Franco Colapinto cerrará la temporada 2026 de la Fórmula 1 en Qatar y Abu Dhabi (REUTERS/Daniel Cole)

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Franco Colapinto comenzó el último triplete de carreras de la Fórmula 1 con un sexto lugar en el Gran Premio de Las Vegas. El argentino repitió su mejor resultado personal en la categoría en el trazado callejero estadounidense y, gracias al quinto lugar de Pierre Gasly, Alpine sumó importantes puntos antes de viajar a Medio Oriente para finalizar la temporada 2026 de la Máxima.

Antes de disputar el GP de Las Vegas, el joven de 23 años participó de la gira por América de la categoría. Luego de abandonar en el GP de Estados Unidos en Austin, Colapinto se destacó con una notable actuación en México, donde finalizó en la octava posición. Sin embargo, una penalización lo relegó en la grilla hasta la 15° plaza. Tras esto, finalizó 13° en Interlagos. Pese a la compleja presentación en Brasil, Franco se lució con un notable adelantamiento sobre su compañero Pierre Gasly.

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El calendario de la Fórmula 1 se terminará con dos citas en Medio Oriente. El fin de semana del 27 al 29 de noviembre se realizará el GP de Qatar, que está pautado para el domingo a las 13:00 (hora argentina). La temporada bajará el telón del 4 al 6 de diciembre en Abu Dhabi: la última carrera iniciará a las 10:00. Hay que destacar que la categoría ratificó las carreras pese al conflicto bélico, ya que presentó garantías de seguridad para que la competición se lleve a cabo sin problemas.

EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

6- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

7- 7° en el Gran Premio de Miami

8- 9° de la Sprint en Canadá

9- 6° en el Gran Premio de Canadá

10- 15° en el Gran Premio de Mónaco

11- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo

12- 15° en el Gran Premio de Austria

13- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

14- 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña

15- 10º en el Gran Premio de Bélgica

16- 15° en el Gran Premio de Hungría

17- 12° en la Sprint del Gran Premio de Países Bajos

18- 14° en el Gran Premio de Países Bajos

19- 9° en el Gran Premio de Italia

20- 7° en el Gran Premio de España

21- Abandonó el Gran Premio de Azerbaiyán

22- 13° en el Gran Premio de Baréin (Malasia)

23- Abandono la Sprint del Gran Premio de Singapur

24- Abandonó el Gran Premio de Singapur

25- Abandonó en el Gran Premio de Estados Unidos

26- 15° en el Gran Premio de México

27- 13° en el Gran Premio de Brasil

28- 6° en el Gran Premio de Las Vegas

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint