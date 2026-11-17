La jockey Izzy Neale falleció tras sufrir una caída durante la carrera Cotton Cup en Warren, Australia (Instagram/@izzy.neale21)

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El domingo 8 de noviembre de 2026, la Cotton Cup entraba en sus últimos 400 metros en Warren, Australia, cuando Izzy Neale cayó mientras montaba a Marnoo, un caballo de seis años, en la prueba de 1.600 metros.

La joven de 22 años perdió el conocimiento y fue trasladada en helicóptero a un hospital, donde murió a causa de las lesiones sufridas.

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El accidente también dejó a Marnoo con heridas graves, por lo que fue sacrificado. Según publicó Paris Match, la organización canceló la carrera restante del programa tras lo ocurrido.

El martes 10 de noviembre de 2026, la familia confirmó el fallecimiento de Neale mediante un comunicado difundido por Racing NSW y compartido en redes sociales.

El caballo Marnoo fue sacrificado a causa de sus heridas y la organización canceló la prueba restante del programa (Instagram/@izzy.neale21)

Neale fue trasladada al hospital tras quedar inconsciente

Neale participaba en la Cotton Cup junto a Marnoo cuando ocurrió el accidente. Paris Match informó que la jockey quedó inconsciente después de la caída y que fue evacuada por aire para recibir atención médica.

La familia comunicó más tarde el fallecimiento de la deportista. “Con profunda tristeza y el corazón roto anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Izzy”, expresó en el comunicado difundido por Racing NSW. El texto señaló que Neale murió acompañada por sus familiares y amigos más cercanos.

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Según informó Newcastle Herald, los paramédicos trasladaron a Neale al hospital de Dubbo tras advertir que había sufrido una lesión en la cabeza y una posible fractura de tobillo.

Los paramédicos trasladaron a Neale al hospital de Dubbo por una lesión en la cabeza y una posible fractura de tobillo (Instagram/@izzy.neale21)

La familia anunció que Neale sería donante de órganos

El comunicado familiar describió una relación con los caballos que había comenzado antes de que Neale aprendiera a caminar. Según el mensaje recogido por Paris Match, esa afición se convirtió con los años en una dedicación a las carreras.

La familia también informó que la joven sería donante de órganos. “A través de la donación de órganos, Izzy dará a otros una oportunidad de vivir”, indicó en el comunicado. Sus allegados añadieron que esa decisión les daba algo de consuelo ante la pérdida.

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Neale había iniciado su carrera profesional en febrero de 2024. Desde entonces obtuvo 88 victorias en 699 carreras, de acuerdo con los datos publicados por el medio francés. Las cifras reflejan que, pese a su edad, ya sumaba experiencia en el circuito hípico de Australia.

Neale inició su trayectoria profesional en febrero de 2024 y sumó 88 victorias en 699 carreras hípicas (Instagram/@izzy.neale21)

El comunicado agradeció al personal médico que atendió a Neale, a Racing NSW y a la Asociación de Jockeys de Nueva Gales del Sur por el apoyo brindado a su familia. También pidió que se respetara la privacidad de sus allegados durante el duelo.

Racing NSW pospuso la reunión prevista para el lunes en Scone y la reprogramó para el miércoles. La decisión se tomó mientras Neale permanecía en estado crítico en el hospital de Dubbo, antes del anuncio de su familia.

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Tras la confirmación de la muerte, el Australian Turf Club informó que los jinetes usarían brazaletes negros en la quinta carrera de la reunión de Warwick Farm.

Según publicó news.com.au, la entidad evaluaba además nombrar una prueba de la semana siguiente en homenaje a Neale, junto con Racing NSW y la Asociación de Jockeys de Nueva Gales del Sur.

El Australian Turf Club dispuso el uso de brazaletes negros en Warwick Farm y evaluó nombrar una carrera en homenaje a Neale (Instagram/@izzy.neale21)

Diego Montes de Oca también recibió atención médica

Diego Montes de Oca, quien montaba a Shadow Dane, fue otro de los jinetes afectados durante la prueba. Según informó ABC News Australia, fue trasladado por ambulancia al hospital de Dubbo por una lesión en el pie izquierdo.

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Racing NSW indicó que los estudios descartaron fracturas y determinaron lesiones en tejidos blandos. El jinete recibió el alta hospitalaria al día siguiente. Racing NSW también comunicó que abriría una investigación oficial para revisar las circunstancias de lo ocurrido.