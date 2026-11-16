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Sony Interactive Entertainment anunció que God of War: Sons of Sparta llegará a PlayStation 4 el próximo 16 de noviembre. El juego de Mega Cat Studios y Santa Monica Studio, publicado por sorpresa en PlayStation 5 durante febrero, dejará así de ser exclusivo de la consola actual y recibirá ese mismo día dos modos gratuitos: Hermes y Erebus.

El viaje adolescente de Kratos y Deimos

God of War: Sons of Sparta es un spin-off de acción y exploración en 2D con desplazamiento horizontal. A diferencia de las entregas principales recientes, presenta escenarios y combates desde una perspectiva lateral, con un estilo gráfico bidimensional.

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La historia retrocede hasta la adolescencia de Kratos, cuando todavía se entrenaba como soldado espartano junto con su hermano Deimos. La desaparición de un compañero de armas obliga a los dos jóvenes a recorrer Laconia, región histórica de la antigua Grecia vinculada con Esparta.

El lanzamiento en PlayStation 4 permitirá acceder al juego desde la generación anterior de consolas de Sony. La versión de PlayStation 5 está disponible desde febrero, mientras que la edición para PlayStation 4 está a la venta desde el lunes 16 de noviembre.

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El contenido previsto para noviembre también llegará como una actualización gratuita a las dos plataformas. Son opciones orientadas a quienes ya conocen la campaña y buscan cambiar el ritmo de una nueva partida: una privilegia la velocidad y el registro de tiempos; la otra transforma cada enfrentamiento en un combate que puede resolverse con un único impacto.

El modo Hermes mide cada tramo de la partida

El modo Hermes está diseñado para completar la aventura en el menor tiempo posible. Incluye herramientas específicas para speedruns, nombre que reciben las partidas centradas en terminar un juego o una sección con la mayor rapidez posible.

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Entre esas funciones aparece un cronómetro capaz de registrar los tiempos parciales o splits. Estos datos permiten saber cuánto demoró el jugador en cada tramo y comparar el desempeño entre diferentes intentos, en lugar de limitar el resultado al tiempo total de la campaña.

Hermes también incorpora una tabla de clasificación persistente, por lo que los resultados quedan guardados para futuras sesiones. El modo se desbloquea después de terminar la historia una vez, aunque Sony incluyó una alternativa para quienes quieran utilizarlo desde el comienzo.

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Para habilitarlo sin completar previamente la campaña hay que introducir una secuencia en la pantalla principal: arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, L1, R1 y panel táctil. Después de activarlo, la opción aparece al iniciar una partida nueva y elegir una ranura de guardado.

El sistema de parciales puede resultar útil tanto para competir por tiempos como para identificar las secciones que consumen más minutos durante un recorrido. La tabla persistente facilita la comparación entre intentos sin depender de registros externos.

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La historia se centra en un relato de Kratos a su hija Calíope, donde explora valores, crecimiento personal y conexión fraternal.

El modo Erebus cambia las reglas del combate

El modo Erebus aumenta la dificultad mediante una regla directa: Kratos muere al recibir un solo golpe. La misma condición afecta a los enemigos, que también pueden ser derrotados con un único impacto.

Esta configuración elimina el margen habitual para resistir varios ataques y obliga a evitar cada error. A la vez, permite eliminar rápidamente a los rivales si el jugador consigue atacar primero. El cambio afecta así a las dos partes del combate y no consiste únicamente en aumentar la resistencia de los adversarios.

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Erebus se puede activar al comenzar una partida nueva, después de seleccionar el espacio de guardado correspondiente. Hermes funciona con un proceso similar una vez desbloqueado o habilitado mediante la combinación de botones.

La elección queda vinculada a esa partida: después de seleccionar uno de los modos no será posible modificarlo dentro del mismo archivo de guardado. Para probar la otra configuración será necesario comenzar una partida diferente.

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