Integrantes de la hinchada de Chacarita Juniors se desplazan por una calle de noche frente a un mural del club durante un cruce interno

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El Ministerio de Seguridad Nacional le prohibió el acceso a todos los estadios del país a un referente de La Famosa, la barra de Chacarita Juniors, identificada en el expediente como un sector de simpatizantes radicalizados. La Resolución 1184/2026, publicada en el Boletín Oficial, le impone una Restricción de Concurrencia Administrativa de 24 meses para cualquier evento deportivo.

Se trata de Rubén Alberto Pulisic, DNI 25.070.650. La medida se apoya en una sanción previa de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), que el 14 de octubre de 2026 ya le había impuesto una prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos por 360 días corridos, y que la resolución nacional extiende y amplía.

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El antecedente está vinculado a incidentes registrados el 2 de agosto de 2026, durante el partido de la Primera Nacional entre Club Atlético Chacarita Juniors y Agropecuario Argentino, organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y disputado en el estadio del equipo de San Martín. La resolución describe una presunta resistencia de Pulisic a una inspección realizada en un buffet interno del estadio.

Según los antecedentes incorporados al expediente, operadores de la Unidad de Coordinación Operativa de Aprevide alertaron a los fiscalizadores sobre una posible venta de bebidas alcohólicas dentro de ese buffet. Personal de control se dirigió al sector y el documento sostiene que Pulisic “habría opuesto resistencia” al personal que intentaba ingresar al lugar.

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La resolución lo incorpora al programa Tribuna Segura, el sistema nacional de seguimiento de personas con restricciones de concurrencia a estadios de fútbol.

El Ministerio fundamentó la disposición en la Ley del Deporte N° 20.655, que establece entre las obligaciones estatales la necesidad de velar por la seguridad en los espectáculos deportivos, y en el Decreto 246/2017, reglamentario de esa ley, que delegó en el área de Seguridad la facultad de establecer medidas restrictivas contra personas consideradas un riesgo.

El Ministerio de Seguridad Nacional aplicó una restricción de concurrencia por 24 meses a Rubén Alberto Pulisic.

Hace tan solo unas dos semanas, el Ministerio de Seguridad prohibió el ingreso a las canchas a nueve personas por incidentes ocurridos en partidos disputados en Córdoba y Catamarca.

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Las disposiciones fueron firmadas el 29 de octubre por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Susana Monteoliva, y entraron en vigencia desde su dictado. En ambos casos, las personas alcanzadas fueron incorporadas a los registros del programa Tribuna Segura, según las resoluciones 1119/2026 y 1121/2026.

La Resolución 1119/2026 aplica restricciones a seis personas por episodios registrados el 4 de octubre en el estadio Mario Alberto Kempes. El documento indica que el encuentro fue disputado por los primeros equipos de Club Atlético Talleres y Club Atlético Belgrano, y lo ubica dentro de un torneo de la Primera Nacional organizado por la Asociación del Fútbol Argentino.

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El tercer sancionado con el plazo más extenso fue aprehendido, según la medida, por causarle lesiones a un controlador de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), que se encontraba en funciones durante el operativo.

La resolución también establece restricciones por dos años para otras dos personas. El motivo consignado es que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas dentro del estadio, una conducta prohibida en ese tipo de espectáculos.

Además, sancionaron a un hombre que increpó e insultó a un integrante de Belgrano en el túnel de acceso a los vestuarios. Esta medida tiene una duración de ocho meses, según el texto oficial.

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Por otro lado, la Resolución 1121/2026 dispone una restricción de cuatro años para tres personas por los incidentes ocurridos el 10 de octubre en un partido de la Liga Chacarera de Fútbol, en la provincia de Catamarca.