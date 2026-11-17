Johnny Depp desconcertó a Disney con su Jack Sparrow.

Guardar

La interpretación de Johnny Depp como Jack Sparrow en Piratas del Caribe generó dudas entre los ejecutivos de Disney antes del estreno de la película.

Su propuesta para dar vida al capitán pirata incluía dientes de oro, rastas, maquillaje alrededor de los ojos, una forma particular de caminar y una pronunciación arrastrada que no correspondía con la imagen tradicional de un protagonista de aventuras.

PUBLICIDAD

La caracterización provocó reacciones dentro del estudio, donde algunos se preguntaron: “¿Es gay?” y “¿Está increíblemente borracho?”.

La historia detrás de la creación del personaje fue recuperada en el libro The Many Faces of Johnny Depp, del periodista Mark Seal, quien reconstruyó el proceso mediante el cual el actor convenció a Disney de incorporarse a una producción que todavía se encontraba en una etapa inicial.

Todo comenzó a finales de 2000, cuando Dick Cook, entonces presidente de Walt Disney Motion Picture Group, recibió una llamada de Tracey Jacobs, representante de Depp, y Jim Berkus, presidente de United Talent Agency.

PUBLICIDAD

La representante de Johnny Depp fue quien buscó a Disney para ttener un personaje. (Reuters)

Ambos querían organizar una reunión entre el actor y el ejecutivo para explorar la posibilidad de trabajar juntos.

Durante el encuentro, Johnny Depp explicó que vivía en las afueras de París con Vanessa Paradis y su hija, y que había comenzado a compartir con ella las películas animadas de Disney.

El actor comentó que había visto clásicos como Bambi, Cenicienta y Blancanieves, y que le interesaba participar en una producción familiar.

Cook le preguntó si estaría interesado en prestar su voz para una película animada, pero Depp tenía otra propuesta: quería actuar en una película de acción real.

PUBLICIDAD

Fue entonces cuando el ejecutivo mencionó Piratas del Caribe, un proyecto basado en la atracción del parque Disneyland que todavía no tenía guion definitivo, director ni reparto.

La famosa película se basó en la atracción Piratas del Caribe de uno de los parques.

Cuando Dick Cook le explicó que la historia incluiría a dos piratas y un personaje femenino, Johnny Depp preguntó por uno de los protagonistas: un pirata rebelde que utilizaba una espada. Después de escuchar los detalles, respondió que quería interpretar ese papel.

La decisión sorprendió a su representante. Según recordó Cook, cuando Depp salió de la reunión y le contó que había aceptado participar en la película, Jacobs perdió el color de su rostro.

PUBLICIDAD

El propio actor recordó posteriormente que su agente reaccionó como si necesitara atención médica al enterarse de su decisión.

Sin embargo, las mayores diferencias llegarían cuando el artista comenzó a desarrollar físicamente a Jack Sparrow.

Durante las pruebas de maquillaje y vestuario, el intérprete decidió cubrirse los dientes con oro e incorporar pequeños diamantes en algunos de ellos. El resultado provocó una llamada desde el set hasta la oficina de Cook.

Johnny Depp aportó a la construcción visual de Jack Sparrow.

“Le puso oro en todos los dientes y tiene diamantes en la mayoría de ellos. Probablemente pasó dos días en el sillón del dentista para conseguirlo. Es una locura. Es demasiado”, le comunicaron al ejecutivo.

PUBLICIDAD

Cook pidió reunirse con Johnny Depp para hablar sobre la caracterización. Durante el encuentro, le explicó que prefería que la atención del público se concentrara en sus ojos y no en su dentadura.

Finalmente, ambos revisaron las fotografías y acordaron retirar el oro de varios dientes, aunque el actor consiguió conservar uno de ellos con un pequeño diamante.

La transformación continuó con la maquillista Ve Neill, quien incorporó sombras oscuras alrededor de los ojos, rastas, pañuelos, cuentas y prendas que parecían haber sido robadas.

Depp también pidió intensificar cada uno de esos elementos para construir la apariencia de un pirata que había pasado años navegando y consumiendo ron.

Johnny Depp quería dar la sensación de que Jack Sparrow siempre estaba bebiendo.

Cuando finalmente presentó su versión de Jack Sparrow ante los ejecutivos de Disney, la reacción fue de sorpresa.

El productor Jerry Bruckheimer, por su parte, había respaldado la libertad creativa del actor. “No contratas a Johnny Depp para meterlo en una caja”, explicó sobre su decisión de permitirle desarrollar el papel.

PUBLICIDAD

De esta manera comenzó a tomar forma Jack Sparrow, un personaje cuya construcción inicialmente generó incertidumbre dentro de Disney y que terminaría convirtiéndose en el protagonista de una de las principales franquicias cinematográficas del estudio.