Nicola Coughlan confirma que no verá la nueva serie de 'Harry Potter'. (Reuters. HBO)

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Nicola Coughlan, conocida por su participación en la serie Bridgerton, confirmó que no tiene intención de ver ni participar en la nueva adaptación televisiva de Harry Potter, producida por HBO.

Su decisión está relacionada con sus desacuerdos con las posturas públicas de la escritora J.K. Rowling sobre los derechos de las personas transgénero.

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En una entrevista con The Observer, la actriz reiteró su postura frente a la producción, luego de que anteriormente manifestara que no trabajaría en el proyecto bajo ninguna circunstancia.

“No veré la nueva serie de Harry Potter y nunca participaría en ella. Miren, conozco gente involucrada en esas series, y son buena gente y todo eso, pero no es para mí”, declaró.

También explicó que, aunque tuvo una relación cercana con los libros de Rowling durante su infancia, sus diferencias actuales con la autora influyen en su decisión.

Nicola Coughlan reafirmó que pese a su admiración por los libros, no verá la serie de 'Harry Potter'. (REUTERS/Daniel Cole)

El desacuerdo entre ambas se hizo público el año pasado, después de que J.K. Rowling celebrara una resolución de la Corte Suprema del Reino Unido relacionada con la definición legal de mujer.

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El fallo estableció que, para los efectos de la legislación británica sobre igualdad, el término mujer se refiere al sexo biológico.

Tras conocerse la decisión judicial, la escritora publicó en su cuenta de la red social X una fotografía en la que aparecía fumando un puro, acompañada del mensaje: “Me encanta cuando un plan sale bien”.

Ante esto, Nicola Coughlan compartió en sus historias de Instagram un artículo de la revista The Cut, cuyo titular hacía referencia a las declaraciones de la autora tras el fallo.

“Esto es un nuevo nivel de bajeza para JK Rowling. Quédense con su nuevo ‘Harry Potter’, muchachos. No lo tocaría ni con un palo de diez metros”, escribió.

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Nicola Coughlan criticó que J.K. Rowling celebrara públicamente un fallo judicial contra la comunidad trans. (REUTERS/Toby Melville)

Posteriormente, J.K. Rowling afirmó que no sabía quién era Nicola y mencionó que tampoco identificaba al actor Pedro Pascal, conocido por sus participaciones en The Mandalorian.

Pascal también había expresado críticas hacia las posturas de la escritora sobre los derechos de las personas trans.

Al ser consultada por estas declaraciones durante su entrevista con The Observer, Nicola Coughlan comentó que podía entender que Rowling no la reconociera, pero cuestionó que tampoco identificara a Pascal debido a su trayectoria en la industria del entretenimiento.

Mientras tanto, HBO continúa con los preparativos para el estreno de su nueva serie basada en los libros de Harry Potter. La producción cuenta con Rowling como productora ejecutiva y tiene previsto presentar sus dos primeros episodios el día de Navidad.

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Las diferencias de opinión respecto a las declaraciones de la escritora también han sido abordadas por integrantes del elenco. Uno de ellos es Paapa Essiedu, actor que interpretará a Severus Snape en la adaptación televisiva.

Paapa Essiedu se ha mantenido al margen respecto a la opinión de J.K. Rowling. (REUTERS/Eduardo Munoz)

En un perfil publicado recientemente por Vanity Fair, Essiedu señaló que prefería no hablar directamente sobre Rowling, aunque expuso su postura respecto a los derechos de las personas transgénero y de las comunidades LGBTQ+.

“Creo profundamente que las personas trans, las personas queer y las personas de todas las creencias y colores tienen derecho a ser tratadas con respeto, dignidad y seguridad en todo momento”, declaró..

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La primera temporada de la nueva serie de HBO de Harry Potter (basada en Harry Potter y la piedra filosofal) se estrenará el 25 de diciembre de 2026.