Godoy Cruz y Tristán Suárez definirán el ascenso a la Primera División: hora, TV y formaciones

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¿Cómo llega Godoy Cruz?
El Tomba se metió a la final gracias a una notable remontada en los últimos meses de la fase regular. El cuadro mendocino aprovechó los puntos que dejó Ferro y, gracias a su triunfo agónico por 2-1 contra Almirante Brown en la definición, le arrebató la punta al Verde: terminaron los dos con 66 (19 victorias, 9 empates y ocho derrotas), pero el Bodeguero se impuso por diferencia de gol.
Posibles formaciones
Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Diego Viera, Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Felipe Cairus, Vicente Poggi, Rodrigo Fernández; Axel Rodríguez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner.
Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Manuel Guillén, Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Agustín Baldi, Nicolás Fernández; Nicolás Priore, Marcos Enrique, Nicolás Sánchez; Agustín Gallo y Sebastián Ramírez. DT: José María Martínez.
¡Se define el primer ascenso a la Primera División!
Godoy Cruz y Tristán Suárez chocan en la final de la Primera Nacional para subir a la máxima categoría del fútbol argentino. El estadio Julio César Villagra, que pertenece a Belgrano de Córdoba, albergará la definición desde las 17:00. Nicolás Ramírez será el árbitro principal y Hernán Mastrángelo se encargará del VAR. El encuentro será transmitido por LPF Play Plus.