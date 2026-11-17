Diego Maradona junto a Pedro Brendel (Créditos: Leyendas Urbanas sobre Diego)

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Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, en medio de una época marcada por el COVID-19 y el distanciamiento social. Eso no impidió que decenas de miles de personas lo despidieran en las inmediaciones de la Casa Rosada, aunque su recuerdo pervive en muchas de historias vinculadas a su humanidad para regalarle un momento único a miles de fanáticos. Siendo un juvenil o un consagrado, nunca dejó de visitar pequeños pueblos de la Argentina para entregar una dosis de su talento, y el libro Leyendas urbanas sobre Diego entrega diferentes sucesos que ayudan a profundizar en su omnipresencia a lo largo y ancho del país.

La construcción de estos 10 relatos, con un guiño al dorsal que lo identificó, busca recuperar “los partidos desconocidos en el interior del país” del propio Maradona, quien dijo presente en diversas ciudades para afrontar amistosos, muchos de ellos lejos de la primera plana de los diarios. En su escritura, los hermanos periodistas Federico y Fernando Bajo, ponderan la nostalgia sobre un hombre que alegró a millones, pero todo podría haber dado un vuelco de 180 grados en el mes de julio de 1977.

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El primer capítulo, titulado “Maradona en Trenque Lauquen - cuando casi le cortan las piernas a Diego”, se remonta a un encuentro amistoso que el plantel de Argentinos Juniors afrontó frente a Ferro, club oriundo de esa localidad del oeste de la provincia de Buenos Aires, cerca del límite con La Pampa.

Con tan solo 16 años, Pelusa era el principal atractivo de aquella delegación, que permanecía en la intersección de las avenidas Bartolomé Mitre y San Martín, algunos incluso sentados en el cordón de la vereda, cuando una camioneta dobló en esa dirección y estuvo obligada a frenar de golpe para evitar atropellar a un joven que despuntaba en el primer equipo.

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“¿Qué hacés, maestro? ¿Me querés matar?”, le soltó Maradona al conductor, fiel a su costado extrovertido y a su costumbre de no callarse nada, ni siquiera su enojo, a más de 400 kilómetros de La Paternal. El encargado de manejar el vehículo, Mario Brandoni, lo cuenta de manera risueña, pero ese fue el primer acercamiento a una frase que le dolería a todos los futboleros. “Fue la primera vez que a Maradona casi le cortan las piernas. De la segunda oportunidad, mucho más cruel y metafórica durante el Mundial de Estados Unidos 1994, ya no se salvaría”, consta en la reconstrucción de los escritores.

Una de las poistales de Diego Maradona con la camiseta de Argentinos Juniors

Tiempo después, a Diego le tocó sobrepasar el cimbronazo de quedarse afuera de la lista definitiva al Mundial 1978 y tuvo revancha consagrándose en la Copa del Mundo Sub 20 de Japón 1979. A pesar de esto, realizó el servicio militar obligatorio. “El botón de Videla nos usó de ejemplo”, declararía el astro en 2013, pero eso no le impidió decir presente el 22 de diciembre de 1979 en la ciudad cordobesa de Villa María, a raíz de la amistad que tenían Miguel Ángel Zurdo López, técnico de Argentinos Juniors, con Eduardo Rodríguez, presidente de Alumni de aquella provincia.

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Mientras sus compañeros viajaron en colectivo, el 10 llegó hasta la capital de Córdoba en avión y lo trasladaron en un auto hacia Villa María en medio de un extenuante cronograma, que incluyó un rápido regreso a Buenos Aires para formar parte de La Navidad de Maradona, un evento dedicado a ayudar al Patronato de la Infancia.

La victoria de Argentinos Juniors por 5-2 ante Alumni, que venía de ser tricampeón de la Liga Villamariense, se quedó en una anécdota para las más de 1.500 personas que asistieron al estadio Plaza Manuel Anselmo Ocampo. El protagonista central del evento salió en los primeros instantes del segundo tiempo y emprendió su camino al Luna Park, mientras una persona se quedó con el lamento de haber rechazado una foto con el futbolista más importante en la historia del fútbol argentino.

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Tati Rodríguez, hijo de Eduardo Lalo Rodríguez, tuvo una oportunidad para retratar este momento, pero eligió rechazarla: “Tengo una foto en la que está mi hermana, con mi viejo y Maradona. En ese momento yo era chico y no quise salir con Diego porque venía a jugar en contra de Alumni, entonces me enojé. Me saqué una foto con José Omar Reinaldi, alias la Pepona, que es de Villa María, y en aquel entonces era el 9 de Talleres, pero vino a jugar ese amistoso como refuerzo de Alumni”.

“Después me quería cortar las bolas porque las carreras de uno y de otro fueron totalmente distintas. Puedo decir que le negué una foto a Maradona, estaba enojadísimo porque venía a jugar contra mi Alumni. En mi mente era un rival”, confesó.

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Maradona junto al capitán de Alumni, Henry Rapetti, minutos antes del comienzo del partido (Créditos: Tati Rodríguez - Leyendas urbanas sobre Diego)

Una docena de años más tarde, Diego ya era otro hombre. Campeón del mundo en México 1986, subcampeón en Italia 1990 y retirado de manera forzada de la práctica profesional por un doping positivo con la camiseta del Napoli de Italia. Mientras tanto, a muchos kilómetros de distancia, Jorge Sentis y su esposa luchaban para fundar un Centro de Día que le brindara atención a personas con discapacidad. Allí, dijo presente Maradona.

A partir de un rumor, Sentis dejó Tres Arroyos y viajó hasta Marisol, una localidad bonaerense del partido de Coronel Dorrego, donde se creía que el ex jugador de la selección argentina iba a descansar unos días. Un contacto lo llevó a la casa en cuestión, donde lo atendió Coco Villafañe, el padre de Claudia, y le pidió que volviera en unas semanas. Dicho y hecho, regresó y pudo presentarle la idea a Pelusa, quien saltó a la cancha el 27 de febrero de 1992 con 7.000 personas en las gradas del estadio Antonio Mateo Catale, entre ellos un invitado muy especial: Pedro Brendel.

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“Pedrito, como lo llamaban todos, era un chico con síndrome de Down, que Diego había cruzado en un almacen del pueblo y decidió llevarlo con él. Quienes conocieron a ambos, reconstruyeron la historia así: Maradona fue a buscarlo a su casa, le tocó el timbre a su madre y lo espero a que se bañara. El premio para Pedrito fue salir al campo de juego de la mano del ídolo”, cuenta el libro, que se prolonga por más de 100 páginas, sobre aquel gesto del ex capitán de la Selección.

La recaudación de ese amistoso contra Mercado Los Tigres de Cascallares escaló a 43.000 dólares (43.000 pesos en aquel momento) y permitió la apertura del Centro de Día, que posee un salón con el nombre de Maradona y le permite a sus concurrentes sentirse contenidos y cobijados, como le ocurrió al propio Brendel hasta su fallecimiento.

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Y todo gracias al aporte de una persona que eligió al pueblo por sobre el dinero y la avaricia. Una leyenda que se agiganta con el paso de los años y ayuda a comprender que todavía hay muchas historias que permanecen sin contarse de un hombre que dejó su huella con una pelota en sus pies.

Esta es la portada del libro escrito por Federico y Fernando Bajo