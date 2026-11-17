Lola Mora comenzó su formación artística en Tucumán con una serie de retratos para la legislatura provincial (Wikipedia)

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Nació el 17 de noviembre de 1866 en Tala, provincia de Salta, y fue bautizada en Tucumán, la provincia que siempre consideró propia. Hija de una estanciera de carácter fuerte y un comerciante, creció en un hogar que no le enseñó a ceder. Esa herencia la acompañó toda su vida: Dolores Candelaria Mora Vega, conocida como Lola Mora, se convirtió en la escultora más importante de la Argentina y una de las primeras mujeres en alcanzar reconocimiento internacional en las artes plásticas. Pagó ese lugar con décadas de hostilidad, incomprensión y olvido.

Quién fue Lola Mora

Lola Mora vivió su infancia y adolescencia en San Miguel de Tucumán, adonde su familia se mudó cuando ella tenía apenas tres años. A los 19, una serie de desgracias sacudió su vida: su madre, Regina Vega Sardina, murió de pulmonía, y su padre, Romualdo Mora, falleció de un infarto al día siguiente del sepelio. Quedó huérfana bajo la tutela de su cuñado, el ingeniero Guillermo Rücker, quien alentó su vocación artística.

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Dos años después, llegó a Tucumán el pintor y escultor italiano Giacomo Falcucci, con quien Lola comenzó a tomar clases de escultura y pintura. Para solventar esa formación, pintó retratos en carbonilla de figuras políticas locales. Uno de esos trabajos, el retrato del gobernador de Salta, Delfín Leguizamón, causó tal impresión que le abrió las puertas de la sociedad política e intelectual. La legislatura tucumana le encargó una colección de 20 retratos de gobernadores provinciales desde 1853, que adquirió por cinco mil pesos.

La escultora rechazó propuestas de la corona británica y del zar ruso para conservar su ciudadanía de origen (Wikipedia)

Con ese reconocimiento a cuestas, viajó a Buenos Aires para gestionar una beca de estudios. El presidente José Evaristo Uriburu se la concedió. Era su pasaje al mundo.

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Lola no solo fue escultora. Vistió pantalones y camisas de hombre cuando sus contemporáneas usaban corsés y faldas con armazón. Se casó a los 42 años con un hombre 17 años menor, Luis Hernández Otero, y se separó años después. Siguió firmando con su apellido de casada mucho tiempo después de la ruptura y, en sus últimos años, condensó su identidad en una sola palabra: Lolamora. La sociedad de principios del siglo XX no le perdonó ninguna de esas decisiones y la acusó de vivir “con demasiada libertad para ser mujer”.

Cómo llegó a convertirse en la escultora más reconocida del país

En 1897 llegó al puerto de Ostia y de allí a Roma, con una carta de recomendación para el pintor Francesco Paolo Michetti. Él no aceptaba alumnas, pero Lola lo enfrentó con una advertencia sin vueltas: si no la recibía, volvía a la Argentina. Michetti cedió. Ese mismo día le tomó una prueba y comprendió que tenía ante sí a una artista de verdad.

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Poco después, el escultor Giulio Monteverde, maestro del trabajo en mármol y referente de la tradición clásica y renacentista, la tomó bajo su tutela. Lola abandonó la pintura y encontró su camino definitivo en la escultura. Con su Autorretrato en mármol de Carrara ganó la medalla de oro en la Exposición Universal de París de 1900, y su nombre comenzó a circular entre la alta sociedad italiana. Los encargos se multiplicaron: figuras para la realeza, monumentos para grandes personajes, obras para los cementerios más distinguidos de Europa.

En 1900 construyó su propia casa en el barrio Ludovisi de Roma, en Via Dogali 3, donde también instaló su taller. Allí trabajaba vestida con bombachas de campo y una boina que apenas contenía su cabello negro, trepada a andamios para moldear el mármol de Carrara. El escritor Edmundo De Amicis la describió con precisión en sus crónicas para el diario La Prensa: “Brillan dos ojos negros, que penetran en el alma como dos puntas de aguijón”.

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Lola Mora obtuvo una medalla de oro por su Autorretrato en mármol de Carrara durante la Exposición Universal de París de 1900, un reconocimiento que impulsó su proyección internacional (Wikipedia)

Su fama llegó a tal punto que el rey de Inglaterra y el zar Nicolás I de Rusia le encargaron esculturas. Para ejecutar la estatua del zar debía adoptar la ciudadanía rusa; para la reina Victoria, la británica. Rechazó ambas condiciones sin dudar.

A partir de 1912 su prestigio empezó a declinar en Argentina. El diputado Luis Agote calificó las esculturas que había realizado para el Congreso Nacional como “un adefesio horrible” y pidió su remoción.

El ministro de Obras Públicas las llamó “mamarrachos”. En 1915 las obras fueron retiradas y enviadas a un depósito. Sin contratos ni padrinos políticos, Lola vendió su residencia en Roma y regresó definitivamente al país.

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Los años siguientes estuvieron marcados por proyectos truncos, contratos rescindidos y una salud que se deterioraba. A principios de la década de 1930 vivía con sus sobrinas en una modesta casa de la avenida Santa Fe al 3000, en Buenos Aires, sin ingresos propios. En 1935 el Congreso le aprobó una pensión de 200 pesos mensuales. No alcanzó a disfrutarla por mucho tiempo: murió el 7 de junio de 1936, luego de tres días inconsciente.

Las esculturas más famosas de Lola Mora y dónde verlas

La obra más célebre de Lola Mora es la Fuente de las Nereidas, hoy emplazada en la Costanera Sur de Buenos Aires. La realizó por encargo del intendente porteño Adolfo Bullrich en 1900 y la entregó desde Roma en 1902.

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La fuente representa el nacimiento de Venus, asistida por dos nereidas (ninfas del océano de la mitología griega) y flanqueada por tres tritones, criaturas mitad hombre y mitad pez, montados en caballos que emergen del agua. Mide aproximadamente 6 metros de alto por 13 de ancho y está construida enteramente en mármol blanco traído de Carrara, en Italia.

La Fuente de las Nereidas, ubicada en la Costanera Sur de Buenos Aires, es una de las obras más conocidas de Lola Mora

El proyecto original contemplaba instalarla en la Plaza de Mayo, frente a la Catedral, pero los desnudos que presentaba desataron la oposición del clero y de sectores de la sociedad porteña.

Ante las críticas, Lola respondió por carta: “Lamento profundamente que el espíritu de cierta gente, la impureza y el sensualismo hayan primado sobre el placer estético de contemplar un desnudo humano, la más maravillosa arquitectura que haya podido crear Dios”. Finalmente se instaló en el cruce del Paseo de Julio con la calle Cangallo (actuales avenidas Leandro N. Alem y Juan Domingo Perón) y en 1918 fue trasladada a su ubicación actual, lugar que la propia artista eligió.

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El segundo gran conjunto de su producción son los grupos escultóricos del Congreso de la Nación. Firmó el contrato en 1903 y las piezas fueron colocadas en sus pedestales en 1907. Representan la libertad, el comercio, la paz, el trabajo, la fuerza y la justicia. Tras su remoción en 1915 y décadas de traslados, las esculturas terminaron en la provincia de Jujuy, adonde la propia Lola viajó en 1922 para determinar su nueva ubicación.

Tras una etapa de reconocimiento, la escultora atravesó años de proyectos frustrados y murió en Buenos Aires el 7 de junio de 1936 (Wikipedia)

Entre 2012 y 2014 se realizaron copias de los originales y los grupos volvieron al frente del Congreso, sobre la escalinata que da a la avenida Entre Ríos. Los originales permanecen en Jujuy.

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También son obra de Lola Mora los altorrelieves que se exhiben en la Casa Histórica de Tucumán, con escenas del Cabildo Abierto del 25 de mayo de 1810 y de la declaración de la Independencia de 1816. Ocho esculturas suyas forman parte del llamado Pasaje Juramento del Monumento a la Bandera en Rosario, entre ellas La Libertad, El Gaucho, El Soldado y Belgrano y la jura de la Bandera. El tintero de bronce que se exhibe en la presidencia del Senado de la Nación también lleva su firma.

El 17 de noviembre, fecha que conmemora su nacimiento, se celebra el Día Nacional del Escultor y las Artes Plásticas. Sus restos descansan en el cementerio del Oeste de Tucumán, en una tumba declarada bien de interés histórico-artístico en 2010.