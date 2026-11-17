Banco Macro tiene la red privada de sucursales más extensa del país y 6 millones de clientes

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Banco Macro lanzó una plataforma de fidelización que busca que los clientes unifiquen todas sus operaciones financieras dentro de la propia entidad. El sistema, que consta de cuatro niveles, propone que cuanto más productos y servicios del banco usa un cliente, más puntos acumula y mejores condiciones obtiene. Entre los beneficios se destacan las tasas de préstamos personales, que pueden ser entre 7 y 10 puntos porcentuales más bajas respecto al nivel del mercado, mientras que los topes de reintegro son hasta seis veces más altos en consumos cotidianos como combustible, supermercados y gastronomía.

Según explicó Juan Parma, CEO de la entidad, en un encuentro con medios, a diferencia de los programas tradicionales de millas o puntos canjeables por productos, la plataforma no premia al cliente una sola vez. Los beneficios son permanentes mientras se sostenga el nivel alcanzado. “Si llegás a nivel cuatro, tu tope de descuento cuando vas a cargar nafta es seis veces más. Si el cliente se mantiene en nivel cuatro, va a tener ese beneficio siempre”, explicó el ejecutivo.

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El sistema se organiza en cuatro niveles y se actualiza mensualmente. Para sumar puntos, los clientes deben realizar acciones distribuidas en tres dimensiones: vincularse con el banco (acreditar el sueldo, contratar seguros, adherir servicios al débito automático), pagar y consumir (compras con tarjetas, pagos con QR o con MODO), y ahorrar e invertir (saldos en cuentas, plazos fijos y fondos comunes de inversión). Por cada $ 100.000 en saldos que se mantienen en el banco se acumula un punto, independientemente del instrumento elegido.

Cómo funciona

La mecánica tiene una lógica específica, ya que contratar productos y mantenerlos activos suma puntos, pero no es suficiente para alcanzar los niveles más altos. Lo que más pesa en la acumulación son los volúmenes de préstamos e inversiones y la frecuencia de uso de medios de pago del banco. “Si comprás los productos pero no los usás, vas a llegar hasta nivel uno o dos. Para nivel tres o cuatro, tenés que mostrarme que los usás”, precisó el CEO.

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Juan Parma, CEO de Banco Macro

Hay una condición necesaria para mantenerse en el programa: estar al día con el banco. Una deuda con más de 90 días de atraso con Banco Macro hace caer al cliente al nivel uno, independientemente de los puntos acumulados. Las deudas con otras entidades no afectan el nivel. “Si vos me pagás a mí, yo te sigo tratando como mi socio”, afirmó Parma.

El sistema incluye un mecanismo de tolerancia: si un cliente no alcanza los puntos necesarios para mantener su nivel en un mes determinado, conserva los beneficios del nivel anterior durante el mes siguiente. Recién al segundo mes sin cumplir los requisitos el nivel se ajusta a la baja.

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Desde la aplicación de Macro, cada cliente puede ver en tiempo real cuántos puntos lleva acumulados en el mes, cuánto le falta para pasar al siguiente nivel y qué beneficios adicionales obtendría al hacerlo. La adhesión al programa es voluntaria y sin costo, aunque requiere aceptar los términos y condiciones dentro de la app. Al momento de adherirse, el sistema recalcula automáticamente los puntos generados desde el primer día hábil del mes y ubica al cliente en el nivel que le corresponde de inmediato.

Qué beneficios hay y quiénes pueden acceder

Los beneficios concretos varían según el nivel. En gastronomía, el tope de reintegro pasa de $30.000 en el nivel uno a $180.000 en el nivel cuatro. En la categoría Selecta Volar —destinada a la compra de pasajes—, el tope máximo alcanza los $450.000 mensuales. Las tasas de préstamos personales pueden reducirse entre 7 y 10 puntos porcentuales para los clientes de mayor nivel, una diferencia que, según Parma, supera con creces el impacto de los descuentos en consumos cotidianos. “Cuando se hace la cuenta, la diferencia en tasa de interés en un préstamo o una hipoteca representa mucho más que el descuento en combustible o en el supermercado”, señaló el ejecutivo.

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El sistema organiza a los clientes en cuatro niveles según su actividad con el banco; el más alto ofrece tasas y descuentos muy por encima del nivel base

En esta primera etapa, la plataforma está disponible para los clientes de Macro Selecta, la cartera de alta renta del banco, que reúne alrededor de 200.000 personas. En el próximo semestre el programa se extenderá al resto de los 6 millones de clientes del banco.

“Queremos que esta propuesta sea absolutamente inclusiva: que la tenga un jubilado, un cliente de rentas masivas, igual que uno de rentas altas”, afirmó Parma, aunque aclaró que los beneficios concretos de cada nivel variarán según el segmento, dado que el margen disponible para redistribuir depende de la rentabilidad que cada cliente genera para el banco. El programa también está pensado para extenderse, en una etapa futura, a pequeños negocios y empresas unipersonales.

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La plataforma se enmarca en una serie de iniciativas digitales que el banco desarrolló durante 2026, entre ellas una nueva versión de la app y MacroChat, un canal de banca conversacional por WhatsApp con inteligencia artificial que ya supera los 3 millones de conversaciones mensuales con más de 1 millón de usuarios activos.