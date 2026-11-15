Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por final de Copa de la Liga 2026

Así llegan Sporting Cristal y Alianza Atlético a la final de la Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal y Alianza Atlético definirán la primera edición de la Copa de la Liga con la intención de cerrar el segundo semestre con un título.

La final también tendrá incidencia en la próxima temporada de la Liga 1. El subcampeón recibirá un punto para la Tabla Acumulada de 2027, mientras que el ganador obtendrá la bonificación mayor anunciada para el certamen.

El cuadro ‘celeste’ accedió a la definición tras imponerse por 6-0 en el resultado global frente a ADT. En el campeonato local, su última presentación terminó con un empate 1-1 ante el mismo rival en Tarma.

El cuadro rimense aplastó 5-0 en la vuelta y clasificó a la final del torneo - Crédito: Bicolor .

Los ‘churres’, en tanto, eliminaron a Sport Boys con un 8-2 acumulado en las semifinales. El elenco de Sullana llegará después de perder 2-0 ante FC Cajamarca por la Liga 1.

Ambos conjuntos ya se enfrentaron en el Clausura 2026. Alianza Atlético venció 3-1 a Sporting Cristal en Sullana, durante la sexta fecha. Ingratti, Muñoz y Germán Díaz marcaron para el equipo local. Michael Hoyos descontó para Sporting Cristal.