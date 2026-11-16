Johnny Depp vuelve a la pantalla grande con Ebenezer tras años alejado de Hollywood. (Reuters)

Guardar

Johnny Depp reveló que pasa la mayor parte de su tiempo en las Bahamas, donde ha encontrado un espacio para mantener su privacidad y alejarse de la atención mediática.

Durante una entrevista con The Wall Street Journal, el actor estadounidense habló sobre su vida en la isla, sus actividades cotidianas y la importancia que tienen el arte y la tranquilidad en su rutina personal.

PUBLICIDAD

“Hoy vivo la mayor parte del tiempo en las Bahamas. Es donde he encontrado paz y tranquilidad absolutas. Nadie me apunta con una cámara ni se queda mirándome. Compré mi casa de madera de la década de 1940 en 2004 y añadí una yurta y un estudio de pintura. El arte sigue siendo un refugio que me permite procesar el mundo que me rodea”, declaró.

El intérprete explicó que adquirió su propiedad en 2004 y que, con el paso del tiempo, incorporó nuevos espacios para desarrollar sus actividades personales.

Entre ellos se encuentran una yurta y un estudio de pintura, donde puede dedicarse a las artes plásticas lejos de sus compromisos profesionales.

Johnny Depp tiene su propio estudio de arte para poder relajarse.

La relación de Johnny Depp con las Bahamas comenzó hace más de dos décadas. En 2009, durante una entrevista con Vanity Fair, el actor ya había hablado sobre la necesidad de alejarse temporalmente de la industria cinematográfica después de interpretar personajes que implicaban una carga emocional.

PUBLICIDAD

“Para mí, escapar es una forma de sobrevivir. Mi cabeza estaba agotada. Necesitaba escapar. Así que poder subir al barco y alejarme me permitió recuperar la libertad mental”, expresó.

En aquella conversación también describió lo que encontró en su isla y la manera en que el entorno influía en su vida cotidiana.

“De alguna manera, las circunstancias me llevaron hasta aquí, a mi isla. No creo haber visto nunca un lugar tan puro y hermoso. Puedes sentir cómo tu pulso disminuye unos 20 latidos. Es libertad instantánea. Y esa criatura tan rara, la sencillez, se puede encontrar aquí. También un pequeño fragmento de anonimato”, señaló.

PUBLICIDAD

El actor recordó que recurría a ese espacio cuando sentía frustración por la exposición que implicaba su trabajo en el cine.

Johnny Depp admitió que se siente con mayor libertad desde que se mudó a las Bahamas.

“Cada vez que me sentía frustrado por ser el chico de moda y por hacer películas, me decía a mí mismo: cálmate. Puedo venir aquí y desaparecer”, explicó.

Además de pintar y leer, la música forma parte de sus actividades en la isla. Durante su reciente entrevista con The Wall Street Journal, Johnny Depp explicó cómo ocupa su tiempo libre.

“Me gusta tomar cuatro o cinco libros, dejarme caer en el sofá y leer. O tocar la guitarra en mi estudio de música”, dijo.

PUBLICIDAD

La música también estuvo presente en los inicios de su trayectoria profesional. Durante la década de 1980, Depp formó parte de una banda y llegó a Los Ángeles en 1983 con la intención de desarrollar una carrera musical.

Johnny Depp recordó que Nicolas Cage lo alentó a hacer música.

“Poco después, conocí al actor Nicolas Cage en casa de un amigo. Nic fue a ver a mi banda varias veces y nos hicimos amigos, Seis meses después, me sugirió que probara con la actuación. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que me ayudara a pagar las cuentas”, recordó.

Johnny Depp alcanzó reconocimiento internacional con películas como Edward Scissorhands y What’s Eating Gilbert Grape. Actualmente protagoniza Ebenezer: A Christmas Carol, donde interpreta a Ebenezer Scrooge. La producción representa su regreso a una película importante de Hollywood después de ocho años.

PUBLICIDAD