas.

La cronología, además, complica el relato. Los recuerdos de sus colegas lo ubican en Buenos Aires de 1992 a 1996, cuando la Unión Soviética ya se había disuelto y el KGB había dejado de existir. Un colega lo describe como decano de los corresponsales “ya en tiempos soviéticos”, así que su llegada pudo ser antes. Pero nada de lo publicado fija cuándo empezó. La prensa rusa afín al Kremlin, que hoy lo retrata como periodista y víctima del terrorismo ucraniano, no menciona el espionaje. Zavorotny, en coma, no puede responder.

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Una cadena de bombas

Investigadores trabajan en el lugar donde explotó el auto de Serguéi Zavorotny, ex vocero del primer ministro ucraniano Mikola Azárov, en el sur de Moscú, el 13 de noviembre. (Foto: Reuters/Yulia Morozova)

Mientras tanto, el Comité de Investigación ruso abrió una causa por intento de homicidio. Según Kommersant, una mina magnética de entre 300 y 500 gramos de TNT fue detonada a distancia, y la causa podría reclasificarse como terrorismo. El lunes 16, las autoridades informaron la detención de una moscovita de 21 años. Según su versión oficial, cayó en manos de estafadores que se hicieron pasar por empleados de un banco, le hicieron transferir dinero a “cuentas seguras” y, bajo órdenes de “curadores” anónimos, colocó, según su versión, un dispositivo que le dijeron que era un rastreador GPS. Kommersant agrega que los investigadores sospechan de los servicios de inteligencia de Ucrania; no hay confirmación oficial y Kiev no ha hablado. Azárov, el ex jefe de Zavorotny, culpa a Kiev, también sin pruebas.

El método encaja con un patrón que Moscú viene denunciando desde hace meses: reclutar a jóvenes por mensajería, a menudo con engaños o dinero, para tareas de sabotaje. En junio, por ejemplo, el Comité detuvo a dos adolescentes por un coche bomba en el suroeste de la capital. Esa misma semana, otro auto explotó en Balashija, en las afueras, y mató al conductor.

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La explosión de Moscú se suma a una serie de atentados. Un día antes, otro coche bomba mató a un militar ruso en las afueras de San Petersburgo, un coronel de las Fuerzas Aeroespaciales. En diciembre de 2025, el teniente general Fanil Sarvárov había muerto de la misma manera en Moscú.

Zavorotny, en tanto, sigue internado en estado crítico y, según informó el diario oficial Izvestia, conectado a un respirador artificial.

Buenos Aires, plaza de espías

Lev Konstantinovich Andriashvil y Irina Iakovenko fueron identificados por el Gobierno argentino como supuestos espías rusos.

Si el testimonio sobre Zavorotny es cierto, no sería la primera vez que la inteligencia rusa usa la Argentina como base. En junio de 2025, el Gobierno de Javier Milei anunció, por boca de su vocero Manuel Adorni, que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) había detectado una red de rusos residentes sospechados de actuar a favor de Moscú. Según la versión oficial, estaba encabezada por Lev Andriashvili y su esposa, Irina Yakovenko, que recibían fondos de Rusia, tejían vínculos con agentes y organizaciones prorrusas y difundían contenidos para influir en la agenda política.

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Un año antes, el 1° de agosto de 2024, había aterrizado en Moscú un avión con una familia de cuatro integrantes, canjeada por presos occidentales. Eran espías “ilegales”, es decir, sin cobertura diplomática, que habían fingido durante años ser una familia argentina; sus hijos, nacidos en el país, no hablaban ruso. Nada de lo publicado vincula a Zavorotny con esos episodios. Pero dibujan el trasfondo en el que su historia cobra otro sentido.

Por ahora, el expediente argentino de Zavorotny descansa en un único testimonio anónimo, en los recuerdos de sus colegas y en un puñado de hemerotecas. El hombre que podría decir cuánto de todo eso es cierto sigue en una cama de hospital de Moscú.

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