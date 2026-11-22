Nicki Nicole presenta su nuevo álbum de 15 canciones titulado Jazmines para ti, estructurado en tres actos conceptuales (RSFOTOS)

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A dos años de Naiki, Nicki Nicole se dispone a abrir una etapa musical con Jazmines para ti, un disco de 15 canciones que propone un recorrido dividido en tres actos. En una entrevista con Teleshow, la artista rosarina habló sobre el proyecto, el simbolismo de los jazmines y el desafío que implicó presentar sus nuevas canciones en videos de 360°.

La cantante comenzó a revelar el álbum con “Las Trampas”, el primer capítulo de una historia que continuará con “El Despertar” y “Las Enseñanzas”. La estructura busca ordenar canciones atravesadas por los vínculos, las inseguridades y los recursos que encontró durante un proceso de crecimiento personal.

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Los dos primeros temas llegaron acompañados por videoclips en 360°, un formato que permite recorrer las escenas desde YouTube mediante el movimiento del teléfono o con el control remoto de un televisor. La decisión le generó inquietud antes de la publicación.

“Ay, Dios, qué nervios tenía”, contó Nicki Nicole durante la presentación. “Es algo nuevo que hice, nunca lo había hecho. Lo hizo Björk en un gran video hace tiempo. Así que quería mostrárselos a ver qué pensaban. Me alegro si les gustó porque tenía un miedo”, explicó.

La cantante rosarina lanzó los primeros adelantos de su obra con videos en formato de 360 grados disponibles en YouTube

La flor del jazmín representa el concepto central del proyecto como un símbolo de fragilidad, fortaleza y amor propio

En el universo del nuevo álbum, los jazmines funcionan como una imagen de sensibilidad, fragilidad y fortaleza. La elección de la flor remite a una transformación personal que la cantante decidió trasladar a sus letras.

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Desde su aparición en la escena argentina en 2019, Nicki Nicole transitó distintos géneros y modificó el enfoque de cada uno de sus lanzamientos. Tras afianzar su presencia internacional, apuesta ahora por una obra con un hilo narrativo definido, en la que la identidad personal ocupa un lugar central junto con la búsqueda musical.

Jazmines para ti estará organizado en tres partes: “Las Trampas”, “El Despertar” y “Las Enseñanzas”. El primer acto ya anticipa el recorrido de un disco que propone contar esa evolución a través de sus 15 canciones.

Nicki Nicole presentó su canción "Rayo de Sol" con un video 360°

— ¿Qué representa el jazmín y por qué elegiste esa flor como símbolo del proyecto?

—Aunque por ahora salieron solo las dos primeras canciones, quise adelantar el nombre Jazmines para ti para que se entendiera el peso simbólico de todo lo que viene. El dibujo del jazmín también lo hice yo. No quería representar la flor de manera literal, sino llevarla a mi propia percepción.

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— ¿En qué momento de tu vida tomó este significado el jazmín?

—Para mí es un símbolo de amor propio. Las flores tienen una fragilidad muy marcada, pero el jazmín deja una fragancia que permanece, una esencia que te acompaña. Además, siempre lo asocio con la infancia: cuando iba a la escuela y pasaba por una casa con jazmines, el aroma quedaba en la ropa. Me recuerda a una etapa en la que uno era uno mismo sin pensar demasiado. Me gusta que esa versión mía también me acompañe ahora.

Las composiciones del disco surgieron entre 2023 y 2024 durante los descansos entre las presentaciones en vivo de la artista

Nicki Nicole confesó que experimentó temor a que el público la olvidara debido a la pausa en la publicación de material

— ¿Cuándo comenzó el proceso de creación del disco?

—Empezó sin que me diera cuenta. Algunas canciones surgieron entre 2023 y 2024, pero después de Naiki entendí que quería ir hacia este lado. Volví a escucharlas y advertí que muchas ya hablaban de este concepto: había algo interno que buscaba una propuesta más genuina, una guía para compartir el proceso creativo y algo más real.

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— ¿Y encontraste el tiempo para sentarte a componer?

—En ese momento estaba entre giras y no paraba. Frené, retomé esa música y pensé que ahí había algo más auténtico de lo que imaginaba, aunque iba a llevar tiempo. Eso me dio alivio y nervios a la vez, porque hoy todo sucede muy rápido. Tenía miedo de dejar de publicar música, desaparecer un poco y que la gente se olvidara de mí. Después pude calmarme con el apoyo de Tatool, Santi, Cami, Milo, Lizán, que produjo el disco, y mi psicóloga.

El espacio de terapia psicológica impulsó a la artista a asumir decisiones laborales y a transitar la soledad

— ¿Qué lugar tuvo la terapia durante ese proceso?

—Fue muy importante. Entre los nervios y los cambios, empecé a buscar más independencia y a tomar decisiones. Antes delegaba mucho, quizá para no sentir culpa si algo salía mal. Pero entendí que debía hacerme cargo de lo que era mi responsabilidad y atravesar lo que no me hacía bien. No era coherente presentar un disco sobre amor propio si no atendía lo que me pasaba. Me enfoqué en cuestiones que tenía bloqueadas, sobre todo la soledad y la posibilidad de estar conmigo misma. Fue de las cosas más difíciles. La terapia me ayudó a sincerarme y a reconocer qué aspectos necesitaba trabajar.

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— ¿Cómo se tradujo ese proceso personal en la construcción del álbum?

—Crear un disco puede ser caótico. Desde afuera parece que alcanza con elegir canciones y grabarlas, pero hay mucho más. Me ayudó bajar las ideas de la cabeza y escribirlas: pensar qué conexión tiene una canción con otra, cómo contar este camino de amor propio y cómo transmitirlo a las personas que eventualmente formen parte del proyecto.

El cantante Milo J colaboró con el apoyo técnico y emocional de Nicki Nicole durante la sesión de grabación en Bariloche

— ¿Por qué “El perdón” fue una de las canciones más difíciles de grabar?

—Es una canción muy cercana a una pérdida familiar. Había escrito sobre temas sensibles antes, pero nunca de una manera tan directa, sobre algo que me hubiera afectado tanto. La primera vez la grabé antes de atravesar el duelo por completo. Cuando llegó el momento de hacer las voces definitivas, buscaba excusas para postergarlo porque me resultaba muy difícil.

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—Revelaste que Milo se te acercó con un rollo de papel, ¿es verdad?

—Durante un campamento de composición en Bariloche, el equipo me acompañó para terminarla. Cami (Milo J) llegó con papel de cocina y una botella de agua, y me dijo que había que grabar la canción. Tatool puso la pista y Cami me ayudó con la afinación porque la emoción también afecta la voz. Estuvimos todo el día hasta que pudimos hacerla. El próximo desafío será cantarla en vivo.

Crédito: RSFOTOS