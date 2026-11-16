Lucky Luke vuelve a los videojuegos con una colección de clásicos de 8, 16 y 32 bits

Lucky Luke: The Lonesome Cowboy Collection presenta su tráiler.

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Infogrames, sello editorial de Atari, anunció que Lucky Luke: The Lonesome Cowboy Collection se publicará el 13 de enero de 2027 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC. Desarrollado por Graphite Lab e Implicit Conversions, el paquete recuperará seis videojuegos del personaje creado por Maurice de Bévère, conocido como Morris, con lanzamientos originales que abarcan las eras de 8, 16 y 32 bits.

Seis juegos publicados entre 1996 y 2001

La selección reúne adaptaciones que aparecieron originalmente en consolas de Nintendo y Sony. Eran títulos que no se encontraban disponibles en las plataformas actuales, por lo que el recopilatorio permitirá acceder a ellos sin recurrir al hardware y los cartuchos o discos de su época.

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El juego más antiguo del paquete será Lucky Luke, publicado para Game Boy Color en 1996. Le seguirá otra entrega con el mismo nombre, lanzada para Super Nintendo Entertainment System en 1997.

La colección también incluirá Lucky Luke: On the Daltons Trail, que llegó a la primera PlayStation en 1998, y Lucky Luke: Desperado Train, estrenado para Game Boy Color en 2000.

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Los dos títulos restantes fueron publicados en 2001: Lucky Luke: Western Fever, otra producción para PlayStation, y Lucky Luke: Wanted!, aparecido originalmente en Game Boy Advance. De esta manera, la selección cubre seis años de adaptaciones y diferentes estilos técnicos determinados por las capacidades de cada consola.

Aunque comparten al mismo protagonista y su ambientación inspirada en el Oeste, los juegos proceden de plataformas con resoluciones, controles y formatos distintos. Implicit Conversions trabaja habitualmente en la adaptación de software clásico a sistemas modernos, mientras que Graphite Lab participa en el desarrollo de esta nueva edición.

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Guardado libre, filtros y controles configurables

Los seis juegos incorporarán ajustes denominados mejoras de calidad de vida. El término se utiliza para describir funciones que facilitan la experiencia sin cambiar necesariamente el diseño original de los niveles, los enemigos o las reglas principales.

Entre las herramientas anunciadas se encuentra la posibilidad de guardar la partida en cualquier momento. Esta opción evita depender exclusivamente de los puntos de guardado o sistemas de contraseñas que utilizaban muchos lanzamientos portátiles y domésticos de los años noventa.

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El recopilatorio también ofrecerá una revisión de los gráficos, filtros visuales y marcos de pantalla personalizables. Los filtros permitirán modificar cómo se presentan las imágenes originales en televisores y monitores modernos, mientras que los marcos ocuparán el espacio libre generado al conservar la proporción de pantalla de cada juego.

Los controles podrán redefinirse y cada versión tendrá logros o trofeos, según la plataforma. También se incluirán guías para aprender las mecánicas de los distintos títulos y avanzar en sus desafíos más difíciles. Infogrames todavía no detalló si existirán otras funciones habituales en recopilatorios retro, como rebobinado o diferentes velocidades de emulación.

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Las versiones confirmadas abarcan dos generaciones de PlayStation y Xbox, las dos consolas vigentes de Nintendo y computadoras. Esto permitirá que el mismo catálogo esté disponible tanto en sistemas actuales como en PlayStation 4, Xbox One y la primera Nintendo Switch.

Lucky Luke: The Lonesome Cowboy Collection, de Infogrames

Un museo dedicado a Lucky Luke y sus cómics

Además de los seis juegos, la edición incluirá Frontier Experience, una experiencia en primera persona que combina un museo interactivo con una galería de tiro. Este espacio explicará la historia de Lucky Luke y su origen en los cómics mediante materiales adicionales y actividades separadas de las entregas clásicas.

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Los jugadores podrán participar en minijuegos de tiro al blanco, buscar objetos coleccionables y desbloquear ilustraciones originales. El contenido servirá como recorrido por la trayectoria del pistolero, creado por Morris y reconocido por su habilidad para disparar más rápido que su propia sombra.

Para Infogrames, el lanzamiento representa un regreso a una licencia con la que ya trabajó a finales de los años noventa y comienzos de los 2000. Atari recordó que el sello publicó varios juegos de Lucky Luke durante ese período, incluidos algunos de los que ahora forman parte del recopilatorio.

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Entre esas publicaciones se encuentra Lucky Luke: Western Fever, cuya edición Platinum para PlayStation es descrita por Atari como una versión extraordinariamente rara. Ese juego podrá volver a jugarse dentro de Lucky Luke: The Lonesome Cowboy Collection cuando el paquete se publique el 13 de enero de 2027.