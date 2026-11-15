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El show de Ronaldinho en su regreso al fútbol profesional con 46 años: de su toque en el gol a la figura de Alpine que lo acompañó

El astro brasileño regresó a los terrenos de juego de manera oficial con el Ravenna de la Serie C italiana. La revolución que generó su presencia

El astro brasileño disputó 45 minutos con el cuadro de la Serie C italiana
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Volvió Ronaldinho. El histórico futbolista brasileño regresó al fútbol profesional y brindó un show en el duelo entre Ravenna FC y Forlì, por la Serie C italiana. A sus 46 años, el volante ofensivo fue titular y se lució al participar en el gol de su equipo. La expectativa en el estadio Bruno Bernelli fue tan grande que más de 100 mil personas se sumaron a la transmisión oficial y concurrieron al espectáculo figuras de la talla de Dida y Flavio Briatore (líder del equipo Alpine de Fórmula 1).

La presentación de la leyenda brasileña, que disputó un partido oficial por primera vez desde 2015, se transmitió de manera gratuita por el canal de YouTube de Sky Sports. Fue su primera actuación con el Ravenna FC, institución que lo incorporó en agosto dentro de un proyecto deportivo y comercial.

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Ronaldinho le rindió honor a su dorsal y se posicionó en el campo de juego como un diez clásico. Siempre detrás del centrodelantero, Dinho ocupó toda la franja central ofensiva del Ravenna. Se acercó a jugar en cada oportunidad y, con toques cortos, gestionó el ataque. En cada una de sus intervenciones, los casi 12 mil espectadores presentes se levantaron de su butaca para aclamarlo.

Además de hacerse cargo de las pelotas paradas —lanzó un centro perfecto para un cabezazo que el arquero rival logró despejar—, el brasileño se lució con pases precisos (solo falló dos de 20) para romper las líneas defensivas.

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El astro brasileño generó furor en el Estadio Bruno Benelli

El icónico jugador de 46 años participó en la apertura del marcador. Ronaldinho limpió la jugada en la puerta del área y, tras un pase extra de Lorenzo Lonardi, Giulio Donati sacó un potente remate desde afuera del área para estampar el 1-0. El ex Barcelona y PSG fue el primero en correr para abrazarlo.

Fiel a su estilo, Ronaldinho nunca borró la sonrisa de su rostro. Tanto en el calentamiento, como a la hora de saltar al terreno de juego y en el entretiempo, el brasileño siempre mostró un semblante de felicidad. Más allá de que nunca evitó la seriedad en un partido por los puntos, la camaradería con el resto de los futbolistas quedó reflejada al final del primer tiempo. Uno por uno, el astro abrazó a sus compañeros y a los rivales. Y, para no olvidarse, también le recriminó entre risas una jugada al árbitro.

Incluso, bromeó con gran parte de los jugadores del Ravenna, principalmente Giulio Donati, el autor del gol: levantó los brazos en forma de sorpresa y le dio un enorme abrazo para felicitarlo por el tanto. Finalmente, su regreso al fútbol profesional más de 10 años después de su última presentación se terminó, ya que fue reemplazado en el entretiempo.

Ronaldinho regresó al fútbol profesional en la Serie C italiana (REUTERS/Matteo Minnella)
Ronaldinho regresó al fútbol profesional en la Serie C italiana (REUTERS/Matteo Minnella)

La última presentación oficial de Ronaldo de Assis Moreira había sido en septiembre de 2015, cuando jugó para Fluminense. Aunque formalizó su retiro en 2018, se mantuvo en actividad en partidos de exhibición y eventos especiales, sin volver a competir en un compromiso oficial.

El Ravenna FC había confirmado su presencia mediante sus redes sociales con un mensaje que anticipó su vuelta: “La magia nunca se fue. Ahora es el momento de traerla de vuelta al campo. El 15 de noviembre, Ronaldinho regresa”. La institución difundió luego nuevas publicaciones sobre el partido y la función que planificaba el brasileño.

La llegada del exfutbolista había sido anunciada en junio, cuando el propio Ronaldinho adelantó que volvería al profesionalismo con el conjunto italiano. En agosto aterrizó en el aeropuerto de Forlì y participó de las actividades organizadas por el club para el comienzo de la temporada. Durante su presentación oficial en Miami, Estados Unidos, realizada hace casi cinco meses, expresó: “El fútbol siempre ha sido alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu al Ravenna. ¡Que empiece la magia!”.

La entidad es propiedad desde 2024 del empresario italiano Ignazio Cipriani, integrante de la familia dueña del grupo de restauración Cipriani. El club sostuvo que la contratación apunta a ampliar su proyección internacional y fortalecer la marca mediante socios y acuerdos comerciales.

Ese impacto se reflejó en la venta de productos asociados al regreso del exjugador. La camiseta oficial con el número 10, valuada en 129 euros (unos USD 150) se agotó en las tiendas oficiales pocas horas después del anuncio, al igual que una gorra blanca con su insignia que costaba USD 32.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine Fórmula 1, disfrutó del partido de Ronaldinho
Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine Fórmula 1, disfrutó del partido de Ronaldinho

Ronaldinho nació el 21 de marzo de 1980 en Porto Alegre, Brasil, y debutó en el primer equipo de Gremio en 1998. Un año más tarde ya era una figura del club, con 22 goles en la temporada y una convocatoria a la selección brasileña.

Su etapa en Paris Saint-Germain, entre 2001 y 2003, consolidó su llegada al fútbol europeo. El período más reconocido de su carrera comenzó en Barcelona, donde jugó de 2003 a 2008 y ganó dos títulos de La Liga, la Champions League de 2006 y dos Supercopas de España. El brasileño fue elegido mejor jugador del mundo por la FIFA en 2004 y 2005, y obtuvo el Balón de Oro en 2005. Sus pases sin mirar, sus dribles y su ejecución de tiros libres lo instalaron entre las figuras más admiradas del fútbol mundial.

Después de sus pasos por Milan, Flamengo y Atlético Mineiro, conquistó la Copa Libertadores de 2013, el único título de clubes que faltaba en su recorrido. Más tarde jugó en Querétaro y Fluminense antes de comunicar su retiro oficial. Con la selección de Brasil, Ronaldinho jugó 97 partidos y anotó 33 goles. Fue campeón mundial en 2002, ganó la Copa América de 1999 y la Copa Confederaciones de 2005.

LAS MEJORES FOTOS DE LA VUELTA DE RONALDINHO AL FÚTBOL PROFESIONAL

Ronaldinho vistió la camiseta del Ravenna (REUTERS/Matteo Minnella)
Ronaldinho vistió la camiseta del Ravenna (REUTERS/Matteo Minnella)
Ronaldinho regresó al fútbol a sus 46 años (REUTERS/Matteo Minnella)
Ronaldinho regresó al fútbol a sus 46 años (REUTERS/Matteo Minnella)
El histórico arquero Dida, presente en el estadio para disfrutar de Dinho (REUTERS/Matteo Minnella)
El histórico arquero Dida, presente en el estadio para disfrutar de Dinho (REUTERS/Matteo Minnella)
Los rivales aprovecharon para abrazar de forma afectuosa a la layenda (REUTERS/Matteo Minnella)
Los rivales aprovecharon para abrazar de forma afectuosa a la layenda (REUTERS/Matteo Minnella)
Ronaldinho fue titular con el Ravenna (REUTERS/Matteo Minnella)
Ronaldinho fue titular con el Ravenna (REUTERS/Matteo Minnella)
Ronaldinho utilizó el histórico número 10 (REUTERS/Matteo Minnella)
Ronaldinho utilizó el histórico número 10 (REUTERS/Matteo Minnella)
Ronaldinho se hizo cargo de ejecutar las pelotas paradas (REUTERS/Matteo Minnella)
Ronaldinho se hizo cargo de ejecutar las pelotas paradas (REUTERS/Matteo Minnella)
Ronaldinho regresó al fútbol profesional con 46 años (REUTERS/Matteo Minnella)
Ronaldinho regresó al fútbol profesional con 46 años (REUTERS/Matteo Minnella)
El festejo de Ronaldinho con Giulio Donati, autor del 1-0 (REUTERS/Matteo Minnella)
El festejo de Ronaldinho con Giulio Donati, autor del 1-0 (REUTERS/Matteo Minnella)
Las manoplas con el clásico gesto de Ronaldinho en las tribunas del estadio (REUTERS/Matteo Minnella)
Las manoplas con el clásico gesto de Ronaldinho en las tribunas del estadio (REUTERS/Matteo Minnella)

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