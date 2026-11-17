Un estudio de la Universidad McGill demostró que la serotonina modula la intensidad de la atención visual en ratones sin modificar el foco espacial (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una investigación con ratones aporta una precisión a las preguntas sobre concentración y serotonina. Cambios breves en la actividad de este neurotransmisor modificaron la intensidad de la atención visual en ratones sin alterar el lugar hacia el que se dirigía.

El resultado describe un mecanismo cerebral observado en condiciones de laboratorio, no una forma de mejorar la concentración en personas.

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La atención comprende, al menos, dos procesos distintos. Uno determina el foco, es decir, el lugar o la característica visual que el cerebro prioriza. El otro define cuántos recursos destina a esa señal frente a otros estímulos que intentan captar la atención.

Una investigación de la Universidad McGill, publicada en 2026 en la revista científica Nature Communications, analizó qué ocurre con esos dos componentes cuando varía la señal de serotonina en el cerebro de ratones.

Los investigadores Arjun Krishnaswamy y Erik P. Cook codirigieron el experimento publicado en la revista científica Nature Communications (Imagen ilustrativa Infobae)

El experimento diferenció la fuerza de la atención y el lugar donde se concentra

La investigación fue codirigida por Arjun Krishnaswamy y Erik P. Cook, profesores asociados del Departamento de Fisiología de la Universidad McGill. Jonas Lehnert fue el primer autor del estudio y Kuwook Cha participó como coautor.

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El equipo entrenó a ratones para detectar un patrón de tres barras verticales que aparecía entre imágenes con ruido visual en una de dos pantallas.

Antes de cada prueba, una señal indicaba en cuál de las pantallas aparecería el patrón. Esto permitió medir si los animales daban prioridad a esa ubicación y con qué intensidad lo hacían.

El diseño experimental midió la capacidad de los roedores para detectar un patrón de tres barras verticales entre pantallas con ruido visual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el índice de atención calculado por los autores, los ratones ponderaban alrededor de un 60 % más la información visual de la pantalla anticipada que la de la otra pantalla.

Para examinar la relación entre ese comportamiento y la serotonina, el equipo registró la actividad de neuronas serotoninérgicas, que son células nerviosas que producen o liberan esa sustancia.

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Las mediciones se hicieron en el núcleo dorsal del rafe, una región cerebral desde la que estas neuronas se conectan con distintas áreas de la corteza, y en la corteza visual primaria, que interviene en el procesamiento inicial de lo que se ve.

La comparación mostró que, cuando la actividad de estas neuronas era menor poco antes de que apareciera el patrón, los animales distinguían mejor las señales visuales débiles.

El cambio no modificaba el lugar donde concentraban la atención, sino la prioridad que daban a la información que aparecía allí.

El equipo empleó optogenética con pulsos de luz para activar o inhibir de manera directa las neuronas que liberan serotonina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intervención sobre las neuronas modificó el desempeño de los animales

La investigación no se limitó a observar la relación entre las señales cerebrales y el rendimiento. Los autores recurrieron a la optogenética, una técnica que utiliza luz para activar o inhibir grupos específicos de células nerviosas.

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Así evaluaron qué ocurría al modificar directamente la actividad de las neuronas que liberan serotonina en el núcleo dorsal del rafe. Cuando el equipo activó esas neuronas, los ratones tuvieron más dificultad para detectar las barras entre el ruido y prestaron menos atención al lugar anticipado.

Cuando las inhibió durante un breve período, ocurrió lo contrario: los animales identificaron mejor el patrón y dieron mayor prioridad al estímulo previsto.

Según los autores en Nature Communications, estos cambios no alteraron el tiempo de respuesta, la tendencia de los animales a responder de determinada manera ni la frecuencia general de los lamidos empleados para registrar sus decisiones.

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Esa observación respalda la idea de que el efecto se vinculó con la intensidad de la atención visual y no con cambios generales de motivación, impulsividad o estado de alerta.

Los autores aclararon que el hallazgo de laboratorio no es trasladable a la concentración humana ni respalda el uso de tratamientos farmacológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo resultado apareció al medir la liberación de serotonina en la corteza visual primaria. En las pruebas con menor señal de esa sustancia antes de que apareciera el estímulo, los ratones lograron más aciertos y mostraron un nivel de atención cerca de un 40 % mayor.

Esa medida indica cuánto predominaba la información procedente del lugar previsto sobre la de la otra pantalla.

El estudio no permite trasladar el resultado a la concentración humana

El resultado no demuestra que reducir la serotonina mejore la concentración de las personas ni respalda el uso de medicamentos, suplementos o hábitos con ese propósito.

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El experimento se realizó con ratones, en una tarea visual concreta, dentro de un entorno controlado y con intervenciones directas sobre circuitos cerebrales.

El estudio menciona investigaciones previas sobre serotonina y atención en seres humanos. Sin embargo, el trabajo de la Universidad McGill no incluyó personas ni evaluó tratamientos o intervenciones de bienestar.

El estudio plantea futuros análisis sobre el papel de la noradrenalina y la acetilcolina en los mecanismos que regulan la intensidad atencional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, sus resultados ayudan a entender el funcionamiento de un circuito cerebral en ratones, pero no constituyen una recomendación práctica.

Los autores propusieron una posible explicación para el mecanismo observado. Según esa hipótesis, la serotonina podría intervenir en la forma en que la corteza cerebral limita la competencia entre distintas señales visuales.

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Con una menor señal de serotonina, el estímulo indicado podría imponerse con más fuerza frente a la información que distrae. Es una explicación teórica que necesita más estudios.

La investigación deja abierta otra pregunta: qué otros sistemas cerebrales intervienen en la intensidad de la atención.

El equipo mencionó a la noradrenalina y la acetilcolina, dos sustancias que participan en la comunicación entre neuronas, como posibles factores para futuros experimentos. Por ahora, el dato comprobado es acotado: en ratones, cambios rápidos en la serotonina influyeron en cuánta atención recibía una señal visual, mientras el foco se mantuvo estable.

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