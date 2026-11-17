ANSES actualizó los montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones para noviembre de 2026

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este martes 17 de noviembre con el pago de jubilaciones, asignaciones y prestaciones familiares correspondientes al calendario de noviembre de 2026 . Las acreditaciones se ordenan por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) e incorporan el aumento de 1,93% definido a partir de la inflación de septiembre.

Quiénes cobran hoy, 17 de noviembre de 2026

Este martes cobran los jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo y tienen DNI terminado en 6. También reciben sus haberes los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la asignación familiar por hijo con documentos finalizados en 4, al igual que las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con esa terminación.

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La jornada incluye a las titulares de las asignaciones por prenatal y maternidad con DNI terminados en 6 y 7. A su vez, siguen habilitados los pagos de las asignaciones de pago único y de las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de documento.

El calendario de pagos de ANSES avanza con nuevas acreditaciones según la terminación del DNI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Cobran este martes los titulares con DNI terminado en 6. El haber mínimo de noviembre asciende a $444.158,46. Quienes reúnan las condiciones para percibir el bono extraordinario completo de $70.000 pueden alcanzar un ingreso bruto de $514.158,46.

Asignación Universal por Hijo y asignación familiar por hijo

Los titulares con DNI terminado en 4 reciben la acreditación de esta jornada. La AUH tiene un valor general de $159.611 por hijo. ANSES deposita cada mes el 80% del importe, equivalente a $127.688,80, y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH, que certifica los controles de salud, vacunación y asistencia escolar.

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Asignación por Embarazo

Cobran las titulares con DNI finalizado en 4. La prestación tiene un monto bruto de $159.611 y se liquida con el mismo mecanismo de la AUH: se acredita el 80% mensual y el 20% queda retenido hasta que se presente la documentación de los controles médicos.

Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones reciben sus haberes de acuerdo con el cronograma oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las beneficiarias con DNI terminados en 6 y 7 tienen habilitado el pago. El importe de estas asignaciones varía según los ingresos del grupo familiar.

Asignaciones de Pago Único

Las prestaciones por nacimiento, adopción y matrimonio están disponibles para todas las terminaciones de DNI. El período de pago comenzó el 11 de noviembre y se extenderá hasta el 10 de diciembre.

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La asignación por nacimiento alcanza $93.032,34; la de adopción, $556.214; y la de matrimonio, $139.297,43.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de esta prestación tienen habilitado el cobro, sin distinción por la terminación del DNI, desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

La ANSES informó las fechas de cobro y los valores vigentes para sus prestaciones sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las jubilaciones en noviembre 2026

El haber jubilatorio mínimo quedó fijado en $444.158,46, mientras que el haber máximo asciende a $2.988.765,82. La Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes de las jubilaciones contributivas, se ubica en $203.182,22.

Los beneficiarios de la mínima pueden recibir un refuerzo previsional de hasta $70.000. El complemento se paga de manera decreciente a quienes superan el haber mínimo, según el esquema vigente.

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De cuánto son las asignaciones en noviembre 2026

La AUH para hijos con discapacidad asciende a $519.704. De ese total, el depósito directo mensual equivale a $415.763,20, debido a la retención del 20% que ANSES libera tras el cumplimiento de los requisitos previstos.

La asignación familiar por hijo para grupos familiares con ingresos de hasta $1.212.301 es de $79.812,80. En los tramos siguientes, los montos son de $53.838,46, $32.564,29 y $16.801,94, de acuerdo con la escala de ingresos.

Para hijos con discapacidad, la asignación familiar llega a $259.861,30 en el primer tramo de ingresos; desciende a $183.835,73 para grupos familiares con ingresos de hasta $1.777.957 y a $116.023,37 en el segmento posterior.

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