La palabra del papa León XIV rumbo a Roma

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(En el vuelo papal de Lima a Roma). Noventa minutos después de abandonar Lima, León XIV llegó hasta la parte de atrás del avión que lo llevaba a Roma, donde 80 periodistas aguardaban la oportunidad de preguntar y escuchar las reflexiones del Papa.

León XIV portaba una sonrisa gigante, tenía una sotana blanca que encandilaba y lucía cansado. Durante una hora, a 10.000 pies de altura, el Papa contestó preguntas en tres idiomas (español, italiano e inglés), y se mostró distendido ante los enviados especiales.

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El sumo pontífice no usó evasivas para contestar sobre su estado de salud, un asunto político y personal que es monitoreado adentro y afuera del Vaticano. Un Papa operado de cáncer es un asunto de Estado.

“Tengo que decir, no estoy al cien por ciento, pero estoy bastante bien. La resistencia es uno de los dones que el Señor me ha dado”, dijo el Papa al comenzar la conferencia de prensa.

A continuación, fue muy preciso para referirse a Javier Milei y la Argentina. Antes de ser León XIV, se lo conocía como Robert Prevost, un cardenal de diálogo cotidiano con Francisco.

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Ese acceso a Santa Marta pone en valor una declaración que hizo durante la conferencia de prensa. Francisco y Milei tenían una relación afable, pero eso no maquillaba sus profundas diferencias ideológicas.

“Yo encontré al presidente Milei ya en Roma, cuando vino al Vaticano, lo mismo que con Francisco. Ellos, políticamente, representaban líneas muy distintas y sin embargo se llevaban aparentemente muy bien”, comentó el Papa.

Papa Francisco y Javier Milei en la Catedral de San Pedro, (El Vaticano)

Tras referirse a la relación entre Milei y Francisco, León XIV describió sus encuentros con el mandatario, que tiene una agenda de gobierno que contrasta con la propuesta pastoral del papa agustino.

“Yo insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar no es político y aunque hay algunos que tratan de forzarme en algunos países hacia derecha, izquierda, que critica, no critica, yo hablo de la Magnífica Humanidad. Y de eso hablé con el señor presidente Milei, hablando del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración sobre todo los más necesitados dentro de la sociedad argentina. Y sí, hablamos de cuestiones de economía, algunas de las dificultades que el país está atravesando todavía cuando él empezó, pero sobre todo había una mutua comprensión sobre el valor de la vida, el valor del ser humano en todas sus etapas, pues tenemos que buscar cómo trabajar juntos en eso. Y por ahí fue nuestra conversación. Y él también, ustedes lo vieron, sea a la llegada, sea a la despedida, había una apertura en él a escuchar este mensaje, y entonces yo creo que en ese sentido ha sido algo muy positivo”, describió Su Santidad.

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La palabra del papa León XIV rumbo a Roma

Una precisión: Magnífica Humanidad es la primera encíclica de León XIV, y trata sobre la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad global del siglo XXI.

En este asunto, clave para la modernidad, el Papa y Milei tienen posiciones divergentes. León XIV cree que es necesaria la regulación estatal sobre la IA, mientras que ex ante Milei piensa exactamente lo contrario.

León XIV conoce la situación política de la Argentina, y los niveles de violencia institucional que se alientan desde Balcarce 50.

Entonces, el Papa se cuidó de aparecer beneficiando a cualquiera de los sectores en pugna, pero dio un paso al frente al momento de repudiar la crispación política.

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Créditos: Ariel Leon XIV durante la misa que celebró en Lujan, (Argentina)

“Yo personalmente creo mucho que en el mensaje de Jesucristo, aunque respeto muchísimo los que no son cristianos, que escojan otro camino, pero que en el mensaje de construir puentes, de buscar la reconciliación, pues podemos descubrir de nuevo que hay elementos en la humanidad que son mucho más grandes y mucho más profundos de las cosas que nos causan tantas veces esa división y odio y pues esa polarización. Me gustaría pensar que la visita haya servido para despertar en los corazones de muchas personas, es decir, podemos cambiar ese chip, podemos pensar de otra forma. Todavía va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar, de unirnos. Entonces ojalá, de nuevo sembrando semillas, esperanza, mensaje de posibilidad de unidad a pesar de dificultades y diferencias, pero para buscar soluciones siempre pensando en el bien común, en el bien del pueblo”, argumentó León XIV.

Las preguntas sobre Argentina fueron hechas por enviados de los medios locales que acompañaron al Papa durante su gira histórico por América Latina.

Hubo una pregunta puntual sobre economía, desempleo, situación de la clase media y pobreza en el país. Fue cuando finalizaban los 15 minutos de conferencia de prensa, asignados a la Argentina.

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León XIV en el Monumento a los Españoles, (Argentina)

“Creo que ahí también tenemos que animar a todos, al pueblo, los ciudadanos, pero también a la clase política, a ver cómo trabajar juntos para reconstruir y mejorar las condiciones de vida para todo el pueblo. En algunos casos eso incluye cooperación internacional, incluye digamos la búsqueda de soluciones a aquellas dificultades que están causando fuertes efectos económicos en los pueblos. Todos tenemos que mirar al bien común. Muchas veces las pequeñas empresas, si reciben una ayuda, pueden hacer más para crear empleo, para digamos fortalecer un poco esa posibilidad de clase media. La acumulación de la riqueza, que es un mensaje también de la doctrina social, es decir, cómo redistribuir en una forma un poco más equitativa, para que no suceda ese fenómeno de la reducción o hasta eliminación de la clase media, y fortalecer a la clase obrera, a las personas, a los movimientos para que puedan vivir con más dignidad”, señaló el Papa.

La misma idea y la misma lógica social que planteó durante toda su visita a la Argentina.