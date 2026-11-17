Una canción escrita por Jim Morrison en 1965 fue el punto de partida de su sociedad creativa con Ray Manzarek (YouTube)

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Antes de convertirse en el cantante de The Doors, Jim Morrison llevó a una playa de Venice una letra que cambiaría el curso de su carrera. “Moonlight Drive” es considerada la primera canción que escribió y fue el punto de partida de su sociedad creativa con Ray Manzarek, quien después se convertiría en el tecladista de la banda estadounidense.

El episodio ocurrió en 1965, cuando ambos se reencontraron en Venice Beach, Los Ángeles, luego de haber coincidido como estudiantes de cine en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Morrison todavía no tenía formación musical y se definía principalmente como escritor. Sin embargo, aquel texto ya incluía una melodía y una idea que convencieron a Manzarek de que podían formar una banda.

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La canción no llegó de inmediato a un álbum. The Doors la publicó en 1967 en Strange Days, su segundo trabajo de estudio. Esa distancia entre su escritura y su edición no redujo su importancia: la composición había sido decisiva antes de que el grupo completara su formación y comenzara a consolidarse en los escenarios de Los Ángeles.

Una escena en Venice Beach anticipó el nacimiento de The Doors

Manzarek relató años después que el reencuentro se produjo cuando Morrison le contó que estaba escribiendo canciones. El tecladista le pidió escuchar alguna y el cantante compartió un texto que había redactado en una azotea de Venice Beach. Por entonces, la obra todavía no se conocía bajo el nombre de “Moonlight Drive”.

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Según recordó Manzarek en declaraciones a Classic Albums, Morrison dudaba de sus condiciones como intérprete. “No tengo mucha voz”, le habría dicho. El músico respondió con una referencia a Bob Dylan para quitarle relevancia a la necesidad de una voz técnicamente virtuosa dentro del rock.

Morrison cantó entonces el comienzo de la letra: “Let’s swim to the moon, let’s climb through the tides” —“Nademos hasta la luna, subamos a través de las mareas”—. Ese fragmento llevó a Manzarek a proponer la formación de una banda de rock and roll, de acuerdo con su testimonio.

La canción fue escrita en 1965 y llegó dos años más tarde al segundo álbum de estudio de la banda (Wikipedia)

El encuentro unió dos trayectorias que hasta ese momento se acercaban a la música desde lugares diferentes. Morrison había estudiado cine y escribía poesía; Manzarek ya contaba con experiencia como músico y podía convertir la intuición lírica de su compañero en una propuesta de grupo. Poco después se incorporarían el baterista John Densmore y el guitarrista Robby Krieger, quienes completarían la formación conocida como The Doors.

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La versión difundida por Loff.it también identifica a “Moonlight Drive” como la composición que dio origen al proyecto. El medio señala que Morrison aceptó la propuesta de Manzarek con la aspiración de ganar un millón de dólares, cuando los músicos todavía buscaban consolidarse en el circuito de clubes de Los Ángeles.

“Moonlight Drive” llegó al segundo disco y mantuvo su carácter fundacional

El tiempo transcurrido entre la escritura y la publicación permite seguir la evolución inicial del conjunto. The Doors grabó seis discos de estudio con Jim Morrison durante los siete años en que el cantante integró la banda, hasta su muerte en 1971. Entre aquel texto compartido en la playa y la edición de Strange Days, el grupo obtuvo un contrato discográfico y lanzó su álbum debut.

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En la letra de “Moonlight Drive”, Morrison recurrió a imágenes de la luna, el mar, la noche y un recorrido junto al océano. Esos elementos anticipaban un rasgo que luego sería frecuente en sus composiciones: escenas abiertas a distintas interpretaciones, con paisajes y experiencias sensoriales en lugar de relatos lineales.

La pieza se publicó después del éxito inicial de la banda y quedó vinculada a sus primeros años de actividad. Su inclusión en el segundo álbum permitió que una canción concebida antes de la existencia formal del grupo tuviera una versión de estudio e ingresara a su repertorio oficial.

Para Manzarek, la decisión había quedado resuelta durante aquella escucha de 1965. El tecladista recordó que, después de oír a Morrison cantar la primera estrofa, concluyó: “Eso es todo. Vamos a formar una banda de rock and roll”.

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