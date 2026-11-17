Especies como Tyrannosaurus, Triceratops y Stegosaurus contaban con reconocimiento popular antes del estreno de la saga en 1993 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio determinó que la aparición en las películas de Jurassic Park es el factor que mejor predice el interés público en un dinosaurio, por encima de sus características biológicas como el tamaño o la dieta. La investigación, liderada por Pâmela Lima de la Universidad Federal de Alagoas, en Brasil, analizó el comportamiento de los usuarios de Wikipedia durante una década para medir la popularidad de 323 géneros de dinosaurios.

El equipo recopiló, entre julio de 2015 y julio de 2025, los datos de visitas a las páginas de este sitio en todos los idiomas disponibles correspondientes a cada uno de los géneros estudiados, y esa información sirvió como medida del interés de la sociedad en línea hacia cada especie.

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Los investigadores cruzaron esos datos con variables como el tamaño del animal, su dieta, el período geológico en que vivió y la fecha de su primera descripción científica. También registraron si cada dinosaurio había aparecido en la saga.

La franquicia cinematográfica supera a la biología como factor de fama

Un equipo de la Universidad Federal de Alagoas analizó diez años de consultas en Wikipedia sobre 323 géneros de dinosaurios (Gentileza, estudio: ¿Dientes, tamaño o tiempo frente a la pantalla? Cómo los medios de comunicación y los rasgos biológicos influyen en el interés público por los dinosaurios, publicado en Biology Letters)

Los resultados del modelo estadístico aplicado por el equipo, publicados en la revista científica Biology Letters y divulgados en Phys.org, fueron contundentes: la presencia en las películas fue, con diferencia, la variable más asociada al interés del público, por encima de cualquier rasgo biológico.

Sin embargo, los autores del trabajo reconocen que ciertos animales prehistóricos como el Tyrannosaurus, el Triceratops y el Stegosaurus ya gozaban de amplio reconocimiento popular antes del estreno de la primera entrega de la franquicia, en 1993.

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Para esos casos, según señala la investigación, “Jurassic Park no creó su visibilidad cultural; más bien, amplificó y actualizó las tradiciones paleoiconográficas preexistentes”. En términos generales, los dinosaurios carnívoros y de mayor tamaño concentraron más atención que los herbívoros o las especies más pequeñas.

El momento del descubrimiento científico también incide en la popularidad

Los dinosaurios carnívoros y de mayor tamaño concentran más atención que los herbívoros o las especies de menor porte (Imagen Ilustrativa Infobae)

La antigüedad del descubrimiento también pesó en los resultados: los géneros descritos científicamente con mayor antelación tendieron a generar más atención, ya que su mayor presencia en libros, museos y medios de divulgación les permitió afianzarse en el imaginario colectivo mucho antes de que las producciones audiovisuales masivas entraran en escena.

Los géneros como el Iguanodon o el Plateosaurus, aunque fueron de los primeros en describirse científicamente, no alcanzaron el mismo nivel de fama que el Tyrannosaurus. Esto sugiere que la antigüedad del descubrimiento, por sí sola, no garantiza popularidad: otros factores, como el tamaño y la presencia en los medios, operan en conjunto.

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Más allá de explicar la fama desigual entre los animales prehistóricos, los investigadores destacan una implicación práctica de su trabajo: las conclusiones podrían trasladarse a las estrategias de comunicación para la conservación de fauna actual.

El estudio abre una puerta para la conservación de especies vivas

Los casos de Iguanodon y Plateosaurus evidencian que la antigüedad del descubrimiento no garantiza el nivel de fama del Tyrannosaurus (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lógica que lleva al público a interesarse por el Tyrannosaurus y no por el Plateosaurus, argumenta el equipo, podría replicarse para especies vivas que hoy carecen de visibilidad. Según los autores, “no podemos alterar los rasgos biológicos de un anfibio o insecto amenazado para hacerlo más grande o más peligroso. Sin embargo, sí podemos adaptar los mecanismos que hacen que los dinosaurios sean culturalmente omnipresentes”.

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Esto implica que las narrativas atractivas y la difusión estratégica en medios de comunicación podrían ser herramientas clave para generar conciencia sobre especies en peligro que, de otro modo, pasan desapercibidas para la sociedad.

El equipo también reflexionó sobre el potencial de esa fascinación colectiva: “Si la sociedad logra mantener una fascinación colectiva y vibrante por animales que llevan extintos 66 millones de años, existe un inmenso potencial sin explotar para redirigir esa misma energía cultural hacia la conservación de las especies con las que aún compartimos el planeta”.