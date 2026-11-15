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Tragedia en el fútbol argentino: murió el juvenil Abel Núñez tras recibir un golpe en la cabeza durante un partido

El joven integraba las inferiores de Fútbol Club Ezeiza y la Reserva de futsal de Nueva Estrella, que suspendió su jornada deportiva del domingo en señal de duelo

Un joven futbolista con camiseta deportiva azul y negra señala su antebrazo en un campo al aire libre
Abel Núñez, con la indumentaria del Fútbol Club Ezeiza
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Abel Núñez, jugador de las divisiones inferiores de Fútbol Club Ezeiza, murió tras recibir un golpe en la cabeza durante un partido de la Quinta División del torneo de Juveniles C de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El hecho ocurrió el jueves por la tarde en el complejo del Club Atlético La Sonia, ubicado en José C. Paz, durante un encuentro interzonal correspondiente a la sexta fecha de la Copa de Plata, que enfrentaba a equipos de las zonas C y D frente a Deportivo Muñiz.

Según pudo saber Infobae, Núñez, categoría 2008 y N° 10, recibió de lleno un pelotazo en la cabeza tras un rechazo y cayó al campo sin reacción. Enseguida, fue atendido en el lugar y trasladado a un centro asistencial. El encuentro fue suspendido de inmediato, al igual que el de Sexta División, que debía disputarse a continuación.

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Núñez fue operado, pero su cuadro no mejoró. Fútbol Club Ezeiza había convocado a una cadena de oración para acompañarlo. “Desde Fútbol Club Ezeiza queremos enviar toda nuestra fuerza, nuestro cariño y nuestro apoyo a Abel Núñez que está atravesando un momento muy difícil, luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza que requirió una intervención quirúrgica. Hoy queremos unirnos como familia, dejando de lado cualquier diferencia, para pedir entre todos por su pronta recuperación y para que todo salga bien. Invitamos a toda la comunidad del club, familias, jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes y amigos a sumarse a esta cadena de oración, enviándole toda la energía positiva y las fuerzas necesarias para salir adelante”, había indicado la institución en su cuenta de Instagram.

Además de representar a Fútbol Club Ezeiza en el fútbol once, el joven integraba desde 2024 la Reserva de futsal de Nueva Estrella, entidad que, al conocerse su fallecimiento, resolvió suspender toda la jornada deportiva del domingo, incluido el partido que debía disputar ante Argentinos Juniors.

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Captura de pantalla de una publicación de Instagram con fotografías de un joven deportista, un lazo negro y el texto de un comunicado
La publicación del Club Nueva Estrella que anunció el fallecimiento de Abel Núñez

A través de un comunicado, el club expresó: “Con profundo dolor, desde el Club Nueva Estrella informamos que se suspende toda la jornada deportiva prevista para el día de hoy, debido al fallecimiento de Abel. Como institución, nos toca acompañar en este difícil momento a su familia, amigos y a toda nuestra comunidad. Hoy no hay partidos ni resultados que importen. Hoy el dolor nos une y nos invita a estar cerca de quienes más lo necesitan. Abel siempre será parte de nuestra familia. Descansá en paz, pequeño. Nueva Estrella nunca te va a olvidar”.

Los comentarios se llenaron de mensajes de respaldo a las instituciones y a los seres queridos del juvenil. Argentinos, rival de Nueva Estrella, también transmitió sus condolencias. “La Asociación Atlética Argentinos Juniors lamenta profundamente el fallecimiento de Abel Gamarra Núñez, jugador de Nueva Estrella. Acompañamos al club, a la familia y a sus seres queridos en este difícil momento. El partido a disputarse esta noche queda suspendido”.

Un par de horas después, fue el Fútbol Club Ezeiza el que publicó una sentida carta para despedirse del futbolista, que había llegado a la entidad este año: “LA NOTICIA MÁS DURA QUE NOS TOCA COMUNICAR COMO CLUB. Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar. Luego de sufrir un durísimo golpe durante un partido, vistiendo con orgullo nuestra camiseta de Ezeiza, lamentamos profundamente su partida. Hoy el fútbol queda en un segundo plano. Nos invade el dolor de despedir a un compañero, a un joven lleno de sueños e ilusiones, que formaba parte de nuestra familia. Desde el Club Ezeiza queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame y todo nuestro acompañamiento a sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos en este momento tan difícil. Que descanses en paz. Siempre serás parte de nuestra familia”.

Captura de una publicación en redes sociales con la fotografía de Abel Núñez, el escudo del club Ezeiza con un lazo negro y un texto
El mensaje de Fútbol Club Ezeiza

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