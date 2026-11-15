Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por final de Copa de la Liga 2026

Últimas actualizaciones
¡Día de partido! Sporting Cristal y Alianza Atlético se medirán en el estadio Mansiche de Trujillo por la gran final de la Copa de la Liga 2026. Las acciones iniciarán a las 17:00 horas en todo el territorio nacional.
El trofeo de la Copa de la Liga
Sporting Cristal y Alianza Atlético competirán por el trofeo de la Copa de la Liga Caliente, que será entregado al ganador de la final programada para el domingo 15 de noviembre en el estadio Mansiche de Trujillo.
La copa presenta una estructura dorada, con motivos geométricos en el cuerpo y el emblema del torneo en la base.
Así marcha la venta de entradas
Sporting Cristal y Alianza Atlético disputarán la final de la Copa de la Liga Caliente el domingo 15 de noviembre, desde las 17:00, en el estadio Mansiche de Trujillo. El encuentro definirá al campeón de la edición 2026 del torneo.
La organización informó que las localidades de Hospitality y Niños ya se agotaron. La tribuna Sur registra un 98% de venta, Occidente alcanza el 90%, Oriente el 65% y Norte el 30%. Las entradas están disponibles en la plataforma Passline.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Sporting Cristal y Alianza Atlético disputarán el título de la Copa de la Liga 2026 en el estadio Mansiche de Trujillo
La ‘Ciudad de la Eterna Primavera’ acogerá el decisivo duelo por el trofeo de la primera edición del certamen doméstico. La cita está programada para el 15 de noviembre
Sporting Cristal y Alianza Atlético definirán la Copa de la Liga 2026 el domingo 15 de noviembre en el estadio Mansiche de Trujillo. El encuentro pondrá frente a frente a los dos equipos que resolvieron con solvencia sus respectivas series de semifinales y pelearán por el primer título de esta competencia.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Entradas de Sporting Cristal vs Alianza Atlético: precios y dónde comprar boletos para final de la Copa de la Liga 2026
El estadio Mansiche de Trujillo acogerá el duelo por el título del torneo nacional. Para la cita del 15 noviembre, los precios oscilan entre los S/ 10 y S/ 108
Sporting Cristal y Alianza Atlético definirán la Copa de la Liga 2026 el domingo 15 de noviembre en el estadio Mansiche de Trujillo. La organización puso a disposición las entradas para el partido único que coronará al primer campeón del certamen, con precios diferenciados para niños y adultos.
Así llegan Sporting Cristal y Alianza Atlético a la final de la Copa de la Liga 2026
Sporting Cristal y Alianza Atlético definirán la primera edición de la Copa de la Liga con la intención de cerrar el segundo semestre con un título.
La final también tendrá incidencia en la próxima temporada de la Liga 1. El subcampeón recibirá un punto para la Tabla Acumulada de 2027, mientras que el ganador obtendrá la bonificación mayor anunciada para el certamen.
El cuadro ‘celeste’ accedió a la definición tras imponerse por 6-0 en el resultado global frente a ADT. En el campeonato local, su última presentación terminó con un empate 1-1 ante el mismo rival en Tarma.
Los ‘churres’, en tanto, eliminaron a Sport Boys con un 8-2 acumulado en las semifinales. El elenco de Sullana llegará después de perder 2-0 ante FC Cajamarca por la Liga 1.
Ambos conjuntos ya se enfrentaron en el Clausura 2026. Alianza Atlético venció 3-1 a Sporting Cristal en Sullana, durante la sexta fecha. Ingratti, Muñoz y Germán Díaz marcaron para el equipo local. Michael Hoyos descontó para Sporting Cristal.
Canal TV para ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético por la Copa de la Liga 2026
La final de la Copa de la Liga 2026 se transmitirá por Bicolor+ Premium, señal disponible en la plataforma TV360 by Bitel.
La emisión requerirá una suscripción, a diferencia de buena parte de la temporada, cuando los aficionados pudieron seguir los encuentros sin contratar el servicio.
El acceso tiene un costo de S/ 6,99. Para registrarse, los usuarios deberán enviar la palabra BICOLOR al número 6363, de acuerdo con las indicaciones de la plataforma.
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético por la final de la Copa de la Liga 2026?
Sporting Cristal y Alianza Atlético disputarán la final de la Copa de la Liga 2026 este domingo 15 de noviembre en el estadio Mansiche de Trujillo. El partido definirá a uno de los campeones de la temporada. Los hinchas ‘cerveceros’ y los ‘churres’ aguardan el inicio de un encuentro que pondrá en juego el trofeo de esta competencia.
El compromiso comenzará a las 17:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela y Bolivia, el horario será a las 18:00 horas. En Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, la final se podrá seguir desde las 19:00 horas.