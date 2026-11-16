Star Wars Galactic Racer, de Lucasfilms Games

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Star Wars: Galactic Racer superó los 1,5 millones de jugadores durante su primer mes disponible en PS5, Xbox Series y PC, según informó Fuse Games. El equipo agradeció la participación de la comunidad y anticipó que pronto compartirá novedades sobre el futuro del juego, aunque todavía no presentó una hoja de ruta ni confirmó nuevo contenido específico.

Un millón y medio de pilotos en un mes

La cifra reúne a los usuarios que se incorporaron a la Galactic League en todas las plataformas. Fuse Games habló de 1,5 millones de pilotos, por lo que el dato corresponde a personas que entraron al juego y no representa necesariamente la cantidad de copias vendidas ni el número de usuarios conectados al mismo tiempo.

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El anuncio llegó al cumplirse un mes desde el lanzamiento. En ese periodo, los jugadores publicaron sus tiempos en los eventos de Arcade Event, compartieron victorias obtenidas en las competencias multijugador online y mostraron momentos de la campaña individual.

Esa variedad de actividad es uno de los puntos que Fuse Games destacó en su balance inicial. El título permite competir contra otros usuarios, avanzar en solitario y participar en pruebas arcade, es decir, carreras centradas en la velocidad y el acceso inmediato antes que en una simulación detallada de conducción.

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La cantidad anunciada abarca las tres versiones disponibles. Fuse Games no desglosó cuántos jugadores corresponden a cada plataforma ni informó cuáles fueron los modos más utilizados durante estas primeras semanas.

Carreras inspiradas en Star Wars

Star Wars: Galactic Racer es un juego de carreras arcade ambientado en la saga de Star Wars. Los participantes conducen vehículos futuristas a gran velocidad por distintos circuitos, con opciones para jugar una campaña individual o entrar en competencias multijugador.

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La propuesta recupera las carreras de vainas asociadas con Episodio I y las traslada a una estructura que combina eventos, progresión individual y enfrentamientos online. La sensación de velocidad, la presencia de varios modos y la incorporación de Biddy Blas aparecen entre los elementos señalados tras el lanzamiento.

El enfoque arcade permite que los pilotos entren rápidamente a una prueba y busquen mejorar sus tiempos. En el multijugador, el objetivo pasa por competir directamente contra otros usuarios, mientras que la campaña ofrece una alternativa para quienes prefieren avanzar sin depender de partidas online.

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La disponibilidad simultánea en las consolas actuales de Sony y Microsoft, además de PC, permitió reunir a los jugadores dentro del mismo periodo de lanzamiento. Las fuentes no detallan si el título cuenta con juego cruzado entre plataformas.

(Fuse Game / Secret Mode)

Fuse Games prepara su próximo anuncio

Fuse Games comunicó los resultados mediante la cuenta oficial del juego en X. Allí agradeció a cada uno de los 1,5 millones de pilotos que se sumaron a la Galactic League y aseguró que espera compartir pronto más información sobre el futuro de Star Wars: Galactic Racer.

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El mensaje abre la puerta a actualizaciones o contenido posterior, pero todavía no confirma su formato. El estudio no anunció nuevos circuitos, vehículos, pilotos, modos ni eventos, y tampoco dio una fecha para la próxima comunicación.

La distinción es importante para quienes ya completaron parte de la campaña o participan con frecuencia en las carreras online: por ahora existe una promesa de novedades, pero no un calendario público de lanzamientos. Fuse Games tampoco indicó si las futuras incorporaciones serán gratuitas, de pago o parte de eventos temporales.

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Hasta el momento, Star Wars: Galactic Racer mantiene su contenido de lanzamiento en PS5, Xbox Series y PC, a la espera de que Fuse Games detalle el próximo paso del juego.