Luis Zelkowicz confiesa lo que significó pasar 15 años pensando como un criminal para escribir 'El señor de los cielos'.

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El señor de los cielos, protagonizada por Rafael Amaya, llegó recientemente a su final después de diez temporadas al aire. Durante su trayectoria, la producción de Telemundo generó conversaciones sobre la manera en que representó el mundo del narcotráfico y las posibles interpretaciones de sus personajes.

Ante las críticas relacionadas con una eventual idealización de este entorno, su creador, el escritor venezolano Luis Zelkowicz, explicó cuál fue la intención narrativa que guio la historia desde sus inicios.

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En una entrevista para Telemundo, el guionista señaló que su principal premisa al desarrollar la producción fue mostrar las consecuencias personales y familiares de pertenecer al crimen organizado.

Bajo esa perspectiva, resumió su planteamiento en una frase: “Los narcos también lloran”, concepto que, según explicó, funcionó como una manera de evitar que la historia se interpretara como una apología del delito.

Zelkowicz aseguró que durante las diez temporadas procuró no presentar a los personajes vinculados con el narcotráfico como personas felices gracias a sus actividades criminales.

Los personajes de 'El señor de los cielos’ no eran glorificados en la serie.

“En ningún momento de las diez temporadas hemos puesto a esta gente en situación de felicidad en algo vinculado con la droga, nunca, porque no podemos dar ese mensaje. Es una gente que sufre mucho, que no tiene vida, están perseguidos todo el tiempo, pierden hijos… Hay una cantidad de cosas que hacen que estas personas no sean felices, y ahí nos enfocamos”, explicó.

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El escritor también recordó que desde el primer episodio buscó establecer las características de Aurelio Casillas, personaje interpretado por Rafael Amaya, como un criminal responsable de actos violentos y no como una figura heroica.

Para ello, incorporó una escena en la que el protagonista intenta enseñar a su hijo a disparar y le ordena apuntar contra un perro, a pesar de que el niño le advierte que pertenece a su hermana.

Al explicar la decisión creativa detrás de esa secuencia, Luis Zelkowicz mencionó el contexto en el que comenzó a desarrollarse la serie y las discusiones que existían en Colombia alrededor de la representación de Pablo Escobar en la televisión.

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“Aurelio es un sociópata, Aurelio es un criminal atroz, terrible, y eso lo hicimos desde el primer momento y por una razón fundamental”, afirmó.

El creador de El señor de los cielos quería que la imagen de su protagonista fuera la de un criminal despiadado.

Y añadió: “Yo tengo que dejar sentado que este tipo es un asesino y un criminal desde el primer episodio. Yo no quiero transformar a este tipo en un héroe. Es un criminal, es un asesino y es un sociópata, y así lo hemos manejado durante todo el tiempo”.

El creador reconoció que desarrollar una historia de estas características durante 15 años implicó mantenerse familiarizado con las dinámicas del mundo criminal para construir las situaciones y los personajes.

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“Yo he tenido que pensar como un criminal durante 15 años. A mí no me impresiona nada porque yo me he metido a fondo con todo ese universo tan terrible”, comentó.

Otro de los aspectos que destacó fue la responsabilidad de mantener la continuidad de una historia seguida por una audiencia constante. Según explicó, el equipo de producción debía prestar atención a los detalles de los personajes y evitar inconsistencias en la trama.

También recordó que insistía a su equipo en cuidar la continuidad narrativa para responder a las expectativas de los espectadores.

“Es un compromiso muy grande porque uno sabe que hay una gente que es fiel, que si tú cometes algún errorcito te lo van a detectar”, señaló.

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La continuidad de la narrativa fue un reto a lo largo de las 10 temporadas.

Con el final de la serie, Zelkowicz reconoció que experimentó una sensación de vacío al despedirse de los personajes que había desarrollado durante tantos años.

“Uno siente alguna orfandad ahí. Al tú ir matando algunos, encarcelando a otros, dices: ‘Oye, ¿Qué va a pasar?’. Sientes la orfandad”, compartió.

Después de diez temporadas, el universo de El señor de los cielos cierra una etapa para su creador, quien ahora busca desarrollar propuestas narrativas centradas en otros temas y conflictos humanos.