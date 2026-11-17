Falleció Louis Mezentzeff, entrenador de snowboard de Francia a sus 31 años (@fedfranceski)

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El fallecimiento de Louis Mezentzeff, entrenador nacional de snowboard freestyle de Francia, causó conmoción en la comunidad deportiva del país. El técnico, de 31 años, murió el sábado en Suiza y las circunstancias del hecho aún estaban bajo investigación de las autoridades locales, según informó Le Dauphiné Libéré.

La Federación Francesa de Esquí (FFS) confirmó el fallecimiento el lunes y precisó que Mezentzeff integraba la estructura deportiva del Pôle France de Font-Romeu. La entidad no difundió detalles adicionales sobre el episodio y se limitó a definirlo como una “muerte accidental”. La pérdida impactó de forma directa en los jóvenes deportistas que preparaban su crecimiento competitivo bajo su conducción. El entrenador coordinaba el Centro Nacional de Entrenamiento de Snowboard Freestyle y trabajaba con los grupos Relève, integrados por promesas de la disciplina, además de acompañar a competidores de la Copa de Europa y a especialistas de Big Air y Slopestyle.

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La FFS puso en marcha una célula de apoyo psicológico para asistir a los familiares del entrenador, a los atletas y a la dirección deportiva. La decisión reflejó el lugar que ocupaba Mezentzeff dentro de una estructura a la que se había incorporado poco tiempo antes, pero en la que había asumido tareas de coordinación y formación con alcance nacional.

Antes de convertirse en entrenador de snowboard, Mezentzeff había competido como esquiador alpino en Villard-de-Lans, localidad francesa situada en el departamento de Isère. Más tarde, modificó el rumbo de su carrera deportiva y profesional para dedicarse a la preparación de snowboarders, una actividad que lo llevó a desempeñarse en los comités regionales de Mont-Blanc y Saboya.

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Ese recorrido precedió a su llegada al equipo técnico de la Federación Francesa de Esquí en 2025. Desde entonces, asumió la responsabilidad del Pôle France de Font-Romeu y participó en la planificación de los grupos vinculados al snowboard freestyle para la temporada 2025-2026.

La Federación Francesa de Esquí (FFS) confirmó la noticia y despidió al entrenador con un emotivo mensaje

Su función reunía tareas de entrenamiento, seguimiento de atletas y coordinación del sector dedicado a las modalidades de Slopestyle y Big Air. El trabajo estaba orientado tanto a los corredores que ya competían en el circuito continental como a los jóvenes que buscaban avanzar hacia instancias internacionales.

La federación destacó que Mezentzeff había puesto su experiencia y su entusiasmo al servicio de los deportistas. En su mensaje de despedida, el organismo lo describió como un “amante incondicional del snowboard” y señaló que era una persona apreciada dentro de la gran familia de esa disciplina.

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La incorporación de Mezentzeff a la estructura nacional estuvo vinculada a Luc Faye, antiguo director de snowboard de la FFS, quien lo convocó en 2025 para sumarse al plantel federal. El exdirigente conocía su trayectoria previa y consideró que podía aportar su experiencia en la preparación de los atletas de Font-Romeu.

“Era un gran tipo, la persona correcta en el lugar correcto”, dijo Faye a Le Dauphiné Libéré al recordar al entrenador, a quien muchos conocían como Loulou. La declaración resumió la valoración que había ganado entre quienes compartían con él el trabajo cotidiano en los equipos franceses.

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La muerte de Mezentzeff ocurrió durante su segunda temporada dentro de la organización federal. La FFS expresó su pesar por la pérdida y subrayó el vínculo del entrenador con los atletas a los que acompañaba. El organismo sostuvo: “Perdemos a una persona profundamente humana y apreciada por todos. Son momentos de gran conmoción para la familia del snowboard”.

Mientras continúan las actuaciones de las autoridades suizas para esclarecer el hecho, el esquí y el snowboard francés despidieron a un entrenador que había construido su carrera desde la competencia alpina hasta la formación de deportistas de freestyle. Su trayectoria quedó ligada a la preparación de una nueva generación dentro de las estructuras nacionales.

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