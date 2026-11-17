Emerson Fittipaldi recuerda a su equipo de Fórmula 1 durante el Gran Premio de San Pablo

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Emerson Fittipaldi cambió la historia del automovilismo brasileño. Fue el que abrió el camino para los pilotos de su país en la élite internacional y por más de tres décadas fue el campeón de Fórmula 1 más joven de la historia. Con menos de 30 años podría haber conquistado una tercera corona, pero hace medio siglo decidió dejar el equipo McLaren para acompañar a su hermano, el recordado Wilson, en la patriada de una escudería propia y ayudar a sus compatriotas en la Máxima.

Los Fittipaldi son una familia que siempre respiró automovilismo. Desde su padre Wilson Senior que era un reconocido periodista y fue pionero en la organización de carreras en el vecino país. De hecho, fue fundador de la Confederación Brasileña de Automovilismo. La capital paulista fue una de las mecas en este deporte y allí se inauguró en 1940 el Autódromo de Interlagos, donde la F1 corre desde 1972 (primera vez sin puntos) y de forma ininterrumpida a partir de 1990, salvo en 2020 por la pandemia de COVID-19.

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Emerson y su hermano heredaron la pasión y se hicieron corredores. Ambos llegaron a la F1 y Emmo fue campeón mundial al volante de un Lotus en 1972 y con 25 años, 8 meses y 29 días, mantuvo el récord de precocidad para campeones mundiales hasta 2005 cuando Fernando Alonso batió su marca con 24 años, 1 meses y 27 días.

El paulista repitió su corona en 1974, pero ya siendo piloto de McLaren. Ese los hermanos convencieron a la cooperativa de azúcar y alcohol brasileña Copersucar para que los auspiciara. Fundaron el equipo Fittipaldi Automotive y en octubre de 1974, el Copersucar FD01 fue presentado en el Senado Federal de Brasil, en Brasilia, ante el presidente Ernesto Geisel. El auto, desarrollado para el nuevo equipo, tenía un diseño largo y bajo, con el motor y los radiadores dentro de una carrocería de líneas abultadas.

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Gran Premio de Argentina de 1975 y accidente de Wilson Fittipaldi

La compañía aeroespacial nacional Embraer aportó materiales y horas en el túnel de viento, mientras el mexicano Jo Ramírez asumió como jefe del equipo. La escudería fue instalada inicialmente en Brasil, a casi 10.000 km del Reino Unido, en una categoría que desde sus inicios tuvo allí la mayoría de sus escuadras.

El monoplaza fue pintado de plateado, con aplicaciones de arcoíris en los laterales, y ubicó los radiadores en una posición posterior poco habitual. El brasileño Richard Divila estuvo a cargo del diseño después de trabajar para Fittipaldi Empreendimentos y el Team Bardahl Fittipaldi de Fórmula 2 europea, donde modificó chasis Lotus y Brabham. La denominación FD correspondía a las iniciales de Fittipaldi y Divila.

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El estreno fue para el olvido, ya que Wilson tuvo un fuerte accidente en la Argentina, luego de chocar en la zona de los mixtos en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez. Su auto se prendió fuego y el brasileño pudo escaparse sin sufrir consecuencias. La carrera la ganó su hermano y Carlos Alberto Reutemann, quien lideró en el inicio, terminó tercero con el Brabham BT 44B.

En 1976 Emmo sorprendió al mundo al dejar McLaren y volcarse de lleno a la escudería propia con Wilson. En Woking no pudieron creer su decisión y tuvieron que salir a buscar un reemplazante. Su lugar fue tomado por James Hunt, que ese año tuvo el épico duelo con Niki Lauda, baluarte de Ferrari.

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Exhibición del monoplaza Copersucar Fittipaldi de Fórmula 1 de 1978

Emerson tenía 29 años y dejó de la lado la chance de seguir corriendo en uno de los equipos más fuertes y sacrificar la chance de una tercera corona. La patriada con su Wilson pudo más y ese año compartió Copersucar con su compatriota Ingo Hoffmann. En 1977 tres cuartos puestos en Argentina, Brasil y Países Bajos generaron esperanzas y el fervor creció con el segundo puesto en 1978 ante su gente y detrás del ganador, Reutemann, ya con Ferrari.

Otros brasileños tuvieron su chance como Alex Ribeiro y Chico Serra. En diálogo con Infobae Emerson afirma que “lo del equipo propio fue el sueño de mi hermano, Wilson y yo quise acompañarlo. Nosotros habíamos armado autos para distintas categorías en nuestro país, como pasa en Argentina con el Turismo Carretera. Fue un desafío muy grande. Fueron cinco años de sacrificio. Fue muy mal entendido por la prensa brasileña”.

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En 1980 el team recuperó su nombre original y consiguieron como principal sponsor a una conocida cerveza brasileña. A esa altura se mudaron a Reading, en Berkshire, Inglaterra, y compraron el remanente del equipo Wolff. Arrancaron con su primer podio gracias al tercer puesto en Argentina de Keke Rosberg, campeón en 1982 y padre de Nico (coronado en 2016). Emerson repitió ese resultado en Long Beach, Estados Unidos, en el debut triunfal de otro brasileño, Nelson Piquet, a bordo de un Brabham. En 1981 los monoplazas lucieron blancos y casi sin publicidades. Serra fue el compañero de Rosberg y en 1982 se mantuvo como único piloto. Esa temporada lograron incorporar varias publicidades y hasta estrenaron el F9 con un diseño de los predominantes ese año. Sin embargo, el proyecto se terminó ya que las deudas que arrastraba la escudería llevaron a la quiebra a los hermanos Fittipaldi.

“En los últimos años contraté a Adrian Newey (uno de los mejores técnicos de la historia) como diseñador, a Peter Warr (también trabajó en Lotus) de jefe de equipo y mi compañero era Keke Rosberg. Fue la cima del equipo. Pero a fines de 1982 nuestros patrocinantes no quisieron continuar y tuvimos que cerrar el equipo”, afirma Emmo.

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Emmo junto a uno de los Copersucar. En el cockpit está uno de sus hijos, Emerson Jr.(Crédito: @emersonfittipaldi)

Pese a la decepción de aquel proyecto, Fittipaldi guarda un buen recuerdo y cuando se le consultó por el equipo propio sonrió. Incluso de aquella época subraya su gran amistad con Reutemann: “El Lole fue el mejor amigo que me dio la F1″.

Lo de Emerson y la escudería que forjaron con su hermano Wilson da cuenta del amor a su país. Eligió jugársela para ayudar a sus compatriotas y optó por salir de la zona de confort, sacrificar la posibilidad de volver a ser campeón del mundo y abrochar una tranquilidad económica.

Para recuperarse económicamente, Emerson se mudó a los Estados Unidos y fue campeón de la IndyCar en 1989, año en el que ganó las 500 Millas de Indianápolis, victoria que repitió en 1993. “Fui a Indianápolis porque Colin Chapman (fundador de Lotus) había ganado en 1965 con Jim Clark. Colin hablaba muy bien de Indianápolis. Cuando yo le preguntaba cómo fue la victoria con Jim Clark me decía ‘Indianápolis es espectacular’. Entonces yo tenía ese sueño también de correr en Indianápolis. Tuve esa oportunidad de cambiar de la F1 a Indy y fue fantástico”. En sus años en Norteamérica hubo una anécdota especial ya que es el único piloto que no se mostró tomando el clásico vaso de leche y apareció con un jugo de naranja. Fue en 1993 cuando tenía plantaciones de ese cítrico en su país y lo hizo para promocionar ese proyecto. Aunque esgrime que “tomé leche, pero la prensa no mostró, solo mostró tomando jugo (risas). Lo que ocurre es que es una tradición allá en Indiana son productores de leche”.

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Christian, su padre Wilson y su tío Emerson. Dos de las tres generaciones de Fittipaldi que corrieron en F1 (@fittipaldi.w)

Emerson corrió 144 Grandes Premios de F1 y logró 14 triunfos, 35 podios y 6 récords de vuelta y poles positions entre 1970 y 1980. El grueso de sus buenos resultados fue en su primer lustro ya que luego no tuvo un auto ganador. En la IndyCar compitió entre 1984 y 1996. Disputó 195 carreras, consiguió 22 victorias (incluida Indy 500), 66 podios y 17 poles positions. También fue campeón de la Fórmula 3 Británica en 1969. Abrió las puertas en Europa para los brasileños y marcó un camino que fue seguido por sus compatriotas que también fueron campeones en la mencionada categoría inglesa: José Carlos Pace (1970), Nelson Piquet (1978), Chico Serra (1979), Ayrton Senna (1983), Mauricio Gugelmin (1985), Rubens Barrichello (1991) y Gil de Ferran (1992).

Mientras que Wilson hizo lo suyo y volvió a las pistas luego de la quiebra de su equipo de F1. Corrió en el Stock Car, la divisional más fuerte de su país y también compitió en carreras de larga duración. Además, acompañó a su hijo, Christian, quien quiso seguir sus pasos y luego de ser campeón de la Fórmula 3 Sudamericana en 1990 y de la Fórmula 3000 (actual Fórmula 2) en 1991, debutó en la F1 en 1993. La Dinastía Fittipaldi siguió ya que Pietro, nieto de Emerson, llegó a correr en la Máxima en 2020 en reemplazo del accidentado Romain Grosjean y logró que su familia fuera la única en la historia con tres generaciones de pilotos en la categoría.

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Esta semana Emerson estará en Argentina y será para la conmemoración de los 40 años del Museo Fangio. “Estoy muy contento porque voy a visitar Balcarce, la tierra de El Maestro, que era mi ídolo junto a Chico Landi, un brasileño que corrió en esa época contra él”.

El bicampeón mundial llegará este martes. Primero se alojará en la Ciudad de Buenos Aires y recorrerá lugares icónicos. Además, el jueves a la mañana brindará una conferencia de prensa en la sede central del Automóvil Club Argentino (ACA). El viernes visitará el Autódromo Oscar y Juan Gálvez para observar sus obras. Allí ganó en 1973 luego de una gran batalla contra los dos corredores de Tyrrell, Jackie Stewart y Francois Cevert. El sábado a la mañana partirá hacia Balcarce, para formar parte de la celebración en el museo del Quíntuple. Es enorme la expectativa por su visita ya que Emerson Fittipaldi sigue siendo uno de los más queridos por los hinchas argentinos. Su presencia es el mejor homenaje a su ídolo de chico, Juan Manuel Fangio.