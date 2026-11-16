Robert Pattinson recibe un mensaje del rey Carlos III tras ser elegido como James Bond.

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La elección de Robert Pattinson como el próximo James Bond generó reacciones dentro de la familia real británica.

El rey Carlos III y la reina Camila compartieron un mensaje en sus redes sociales para dar la bienvenida al actor, quien asumirá el papel del reconocido agente secreto en la próxima entrega de la franquicia cinematográfica.

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El pronunciamiento se publicó el lunes 16 de noviembre, después de que se anunciara oficialmente la incorporación de la estrella de Hollywood al personaje.

A través de la cuenta oficial de los monarcas, se difundió una imagen del actor caracterizado como el espía británico, acompañada de un breve mensaje: “Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad, señor Bond”.

El rey Carlos III reaccionó al anuncio de que Robert Pattinson será el nuevo James Bond. (X)

La reacción de Carlos III se suma a la relación que la monarquía británica ha mantenido durante décadas con la saga cinematográfica.

A lo largo de sus más de 60 años de historia, distintas generaciones de la familia real han asistido a estrenos, visitado los estudios de grabación y participado en actividades relacionadas con las películas del agente 007.

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Una de las primeras apariciones destacadas ocurrió en 1967, cuando la reina Isabel II asistió al estreno londinense de You Only Live Twice. Durante el evento, celebrado en Leicester Square, la monarca conoció al actor escocés Sean Connery, quien interpretaba entonces al agente James Bond.

La reina Isabel II, fallecida en 2022 después de un reinado de 70 años, mantuvo posteriormente el vínculo con los actores que asumieron el personaje, entre ellos Pierce Brosnan y Daniel Craig.

La reina Isabel II de Inglaterra también se involucró en algunos eventos de James Bond.(EFE)

Durante su reinado, la monarca participó en distintos encuentros relacionados con la franquicia. La princesa Diana también acudió a varias presentaciones cinematográficas junto al entonces príncipe Carlos. Entre ellas estuvieron los estrenos de For Your Eyes Only, en 1981, y A View to a Kill, en 1985.

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Años después, los príncipes William y Harry continuaron con esta tradición al asistir en 2008 a la presentación de Quantum of Solace, donde conocieron a Daniel Craig.

En septiembre de 2021, la relación entre la familia real y la franquicia volvió a hacerse visible durante el estreno londinense de No Time to Die.

Al evento asistieron el príncipe William, Kate Middleton, el entonces príncipe Carlos y Camila, quienes participaron en la presentación de la película número 25 de la saga.

Carlos III también visitó los estudios Pinewood en 2019, donde tuvo un encuentro con Daniel Craig y otros integrantes del equipo de producción.

El rey Carlos interactuó Daniel Craig durante el rodaje de la última cinta de James Bond.

Durante el recorrido conoció algunos detalles del rodaje y observó los automóviles Aston Martin utilizados en la película. El entonces príncipe compartió con Craig su interés por estos vehículos, vinculados históricamente con el personaje de James Bond.

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Otro de los momentos más recordados de la relación entre la monarquía y el agente 007 ocurrió durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

En aquella ocasión, la reina Isabel II participó en un segmento audiovisual junto a Daniel Craig, bajo la dirección del cineasta Danny Boyle.

El video mostraba al actor, en su papel de Bond, llegando al palacio para acompañar a la monarca hasta un helicóptero. Posteriormente, durante la ceremonia en el Estadio Olímpico, aparecieron dobles de ambos personajes descendiendo en paracaídas sobre el recinto.

La Reina Isabel participó en un video vinculado a James Bond durante las olimpiadas de 2012.

Angela Kelly, quien fue vestidora y colaboradora cercana de Isabel II, relató en su libro publicado en 2019 que la reina aceptó participar en la secuencia de inmediato. Según su testimonio, la monarca también solicitó tener una intervención hablada y eligió la frase “Buenas noches, señor Bond”.

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La participación de Isabel II se convirtió en uno de los momentos más comentados de aquella ceremonia olímpica.