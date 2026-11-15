Godoy Cruz y Tristán Suárez definirán el ascenso a la Primera División: hora, TV y formaciones

Godoy Cruz y Tristán Suárez chocan en la final de la Primera Nacional para subir a la máxima categoría del fútbol argentino. El estadio Julio César Villagra , que pertenece a Belgrano de Córdoba, albergará la definición desde las 17:00 . Nicolás Ramírez será el árbitro principal y Hernán Mastrángelo se encargará del VAR. El encuentro será transmitido por LPF Play Plus.

El Tomba se metió a la final gracias a una notable remontada en los últimos meses de la fase regular. El cuadro mendocino aprovechó los puntos que dejó Ferro y, gracias a su triunfo agónico por 2-1 contra Almirante Brown en la definición, le arrebató la punta al Verde : terminaron los dos con 66 (19 victorias, 9 empates y ocho derrotas), pero el Bodeguero se impuso por diferencia de gol.

Últimas noticias

Horacio Zeballos y Marcel Granollers debutan en el ATP Finals: hora, quiénes serán sus rivales y lo que hay que saber de la definición La dupla hispano-argentina afrontará su séptima participación en Turín, donde buscará conquistar por primera vez el certamen. Su mejor actuación fue en 2023, cuando alcanzó la final

Revelaron detalles de la interna que atravesó un equipo de Fórmula 1 por la continuidad de uno de sus pilotos para 2027 La confirmación de Liam Lawson en Racing Bulls demoró más de lo previsto por las discusiones para que pueda seguir en la próxima temporada

La impactante pelea por el título pesado de UFC que terminó con los dos luchadores en el hospital y un récord de 383 golpes Ciryl Gane y Josh Hokit fueron enviados directamente al centro médico para someterse a exámenes tras su combate durante cinco asaltos en el Madison Square Garden

Controversia en el tenis por un insulto de Aryna Sabalenka durante el partido con Elina Svitolina: “Disculpas a quien ofendí” La bielorrusa cayó ante la ucraniana por el pase a la final del WTA Finals y una actitud llamó la atención de los fanáticos