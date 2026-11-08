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Las mejores maniobras de Colapinto en Interlagos: las defensas a Nico Hulkenberg y Arvid Lindblad, y el sobrepaso a Pierre Gasly

El piloto de Alpine finalizó 13° en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

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Franco Colapinto dejó maniobras destacadas durante el Gran Premio de Brasil, donde concluyó en el 13° puesto tras una carrera de recuperación, defensas exigentes y adelantamientos que le permitieron imponerse a Pierre Gasly en el cierre. El piloto argentino no logró sumar puntos en Interlagos, pero mostró recursos para sostener posiciones frente a rivales que lo presionaron durante varios giros y para encontrar espacios de sobrepaso en momentos decisivos de la prueba.

La actuación del corredor de Alpine quedó condicionada desde el inicio, cuando una mala largada con neumáticos intermedios lo hizo caer hasta el 18° lugar. A partir de allí, avanzó junto a Gasly y construyó una remontada basada en maniobras puntuales: primero dejó atrás a Rafael Cámara, de Haas, y luego concretó un adelantamiento sobre Carlos Sainz, de Williams, en la curva 4. Esa acción le permitió escalar al 17° puesto antes de que la estrategia de boxes modificara el desarrollo de la competencia.

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El giro 18 representó un cambio para toda la grilla, ya que los pilotos ingresaron a los boxes para sustituir los neumáticos intermedios por compuestos para piso seco. Colapinto volvió al circuito en la 15° posición y buscó continuar su avance detrás de Charles Leclerc. El argentino lo presionó, aunque no consiguió superarlo, y quedó atrapado en un grupo que también incluyó a Alex Albon. Pese a esa dificultad, el rendimiento de Colapinto le permitió mantenerse en pelea y esperar nuevas oportunidades para atacar.

La maniobra sobre Albon llegó más adelante en la recta principal y le permitió recuperar terreno hasta el 14° puesto. El adelantamiento cobró valor porque se produjo después de una etapa en la que el argentino había perdido tiempo detrás de otros autos, con pocas alternativas para progresar. El movimiento lo dejó otra vez cerca de Gasly y preparó una de las acciones más llamativas de su carrera: en la vuelta 63, Colapinto superó a su compañero justo antes del ingreso al pit lane y consiguió llegar primero al garaje de Alpine.

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Esa decisión le permitió regresar a la pista en la 13° colocación, aunque la parada fue lenta. El argentino también quedó cerca de tocarse con Kimi Antonelli en ese tramo final, dentro de una carrera que tuvo otro incidente en la recta principal, cuando Lewis Hamilton perdió el control de su auto sin sufrir daños graves. La lluvia, que apareció en la vuelta 57, agregó una dificultad adicional a una jornada en la que Alpine afrontó complicaciones por el comportamiento de su monoplaza sobre el asfalto mojado.

El momento de mayor resistencia de Colapinto se produjo a mitad de carrera, cuando defendió su posición con neumáticos desgastados frente a Nico Hulkenberg y Arvid Lindblad. El argentino sostuvo el lugar durante varios intentos y obligó a sus perseguidores a buscar alternativas para dejarlo atrás. Hulkenberg consiguió superarlo fuera de los límites de pista y recibió una penalización por esa acción, mientras que el Racing Bulls logró adelantarlo después de cuatro ataques.

La defensa de Colapinto frente a ambos fue uno de los pasajes más visibles de su participación en Brasil. El argentino combinó esa resistencia con ataques en los sectores donde encontró margen para avanzar, una fórmula que le permitió pasar de una posición retrasada en la salida a ubicarse por delante de Gasly en el resultado final. El 13° puesto no alcanzó para ingresar en la zona de puntos, pero reflejó una actuación marcada por la recuperación.

Sí, tuve buenas maniobras. Fui al límite toda la carrera. Creo que intenté lo máximo que pude. No sé qué pasó bien en la largada, pero largamos pésimo, muy mal. Fue la peor del año, creo. No tenía grip, no tenía potencia y no salimos para adelante en la largada. Me quedé parado y ahí perdí muchos puestos que después fueron difíciles de recuperar. Pero creo que hice una buena carrera, cuando estuve en pista anduve bien, después me trabaron mucho Leclerc y Albon. Creo que fue una carrera dura con circunstancias complicadas en la pista y hicimos lo que pudimos”, manifestó Colapinto a ESPN.

La Fórmula 1 cerrará la temporada 2026 con tres carreras consecutivas. El próximo compromiso será el Gran Premio de Las Vegas, que se desarrollará entre el 19 y el 22 de noviembre, con la competencia principal programada para las 01.00 del domingo según el horario de Argentina. Después de la fecha estadounidense, el campeonato continuará en Medio Oriente con los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi.

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Franco ColapintoPierre GaslyNico HulkenbergArvid LindbladGP de BrasilFórmula 1FQDeportes-Argentina

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